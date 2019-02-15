Аида Арашукова - жена скандально известного сенатора

В конце января 2019 года, по подозрению в организации преступной группировки, был арестован известный политик Рауф Арашуков. Эта новость подогрела интерес к семье и детям задержанного сенатора. Как оказалось, о жене бывшего сенатора Аиде Арашуковой совсем мало информации, зато масса фото, что напрямую связано с ее деятельностью.

Кто такая Аида Арашукова

После ареста мужа найти какие-либо сведения о биографии Аиды Арашуковой оказалось довольно проблематично, неизвестен даже ее возраст. Зато много информации о том, чем она занимается.

​

Известно, что в 2014 году Аида открыла линию одежды для мусульманок под брендом ARAIDA, которая набрала популярность за считанные сроки. Вначале этот бренд рекламировался как наряды для скромниц, но вскоре в нем стали появляться узкие брюки, оголенные плечи, провокационная длина.

То есть то, что не позволили бы себе женщины, следующие традициям ислама.

Зато эти модели пришлись по вкусу столичным модницам, не прошло и года, как Аида показывала свою коллекцию на Неделе Моды в Москве, где ее ждал небывалый успех. Жену сенатора поддерживали многие известные звезды:

Ходят слухи, что эта помощь оказывалась на платной основе. Считают, что популярность бренда во многом связана со смешением западной и восточной культур, а также с огромными вложениями в него. В интернете можно прочитать, как коллекцию Арашуковой называют произведением искусства, ее модели сочетают в себе элементы классицизма, легкость материала и ручной вышивки.

Вскоре старания Аиды были вознаграждены, в 2016 году она получила премию «Золотой домкрат», которую вручают наиболее успешным бизнесменам. В инстаграме Аиды Арашуковой можно увидеть совместные фото со многими знаменитостями, в ее биографии наметился крутой поворот, она общается со столичной элитой.

​

Выбор рынка оказался довольно удачным, так по сведениям социологов, в 2017 году наибольшее количество денег на модную одежду было потрачено именно мусульманами.

В 2016 году прошел модный показ коллекции Аиды, где присутствовал весь бомонд Москвы, на фото можно увидеть Арашукову в окружении Светланы Бондарчук, Ирины Чайковской, даже сама Эвелина Хромченко была на этой презентации. А как известно, что если мероприятие посещают эксперты моды, то новичок сразу переходит в категорию дизайнера.

Говорят, что модная тема возникла не просто так, дизайнерский дом Аиды должен был стать пропуском в столичный бомонд для самого Рауфа Арашукова. Естественно, что такой бизнес требовал многомиллионных инвестиций, вопросом, откуда такие деньги у политика, сейчас занимается следствие.

Как оказалась, биография Аиды Арашуковой не ограничивается только модельным бизнесом. В 2002 году женщина имела собственное акционерное общество «Адиюх», а в 2010 ООО «Адиюх-Пэлас», с уставным капиталом 10 тысяч рублей.

Имеется также СПА-отель, носящий такое же имя, он находится на родине Арашуковых в ауле Хабез. Там же у Арашуковых есть своя коллекция ретро-автомобилей.

Что интересно, согласно деклараций о доходах, которые Аида Мухамедовна предоставила в Совет Федерации, в 2016 году она заработала всего 308 рублей. А на следующий год ее доход увеличился до 96 тысяч рублей.

Вне бизнеса

О личной жизни и биографии Аиды Арашуковой мало что известно, может быть в связи с произошедшими событиями эта информация была уничтожена, а может ее и не было.

То что, она является женой арестованного сенатора, это понятно, их брак длится уже больше 5 лет. Опираясь на сведения о том, что супруги с одного села, следует, что Аида Арашукова родилась в Карачаево-Черкессии, и скорее всего по национальности черкешенка.

Также известно, что Аида Арашукова родила в браке троих детей, но их возраст и имена узнать не удалось.

Муж Аиды Арашуковой

О муже модельера впору книгу писать. Карьере Рауфа Арашукова можно только позавидовать, молодой человек начал свою трудовую деятельность с 16 лет, он работал техником на производстве, но недолго.

Остальные его должности носили только руководящий характер, по документам Рауф имеет высшее, юридическое образование, но сейчас высказываются сомнения в подлинности диплома.

Даже появилась информация, что сенатор имеет только 6 классов школы, во время допроса мужчина не смог сказать, как назывался университет, который он закончил. Были опрошены несколько журналистов, учившиеся в одно время с Арашуковым, но никто из них в стенах заведения Рауфа не встречал. Не было сенатора и на выпускных экзаменах.

Как известно, задержание сенатора произошло 30 января 2019 года, прямо во время заседания думы, он даже попытался скрыться, но прекратил попытку к бегству по просьбе Валентины Матвиенко. Арашукову предъявлено обвинение в организации преступной группировки, а также в том, что он является заказчиком двух убийств.

Вместе с ним был арестован его отец Рауль Арашуков, а также двоюродный брат. Следствие считает, что организатором банды был именно Рауль, к тому же еще он обвиняется в крупном хищении денег.

Обыски, проведенные у подозреваемого, показали, что сенатор ни в чем себе не отказывал и жил на широкую ногу, поэтому ему так тяжело смириться с новой жизнью в заключении. Он жалуется на отвратительную еду в Лефортово, а также на отсутствие нормальной одежды.

Бывший сенатор заявил, что он невиновен и собирается это доказать.

В отличие от сына, Рауль Арашуков всем доволен, даже заявил, что давно так вкусно не кушал, как здесь, сообщил, что у него есть все необходимое. К слову сказать, отец и сын сидят в соседних камерах, но встретиться они не могут. Все предусмотрено так, чтобы отец с сыном даже не смогли обменяться посланиями.

После задержания Арашукова, у многих возник резонный вопрос, а какую же проверку проходят народные избранники, если такой человек смог стать сенатором.

Арест мужа вынудил Аиду Арашукову закрыть свой аккаунт в инстаграме, что будет с ее бизнесом дальше - покажет время. Интересно, как теперь повернется к ней судьба в ее биографии.