Ирина Шейк и Брэдли Купер развелись

Более четырех лет прожили голливудский красавец, актер, режиссер Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк и вот общественность всполошилась, узнав о том, что эта пара официально развелась. Каковы последние новости об этой, казалось бы идеальной семье, которая воспитывала 2-х летнюю дочь Лею.

Развод Ирины Шейк и Брэдли Купера

Все таблоиды буквально пестрят заголовками об официальном расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. О том, что долгие отношения пара прекратила, стало известно из одной американской газеты, которая сослалась на достаточно близкого к семье знакомого.

О том, что отношения у пары стали достаточно холодными и это длится не один месяц, ходили, конечно слухи, но ни Шейк, ни Купер этого не подтверждали.

По распространенному мнению, разлад в отношениях начался после того, как Брэдли Купер начал свой новый фильм "Звезда родилась" с певицей Леди Гага. На невероятно важной премии по вручению "Оскара" Купер настолько беззастенчиво заигрывал с Гага, объяснялся в неземной любви к ее творчеству и таланту, а также смотрел восторженными глазами влюбленного поклонника, что общественность сделала вывод о романе между талантливыми голливудскими личностями.

Но далеко не этот эпизод стал решающим в расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Бытует мнение, что основной причиной разлада пары стало разное отношение к освещению жизни в семье: Шейк была только "За", чтобы ее имя упоминалось на страницах глянцевых журналов, а Купер в свою очередь, не горел желанием рассказывать посторонним людям в семейных взаимоотношениях.

По последним новостям Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались, о разводе здесь не может идти речь, так как пара состояла в гражданских отношениях. Но от семьи актера и модели пока никаких комментариев по-поводу расставания не было. Но, как стало известно прессе, на одном из последних популярных светских мероприятий Met Gala Ирина Шейк пришла сама без партнера, хотя Брэдли Куперу также было отправлено приглашение. В социальной сети Инстаграм поклонники Ирины Шейк стали задавать массу вопросов о том, почему модель пришла в одиночку, но ответа на это не последовало.

Напомним о том, что пара начала свои отношения в 2015 году, но за несколько лет они так и не узаконили их, даже несмотря на то, что у Ирины Шейк и Брэдли Купера подрастает дочь Лея. Кстати говоря, еще несколько месяцев назад семья в полном составе совершала частые прогулки, но в последнее время это перестало происходить. Это также стало одним из "звоночков" о том, что в семье Шейк-Купер не все гладко.

Еще одним из важных моментов того, что отношения гражданской семьи оставляют желать лучшего стала страничка Ирины Шейк в социальной сети Инстаграм: модель добавляла фото в самых откровенных нарядах. Этого раньше не было, так как Купер не одобрял таких снимков.

Также напомним о том, что Ирина Шейк до жизни с Брэдли Купером состояла в отношениях еще с одной знаменитостью Криштиану Роналду, который в данное время является нападающим футбольного клуба Италии "Ювентус".

Как показывает практика, если пара не появляется вместе на торжественных мероприятиях, то это говорит только о том, что наступил кризис в отношениях и семья на грани развода. Ирину Шейк и Брэдли Купера последний раз видели вместе на том самом вручении премии "Оскар", где Купер проявлял знаки внимания Леди Гага. По последним новостям Ирина Шейк и Брэдли Купер официально разорвали свои отношения.