Арашуков Рауф - биография и личная жизнь

Арушаков Рауф Раулевич является известным российским бизнесменом и политиком. В 18 лет он уже стал ставропольским депутатом, а в 2016 уже в 31 год стал членом Совета Федерации. Не только его биография и личная жизнь интересует народ, но и преступные деяния.

В 2019 года ему были предъявлены обвинения в организации преступной группировки и подозрения в заказном убийстве двух политиков. Если его вина будет доказана, то все его политические победы и будущие стремления пойдут под откос.

Биография, образование и карьера Рауфа Арашукова

Будущий известный предприниматель и политик был рожден 23 июня 1986, свое детство он провел в Ставропольском крае. Национальность Рауфа Арашукова – черкес. Его папа, Рауль Арашуков, также занимался предпринимательской деятельностью, он добился довольно хороших успехов в газовой отрасли.

Однако, в 80-х годах Рауль Арашуков был дважды судим за преступления в сфере экономики и за хищение природных богатств.

В семье Арашуковых Рауф был старшим. У него есть один младший брат и три сестры.

По образованию будущий член Совета Федерации – юрист. В 2007 году он окончил государственный университет Ставрополя по специальности «юриспруденция». Правда в некоторых источниках говорится о том, что высшее образование так и не получил, потому что ушел из университета.

Развитие карьеры Аруфа Арашукова

Карьера политика и бизнесмена поражает своей стремительностью. В шестнадцатилетнем возрасте Рауф Арашуков устроился на крупное техническое производство, а уже через год он получает там должность заместителя начальника.

Как только Рауф достиг совершеннолетнего возраста, он стал депутатом Гордумы в Ставрополе. Проработав там около четырех лет, Арашуков становится министром труда в КЧР, а в конце 2008 года – помощником президента в Карачаево-Черкессии.

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Далее Рауф Арашуков переходит на пост главы района и в начале весны 2009 года баллотируется на должность главы партии «Единая Россия» от республики. Во время выборов Арашуков набрал 98,5 % голосов, что подтвердило поддержку его кандидатуры со стороны населения республики.

В дальнейшем однопартийцы также всячески пытались поддержать Арашукова и помочь ему продвинуться далее по карьерной лестнице. Благодаря «Единой России» политик избирается на должность депутата Народного собрания республики Карачаево-Черкессия, однако спустя год складывает с себя политические полномочия и пытается развиваться в сфере бизнеса. К 2011 году он уже достигает должности заместителя директора большого газового концерна.

Но весной этого же года он возвращается к политической деятельности и становится зампредседателем правительства Карачаево-Черкессии.

В 2016 году Рашид Термезов назначает Арашукова на должность представителя Карачаево-Черкессии в Совете Федерации РФ. На данном посту он находился вплоть до января нынешнего года, пока Рауфа Арашукова не задержали, и не разгорелся крупный политический скандал.

Арест и предъявленные Арашукову обвинения

Рауфа Арашукова задержали в начале 2019 года. Ему представили следующие обвинения: организация вооруженной группировки, подозрения на заказное убийство. Многие его коллеги были весьма удивлены произошедшему аресту Арашукова. Собственно и сам сенатор пребывал в шоке, когда узнал новость из уст Валентины Матвиенко, когда она объявила об этом на закрытом собрании Совета Федерации.

Рауф Арашуков от права выступить во время заседания с возражениями отказался и даже хотел покинуть помещение, но по приказу Матвиенко ему пришлось остаться.

В данный момент это громкое дело ведет сам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Дело Рауфа Арашукова

В следственном управлении еще в 2018 году было возобновлено расследование убийства Аслана Жукова, который был застрелен в начале весны 2010. Тогда по этому делу был арестован житель Карачаево-Черкесской республики Расул Аджиев. Он признал этот факт и объяснял мотивы убийства, как личные. Но судом все же был вынесено оправдательное решение.

И вот в 2018 году Аджиев решил дать новые показания и сказал, что заказчиком этого убийства был сам Арашуков.

В том же 2018 году сенатора стали подозревать и в убийстве Фраля Шебзухова, который был советником президента Карачаево-Черкесской республики. Его также застрелили в 2010 году.

Вокруг Арашукова уже давно бродят подозрения в криминальной деятельности. Ранее в его окружении были задержаны люди, которые занимались наркоторговлей на территории Российской Федерации и устраивали некоторые вооруженные нападения.

Сам Рауф Арашуков любит находить поддержку в умных и влиятельных людях. Его «Инстаграм» пестрит фотографиями с Рамзаном Кадыровым, Тиной Канделаки и другими знаменитыми политиками и журналистами.

Личная жизнь Рауфа Арашукова: его жена и дети

Подробности своей личной жизни Рауф Арашуков пытается скрыть, однако известно, что его жена Аида является довольно известным на территории России дизайнером и светской львицей, а также она сама себя преподносит как преуспевающая бизнесвумен. В 2014 году ею был создан бренд модной мусульманской одежды ARAIDA, который по сей день успешно представляется на многих фэшн-показах.

В семье Арашуковых подрастают трое детей, чьи имена и возраст не разглашаются.

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Несмотря на то что 30 января Арашуков был арестован, Валентина Матвиенко объявила о том, что по сей день он еще остается на должности члена верхней палаты парламента Совета Федерации, так как лишиться данного статуса он может только лишь по решению суда или собственному желанию.

Сейчас политик арестован на два месяца, которые он проведет в СИЗО «Лефортово». Взамен своего освобождения под залог он предлагал суду 10 млн руб., но ему было отказано. Отказ был из-за того, что существует угроза побега Арашукова от следствия в Арабских Эмиратах, так как он имеет в этой стране вид на жительство.

Во время допросов известный политик никак не проявляет признаки беспокойства, он непринужденно общается и улыбается. Видимо, он уверен в том, что сможет остаться безнаказанным.