Принц Гарри и Меган Маркл: королевская свадьба

Церемония венчания принца Гарри и актрисы Меган Маркл прошла в эту субботу (19 мая). Мероприятие проходила в часовне святого Георгия (Виндзора, Великобритания).

Фото со свадьбы Принца Гарри и Меган Маркл

Торжество: как это было

Еще за час до свадьбы Принца Гарри и Меган Маркл возле Виндзорского замка находились сотни гостей. Среди них — десятки голливудских звезд. Например, венчание решили посетить Джордж и Амаль Клуни, Виктория и Дэвид Бэкхэм.

Немного позже приехала Елизавета II. Ее сопровождал муж и члены королевской семьи.

Невеста прибыла к часовне вместе со своей мамой. Принц Гарри и шафер принц Уильям решили пройтись пешком. По дороге они приветствовали жителей Великобритании.

Свадебное платье Меган Маркл было сдержанное, но при этом элегантное и стильное (см. фото).

Принц Чарльз (отец Гарри) вел актрису Меган к алтарю. В сопровождении невесты помогали дети, они несли ее фату. Среди них были представлены наследники Кейт Миддлтон. Также Меган сопровождали Джордж и Шарлотта (их отец — принц Уильям).

После свадебного торжества прошел торжественный обед. Он был организован в Виндзорском замке. На мероприятие пригласили шесть сотен человек. На вечер был запланирован камерный прием.

В качестве места для такого события выбрали загородную резиденцию британской королевской семьи Фрогмор-хаус. Объект расположен на расстоянии одного километра от Виндзорского замка. На прием смогли попасть всего две сотни человек.

Актриса Меган стала Ее Королевским Высочеством Герцогиней Сассекской. Такой титул пожаловала королева Великобритании Елизавета Вторая. Принц Гарри стал Его Королевским Высочеством Герцогом Сассекским.

Отец Меган не смог присутствовать на торжестве

У отца Меган Маркла Томаса прошла сложна операция на сердце. По этой причине он не смог посетить торжество (дополнительно проходил курс реабилитации). У Томаса была возможность наблюдать за церемонией по телевизору в больничной палате.

Отец считает, что торжество прошло великолепно. Оно однозначно станет частью истории. Маркл Томас будет всегда сожалеть о том, что не смог присутствовать на мероприятии. В средствах массовой информации он отметил, что очень сильно любит свою дочь.

Когда проходила церемония бракосочетания, то Томас написал Меган о своей любви к ней в текстовом сообщении.

Свадьба Принца Гарри и Меган в пригороде Лондона Виндзоре — это одно из самых громких событий в Великобритании в этом году. Отец Ее Королевского Высочества Герцогини Сассекской надеется, что у Гарри и Меган будет шикарный медовый месяц. Для него важно, чтобы пара максимально отдохнула и расслабилась.

До сегодняшнего дня Томас не смог купить подарок для своей дочери. Это связано с состоянием его здоровья. Он надеется на то, что в ближайшее время он исправит положение дел.

Приступ у Томаса Маркла произошел за неделю до торжества. Сперва у него начались сильные боли в грудной клетке. После обращения к врачам, было решено назначить операцию. После сердечного приступа у него возникли осложнения со здоровьем.

Меган Маркл попросила своего отца лучше следить за здоровьем. Она настояла на том, чтобы во время торжества он находился в больничной палате.

Как сообщается в средствах массовой информации, болезнь сердца спровоцировал инцидент с еще одним сыном Томасом младшим.

Он попросил не совершать ошибку Принца Гарри, так как считал, что Меган всего лишь актриса и по-настоящему не любит своего будущего мужа.

Свадебный стол

В качестве свадебного угощения гости могли самостоятельно выбирать себе блюда. На столе были представлены лангустины, копченый лосось, крокеты из виндзорского ягненка. Также лежали запеченные овощи, панна-котта, свинина с яблоками, рагу из курицы.

Свадебное угощение было приготовлено при помощи 25 поваров. Гарри и Меган лично следили за тем, что будет стоять на столе.

Через несколько дней после бракосочетания в сеть были выложены фотографии свадебного торта. Так принц Гарри и актриса Меган Маркл угощали своих гостей на свадьбе.

Десерт изготовил один из лучших кондитеров Великобритании - Клэр Маркл.

Свадебный торт состоял из бисквитных коржей. Они были пропитаны лимонным сиропом и бузиной. Яйца для торта привезли из Саффокла. Для того чтобы изготовить десерт, их понадобилось около пяти сотен. Лимоны собрали в королевском саду. Так будущая королевская семья удивляла своих гостей.