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Людмила Исакович - жена Леонтьева

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Людмила Исакович в прошлом руководитель ансамбля «Эхо» в Сыктывкаре, ныне – жена Леонтьева. Пара состоит в официальном браке с 1998 года. А их знакомство произошло гораздо раньше. Молодые люди сразу прониклись симпатией друг к другу. Они вместе уже 40 лет.

Биография

Биография Людмилы Исакович насыщена интересными событиями. Жена Леонтьева появилась на свет в Сыктывкаре в 1953 году. С юношеских лет в девочке открылись музыкальные способности. 

Целеустремленность позволила ей окончить музыкальное училище и создать свой коллектив «Эхо». Где она сама играла на бас гитаре и руководила ансамблем. Фото того времени, лучшее доказательство, что девушка буквально загорелась любимым делом. Тогда она не задумывалась всерьез о личной жизни.

Знакомство с Валерием Леонтьевым

Какое-то время Валерий жил и работал в Сыктывкаре, там он впервые встретил Людмилу Исакович. Молодой человек проработал в ее коллективе вокалистом. 

Девушка сразу разглядела в Леонтьеве творческий потенциал, поняв, что впереди его ждет большое будущее. Сначала музыкантов связывали исключительно рабочие моменты. Им, как и всем хотелось реализовать себя, став популярными. Тогда молодые люди, полные амбиций, решили попытать счастья в столице. 

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В Москве остановились у старого друга Исакович – Батака. Работа настолько сблизила их, что вскоре оба поняли, больше могут существовать по отдельности. 

В 1998 году Людмила Исакович стала женой Валерия Леонтьева. У них не было пышной свадьбы, просто тихо расписались и посидели в тесном кругу.

  • Вам нравится пара Валерий Леонтьев и Людмила Исакович

Любовь на расстоянии

Однажды, после гастролей в США, Людмила решила остаться в Майами. Валерий отдал супруге весь свой гонорар в размере 5000 тысяч долларов, чтобы первое время она ни в чем не нуждалась. А сам вернулся в Москву. Мужчина, конечно же, мог бы остаться там вместе с супругой, но не знал, чем там заниматься, по сути, он там чужой.

Жена Леонтьева ни разу не попросила у супруга денег. Немного освоившись, сама стала зарабатывать на жизнь. Женщина не боялась никакой работы. Сначала пошла на курсы барменов, потом сопровождала детей в поездках и даже выгуливала чужих собак.

Как только выдавалась возможность, Валерий приезжал в Америку, но случалось это крайне редко. В общей сложности супруги проводили вместе не больше трех месяцев в год. Плотный гастрольный график Валерия не позволял им видеться чаще. Да и Людмила окончательно обустроилась за океаном и нашла свою нишу.

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Чем занимается в Майами

Биография супруги известного певца заслуживает внимания. Когда-то Людмила и предположить не могла, что музыка отойдет на второй план. Женщина неожиданно для многих нашла себя совсем в другом деле – занялась стрижкой собак. В сети есть много фото, на которых она запечатлена во время рабочего процесса. Людмила Исакович с детства их обожает, всегда по возможности пыталась накормить бездомных животных и как-то помочь. 

Переехав в США, она сначала начала мыть собак, потом научилась стричь. Со временем, зарекомендовав себя, у нее появились постоянные клиенты. Среди владельцев собак были как простые, так и знаменитые люди.

Когда жена Леонтьева окончательно обосновалась за океаном, оформила гражданство, приобрела свой дом и ни в чем не нуждается – стала работать реже. Сейчас она может себе это позволить.

И совсем недавно, наконец-то, у Людмилы появилась возможность завести щенка. Это девочка по кличке Нэнси. Супруг Валерий Леонтьев, приезжая к жене в Америку, называет ее на свой лад – Настей. Недавно, в сети появились сведения, что самая загадочная пара – Леонтьев и Исакович разводятся, но эта информация не подтвердилась.

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11.04.2019
Теги: Людмила Исакович Леонтьев биография

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