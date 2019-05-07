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Парад удивительных нарядов звезд на Met Gala-2019


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Met Gala – это уже традиционный бал костюмов, который ежегодно проходит в знаменитом нью-йоркском музее «Метрополитен». Курирует мероприятие Анна Винтур, занимающая пост главного редактора модного журнала «Vogue». Ежегодно вместе с коллегами она задает тематику, согласно которой знаменитости должны подготовить яркие, эпатажные и необычные костюмы. В этом году ставку сделали на стиль «кэмп». Он представляет собой особую любовь к гротеску.

Доверить открытие бала решили главной звезде эпатажа – Леди Гаге. На глазах гостей и журналистов певица устроила самый настоящий перформанс. Она умудрилась за короткий промежуток времени продемонстрировать сразу несколько экстравагантных нарядов. В сопровождении мужчин, одетых в смокинги, артистка появилась в роскошном розовом платье с огромным шлейфом. На глазах зрителей эффектный наряд превратился в пышное бальное платье черного цвета.

В нем Леди Гага сделала еще несколько шагов и, благодаря ассистенту, образ сменился на очередное платье цвета фуксии длиной в пол. На этот раз модель облегала точеную фигуру певицы.

Сделав еще несколько эффектных снимков, артистка полностью избавилась от одежды, оставшись только в белье и колготках в сетку. В таком образе она позировала папарацци прямо на ступеньках музея.

Другие звезды выглядели также необычно. Кэти Перри появилась в платье-люстре. Светящимися канделябрами был украшен не только наряд, но и головной убор певицы.

В образе бразильской танцовщицы зрители увидели Селин Дион.

Актер Билли Портер, который уже был известен появлением на Оскаре в пышном женском платье, на бал пришел не сам. Мужчину заносили в зал, словно падишаха. Одет был Билли в облегающий комбинезон, расшитый золотом, с приделанными к нему крыльями ночной бабочки.

Эмили Блант также сверкала бликами от золотистых пайеток. Декор на ее платье и головном уборе был не только блестящим, но и объемным.

Актер Райан Мерфи напоминал гламурного графа Дракулу. Его костюм был расшит мелкими золотистыми пайетками, а поверх него красовалась накидка, усыпанная жемчужными бусинами.

Жутковатым оказался выход Джареда Лето. Актер использовал уже известный в мире моды прием. Он появился на балу с аксессуаром в виде собственной головы. Смотрелось это крайне странно.

Краткая информация о Леди Гага

Имя: Леди Гага

День рождения: 28.03.1986

Возраст: 33 года

Место рождения: г. Нью-Йорк, США

Рост: 155 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: певица, автор песен

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2 Не нравится 0 Нравится 07.05.2019 Теги: Леди Гага

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