Свежие новости о Меган Маркл

Кажется совсем недавно все бурно обуждали свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. С тех пор прошло уже ни много ни мало больше полугода. Однако интерес к королевской паре не утихает до сих пор. Гарри и Меган ожидают первенца и это, пожалуй, весомоя причина, чтобы все мировые СМИ еще с большим интересом начали вновь следить за парой. Рассмотрим последние новости о Меган Маркл на сегодня, в каких мероприятиях участвовала и, конечно же, фото беременной герцогини.

Беременность герцогини

Инсайдеры утверждают, что сам принц Гарри объявил о появлении двойни. Это будут две прекрасные девочки, супруги сияют от двойного счастья и были пойманы за выбором женских имен.

Джессика Малруни – стилист из Канады и близкая подруга герцогини имеет двойняшек. Меган не раз говорила, что мечтает тоже иметь в своей семье близнецов. Она считает, что рождение сразу сына и дочь сделает ее идеально счастливой.

Меган недавно исполнилось 37 лет и это ее первая беременость. Они с Гарри всегда хотели поскорее обзавестись потомством, так как оба понимали, что уже давно готовы к этому. Хотя еще мало кто верил из приближенных к королевской семье, что роман Меган и Гарри будет настолько серьезен. Но вопреки всему влюбленные вместе и счастливы!

Судя по последним новостям, сегодня Меган Маркл изучает литературу, касающуюся родов в трансе, так как не желает рожать с анестезией.

Последнее мероприятие

Об удалении снимков герцогини Сассекской Меган Маркл королевским дворцом догадались фанаты. Для вручения премии British Fashion Awards, которая, кстати, сравнивается с Оскаром, в Albert Hall (Лондон) собираются все сливки fashion-сообщества. Это же мероприятие посетили в 2018 году множество знаменитостей: Роузи Хантингтон-Уайтли, семейство Синди Кроуфорд в полном составе, Виктория и Дэвид Бекхэм, Клэр Уэйт Келлер, Розамунд Пайк, Рита Ора и другие.

Все до единого снимки с этого выдающегося мероприятия были удалены в этом году.

Вечер был полон сюрпризов, но главным эмоциональным моментом стал выход на сцену беременной Меган Маркл во время вручения премий лауреатам.

Фотоснимки Меган разместил на своей странице British Fashion Awards, но через несколько часов были удалены вместе со снимками, которые принадлежали фотографам. А виной тому, предполагают фанаты, нрав самой Королевы Елизаветы, ей не понравилось, что герцогиня в интересном положении посещает светские мероприятия и открыто демонстрирует живот. Поэтому, скорее всего, удаление доказательств беременности Меган было «ее рук дело».

Новые модные образы Меган Маркл

Многие девушки копируют стиль Меган Маркл, поклоняются неповторимому образу, ведь она смогла освежить чопорную английскую классику.

У королевской семьи есть собственные правила дресс-кода. Покрытая голова – одно из них. Допускается использование любого аксессуара, будь то шляпка, заколка или платок. Яркая цветовая гамма, отсутствие длины мини в юбках и платьях и обязательно колготы из капрона.

Даже неформальная обстановка не располагает к тому, чтобы одеть изделия из денима. Все эти каноны представляют нам членов королевской семьи чопорными и скованными.

Возможно, это вопрос времени, но на сегодняшний день образы Меган современные, легкие, наполненные неповторимой элегантностью и свежестью, которые приковывают внимание поклонников по всему миру, даже беременность этому не помеха.

Парижский шик – вот как стилисты характеризуют стиль герцогини. Основная характеристика этого образа классика в грамотном сочетании с легкой небрежностью. Например, классический костюм, лодочки на каблуке, шляпка и немного растрепанные локоны.

Она очень грамотно дополняет простые повседневные образы небольшой асимметрией, выбирая платья или юбки на запах, подчеркнутые текстильным поясом.

Двубортное пальто добавляет излишней строгости Меган, получается очень скучный и неинтересный образ. Она предпочитает изделия фасона на запах с поясом. Благодаря такому крою, простые предметы верхней одежды черного, темно синего, бежевого цвета становятся актуальными и стильными, поэтому в сочетании с другими изделиями в одном комплекте получается менее формальный образ.

При выборе пальто, нужно продумать изначально, какой именно фасон подойдет к вашей фигуре и стилю гардероба – считает она. Если вы предпочитаете спортшик, пальто длины миди вам попросту не с чем будет носить.

Платье-футляр, невесомая шляпка, туфли и маленькая сумочка пудровых оттенков – любимый образ героини. У Меган в гардеробе есть также и фаворит дизайнеров в последних коллекциях с подиума – двубортное платье-тренч. Предмет гардероба светлых оттенков добавляет в ее стиль невероятной женственности.

В сочетании пальто темно-зеленого оттенка, ботильонами на устойчивой подошве – ее идеальный образ для прогулок осенью.

При выборе платья светлых оттенков она умело учитывает свой цветотип, иначе можно подчеркнуть вместо красоты фигуры, признаки усталости на лице и бледность кожи. У герцогини смуглая кожа, поэтому пудровая гамма выгодно его подчеркивает.

Присмотревшись к ее фото это легко заметить. Насыщенный зеленый – любимый цвет герцогини. Она профессионально сочетает платье оттенка ели вместе с пальто бежевого цвета.

Наполненный женственностью и элегантностью силуэт New Look подходит для тех случаев, когда есть шанс немного отойти от строгого дресс-кода и показать свою индивидуальность. Например, Меган отправилась на турнир игры в поло, в графство Беркшир надев темном платье из денима, туфли оттенка Ivory с маленькой сумкой и солнцезащитными очками формы кошачий глаз.

Меган Маркл - девушка, окунувшаяся в сказку, где живет распрекрасный принц в большом королевстве. Она доказала, что выйти замуж за принца в реальной жизни возможно! И теперь американская актриса стала самой обсуждаемой персоной последнего времени.