Принц Гарри и Меган Маркл - что нового у королевской четы

Слухи о предстоящей поездке принца Гарри и Меган Маркл в США, намеченной на весну, стали ходить еще с июля нынешнего года, согласно последним новостям на сегодня. Вот только в октябре весь мир узнал о том, что королевская пара ждет пополнения, в итоге весеннее турне благополучно перенеслось на осеннюю пору грядущего года. Принц Гарри и Меган Маркл планируют посетить в Соединенные Штаты и Канаду в большем составе: с уже родившимся малышом – «Мы хотим поехать всей семьей».

Тур Гарри и Меган

Кенсингтонский дворец уже начал подготовку к организации тура, в программу поездки предположительно будет входить посещение Нью-Йорка, Вашингтона и Калифорнии. Меган планирует уйти в непродолжительный отпуск по уходу за ребенком (к примеру, Кейт Миддлтон пребывала в декрете шесть месяцев).

По словам репортера королевской семье Кэти Николл, герцогиня заявила: «Я чувствую себя прекрасно и хочу работать». Нам же с огромным нетерпением остается только ждать этой удивительной семейной поездки с сопутствующими ей трогательными семейными фото.

Во время королевского тура Гарри поведал поклонникам о том, о ребенке какого пола он мечтает, и его ответ удивил многих.

Пребывая в предвкушении перед рождением ребенка, молодая семья поссорилась, не придя к компромиссу о том, кто же будет присматривать за будущим наследником. Принц Гарри оказался совсем не рад тому факту, что няней станет бабушка малыша (а точнее – теща принца), а вот как раз Меган настаивает на этом. Героиня Сессекская полностью уверена в том, что лучшей кандидатуры на роль няни не найти. Принц же настаивает на том, чтобы за малышом присматривала квалифицированная, подготовленная помощница, и что нанимать няню для наследников – обычай королевской семьи.

Конфликты в королевской семье

В канун приближающегося Нового года принц Гарри наотрез отказался присоединиться к собственному брату Уильяму на охоте в Сандрингеме, которая из года в год случается под Рождество на протяжении уже двадцати лет. Причиной отказа стала жена Меган, высказавшая категорическую позицию против «кровавого» семейного обычая. Гарри решил ни при каких обстоятельствах не расстраивать свою беременную жену и принял ее позицию.

Бывшая актриса очень трепетно относится к животным, является вегетерианкой и даже не носит одежду из меха. Вот почему герцогиня настолько сильно обеспокоена тем фактом, что герцог Сассейский в прошлом «лишал жизни беззащитных зверей».

Уильям увидел в этой ситуации тревожный знак, так как посчитал, что Меган тем самым пытается поссорить младшего брата с членами семьи, ведь Гарри всегда обожал охоту. Эта традиция помогала всем сблизиться, провести совместно время, однако, теперь принц навряд ли когда-либо вновь будет держать ружье в руках.

Незадолго до этого СМИ сообщили о том, что принц съезжает от брата в Видзор, что может послужить причиной проведения новогодних праздников порознь. Меган и Гарри хотя перебраться в Фрогмор-хаус – загородную резиденцию королевской семьи после рождения наследника.

В частности, принц Уильям вместе с женой Кейт и тремя детьми встретят Новый год в своем особняке в графстве Норфолк, которая располагается неподалеку от королевской резиденции.

На данный момент принц Гарри и Меган Маркл живут в весьма скромных условиях: в их распоряжении находятся только две спальни, тогда как Фрогмон-хаус, который был построен в 1860- годах, имеет десяток спален, головокружительную детскую комнату, спортивный зал и спа-комплекс.

Вся семья надеялась, что после переезда молодые начнут жить в гармонии со всеми, однако, они стали только отдаляться. Подобная ситуация очень расстраивает 92-х летнюю королеву.

Согласно словам прессы, для Меган установили ряд правил, в число которых входит не огорчать Кейт и Уильяма, а также их рабочий персонал. Меган была ошарашена и поражена этим фактом, но покинула королеву с гордостью.

Если верить прессе Британии, взаимоотношения братьев сильно разладились, причиной чего стал конфликт жен. Пикантности истории добавил тот факт, что принц Гарри и Меган Маркл ждут ребенка, и даже не одного, а двойню. Спустя некоторый промежуток времени после шокирующих сведений в прессу просочилась информация о том, будто герцогиня Кембриджская беременна 4 ребенком.

Приближенные к королевской знати лица отметили, что Кейт и Уильям невероятно счастливы, ведь теперь у них будет «полный комплект»: два мальчика – Джордж и Луи и две девочки – Шарлотта и ее будущая сестричка. Помимо всего прочего, пара всегда мечтала о погодках.

Подчеркивается, что Кейт на данный момент скрывает факт беременности и не спешит давать объявление, дабы не отвлекать внимание от ждущей ребенка Меган, которая, согласно последним новостям на сегодня, должна родить будущей весной.