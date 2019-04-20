Алсу разводится с мужем - правда или слухи

По интернету пошла молва о том, что Алсу разводится с мужем, произошло это после того, как 11 апреля 2019 года из инстаграм певицы исчезли фото ее супруга Яна Абрамова. С чем это связано, разберемся слухи это, или, правда.

Правда или вымысел

На протяжении всего брака Алсу с Яном Абрамовым не возникало сплетен, позволяющих усомниться в крепости их семьи. Поэтому фанатов певицы так насторожил тот факт, что в 2019 году в блоге девушки не появляются новы семейные фото - неужели Алсу разводится с мужем. К тому же, многие слишком буквально восприняли размышления певицы о равнодушии в своем инстаграм.

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Так совпало, что в то время, как пошли слухи о том что Алсу развелась с мужем, певица снялась в передаче «За кадром», где рассказывала о своей дружной семье. Музыка занимает немаловажное место в их отношениях с Яном, несмотря на то, что он является преуспевающим бизнесменом, мужчина прекрасно играет на фортепиано.

Когда новость о разводе попросили прокомментировать концертного директора Алсу, то его возмущению не было предела, он заявил, что не собирается обсуждать этот бред.

История любви

Во время знакомства Алсу со своим будущим мужем он уже слыл преуспевающим бизнесменом, поэтому охотниц добиться его расположения было довольно много. Однако мужчина сразу выделил восточную красавицу, и уже через год знакомства они сыграли пышную свадьбу. Надо сказать, что свидетельство о регистрации брака молодоженам вручил сам Лужков, бывший в то время мэром Москвы.

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Недавно супруги отметили 13 лет совместной жизни, у них подрастает трое детей:

Сафина – 2006 г.р.;

Микелла – 2008 г.р.;

Рафаэль – 2016 г.р.

Кстати, средняя дочь пошла по стопам матери, она участвовала в шоу «Голос. Дети». Хотя девочка не вошла в число финалистов, был объявлен дополнительный этап, и у Микеллы есть шанс выйти в финал. Новую Алсу поклонники не увидят, потому что девочка не любит лирические песни мамы, ей больше по душе стиль R&B.

Надо сказать, что ради мужа и семьи, Алсу отказалась от карьеры певицы и актрисы, немногие знают, что девушка закончила ГИТИС. Как всякая восточная женщина, она не представляет себе, как бы она ездила по гастролям, а муж ждал бы ее дома.

Так что, домыслы о том, что Алсу в 2019 году разводится с мужем - не имеют никаких оснований. Наоборот поговаривают, что супруги не против завести еще и четвертого малыша.

Хотя ранее, в своем блоге певица делилась с подписчиками, как непросто выстраивать отношения с мужем, когда прожито большое количество лет. Алсу считает, что мир в семье во многом зависит от женщин. Размышляла о том, что мужчины в первую очередь любят глазами, поэтому очень важно оставаться все время красивой и желанной, и устраивать иногда друг другу романтические свидания.

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Сейчас

Как свидетельствуют последние новости, в 2019 году Алсу занята вокальной карьерой своей дочери Микеллы, она поддерживает девочку в ее начинаниях и учит не сдаваться.

Певица по-прежнему прекрасно выглядит, глядя на ее фото не верится, что перед нами мать троих детей. Алсу отрицает слухи о том, что она обращалась к пластическим хирургам. В доказательство этого она опубликовало свое фото в юношеском возрасте.

При этом девушка заявила, что она не придерживается правильного питания, а шикарно выглядеть ей помогает хорошая наследственность.

К счастью, Алсу не разводится с мужем.