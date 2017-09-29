Секреты красоты королевских особ

Индустрия красоты сегодня предлагает множество рецептов сохранения молодости и ухода за собой. Но как узнать, какие из них действительно работают, а какие — всего лишь громкая реклама?

На протяжении мировой истории главными хранительницами подобных секретов были королевские особы. Хотя почему были? В некоторых странах до сих пор есть королевы и принцессы. Давайте приоткроем завесу тайны их потрясающего внешнего вида.

Своими находками делится Рэйчел Хантер — модель, актриса и телеведущая программы «Рэйчел Хантер: в поисках секретов красоты» (12+) на телеканале Fine Living.

Королева Летисия (Испания)

Супруга испанского короля Летисия — прекрасный пример того, как разведенная женщина после 30 лет может начать новую жизнь и даже стать монаршей особой.

Надо сказать, Летисия полностью соответствует своему венценосному статусу. Ей подражают и завидуют все испанские модницы, и в первую очередь — ее потрясающей фигуре.























45-летняя королева регулярно занимается спортом: играет в теннис, катается на лыжах и даже ходит под парусом.

Также известно, что Летисия предпочитает средиземноморскую диету, которая отличается большим количеством свежих овощей в меню. После вторых родов королева так сильно похудела, что ее даже заподозрили в анорексии, но Летисия опровергла эти слухи. Она даже стала волонтером и теперь борется с голодом в странах третьего мира.

Что касается других секретов красоты, испанская королева предпочитает сдержанный макияж. Главное средство в ее косметичке — темно-зеленый карандаш для глаз, с помощью которого первая леди подчеркивает их цвет.

Принцесса Шарлотта Казираги (Монако)

Шарлотте Казираги вряд ли удастся стать королевой Монако — в очереди на престол она только восьмая, — но это, кажется, совсем не печалит девушку. Разные издания несколько раз называли ее самой красивой среди королевских особ, и с этим трудно не согласиться.

31-летняя Шарлотта отличается прекрасными природными данными, благодаря чему она несколько раз становилось лицом модных брендов. Одно из увлечений девушки — конный спорт. Именно он помогает ей оставаться в прекрасной физической форме. Шарлотта много тренируется на ипподроме и регулярно участвует в скачках. Выступает она всегда без макияжа, не смущаясь прицелов фотокамер.



















Минимум косметики девушка наносит и в путешествиях. В интервью одному из журналов она призналась, что, уезжая куда-то, прежде всего берет с собой средство для снятия макияжа. «Чистая кожа — самое главное», — уверена Шарлотта.

У принцессы есть один косметический лайфхак, которому ее обучил личный стилист: наносить светлый карандаш на область под глазами. «Это добавляет яркости взгляду», — советует она.

Королева Рания (Иордания)

Восточная красавица и мать четверых детей, королева Рания выглядит безупречно, хотя ей уже 47. Своим главным секретом привлекательности она считает семейное счастье и работу на благо подданных. «Нет никого прекраснее женщины, которая готовит еду для своих детей, или учительницы, любящей свою работу. Настоящая красота идет изнутри», — призналась Рания в интервью одному журналу.

Однако заботой о внешнем виде королева Иордании тоже не пренебрегает. Ее часто называют одной из самых стильных женщин на Ближнем Востоке. По словам Рании, она выбирает наряды, руководствуясь не модными трендами, а собственными представлениями о прекрасном. «Для меня одежда — это способ самовыражения», — говорит она.



















В отличие от большинства женщин Иордании, королева предпочитает светский стиль в одежде. Ее часто можно увидеть в платьях и юбках чуть ниже колена, впрочем, брюки в ее гардеробе тоже присутствуют.

Одна из визитных карточек первой леди — всегда прекрасно уложенная прическа. Чтобы волосы выглядели объемными, королева сушит их, предварительно накрутив на крупные бигуди.

Мария-Олимпия, принцесса Греции и Дании

21-летняя Мария-Олимпия считается принцессой сразу двух государств: Греции и Дании. Хотя в Греции монархии уже не существует, статус королевской семьи никто не отменял. Впрочем, стройная голубоглазая блондинка Мария-Олимпия больше интересуется модой и социальными сетями. Она регулярно выкладывает снимки, на которых демонстрирует прелести светской жизни: яхты, престижные заведения, роскошные замки.

Кроме того, Мария-Олимпия радует своих подписчиков фотографиями со съемок для модных журналов, ведь она профессиональная модель. Также принцесса является амбассадором нескольких известных брендов, поэтому ей просто необходимо всегда выглядеть безупречно.

Как говорит сама Мария-Олимпия, она ни за что не выйдет из дома без прически и макияжа. «Никогда не знаешь, кого ты встретишь. Надо всегда быть во всеоружии», — советует принцесса.











Тем не менее, главный секрет ее красоты прост: как следует высыпаться. Чтобы поддерживать стройную фигуру, Мария-Олимпия регулярно занимается плаванием — и больше всего любит делать это на родных греческих островах.

Все фото: Globallookpress.com