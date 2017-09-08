Певица Лоя: «Я подпеваю, когда слышу песни Бузовой»

Когде делаешь интервью с певицей Лоей, приходится сразу отказаться от идеи писать в скобках «улыбается» или «смеется» — потому что певица делает это все время. «Клео» она рассказала, за что любит осень и что главное в отношениях с мужчиной.

— Лоя, на большинстве фото в Instagram ты улыбаешься. Твоя улыбка еще со школы или ты начала улыбаться намного позже?

Я улыбаюсь с самого начала своей жизни. Уверена, это приносит позитивный настрой не только мне, но и окружающим. Особенно это видно по детям.

— Русских называют одной из самых неулыбчивых наций. А ты сталкивалась с тем, что окружающие не понимают твою улыбку, не доверяют ей?

Мне чаще улыбаются в ответ. Редко когда на позитив отвечают чем-то другим.

Мне кажется, неулыбчивость — это скорее стереотип. В моем окружении очень много светлых людей с приятной энергетикой. И вообще мне кажется, что все меняется. Новое поколение — совсем другое.

— Ты легко сходишься с людьми? Считаешь себя экстравертом или интровертом?

Поговорить о жизни даже с незнакомым человеком мне достаточно легко. Но, конечно, в свое сердце я впускаю не всех. Пожалуй, я амбиверт — во мне есть и то, и то!

— Какие три момента для тебя важнее всего в отношениях с мужчинами?

Во-первых, сделать совместную жизнь максимально яркой, наполненной путешествиями и запоминающимися эмоциями.

Во-вторых, относиться ко всему с юмором (в пределах разумного, конечно).

В-третьих, наполнение внутреннего мира друг друга. Вера, одним словом.

— Психологи утверждают, что для гармоничных отношений с партнером важно наладить хорошие отношения с собственным отцом. Ты согласна?

К сожалению, мне этого не довелось узнать. Но думаю, что-то в этом есть. Отец играет важную роль в развитии и жизни дочери. Однозначно.

Девочки часто подсознательно выбирают для себя пару, схожую по характеру с отцом. И не всегда это хороший выбор.

Поэтому многие пары стараются не ругаться при детях. Чтобы они потом не считали, что это нормально, и не допустили тех же ошибок. Хотя лично я считаю, что ошибаться — это не плохо. Иногда совсем наоборот, на пользу.

— Ты долго шла к своему стилю? Пользовалась услугами стилистов, чтобы создать повседневный гардероб?

Я пользуюсь услугами стилистов исключительно для выходов на мероприятия, съемок клипов и фотосессий. В жизни же я все для себя подбираю сама. Признаюсь, очень люблю это занятие.

— Со времен «бантиков» и «малышки Лои» ты очень изменилась. Как ты ощущаешь эти перемены?

Ощущаю себя сильнее, взрослее и мудрее. И на это во многом повлиял мой уход из группы в сольное плавание. Наверное, это был нужный толчок для создания собственного альбома «ЛОЯ», который вышел весной.

Я писала его не один год, я в него вложила всю себя, это получился очень чистый и искренний альбом. Я продолжаю писать песни, работать, выступать.

— Какое твое любимое время года?

Это осень. Для меня это как начало новой жизни. Каждый год как наступит сентябрь — чувствую мощнейший прилив творческой энергии. И все движение вокруг останавливается. Как бы давая мне время подумать

— В какой стране у тебя был самый незабываемый отдых?

Черногория. Влюбилась в нее с первого взгляда. Там очень спокойно и красиво. Сочетание высоких гор в облаках и моря, яркого и теплого. Стараюсь летать туда каждый год на мой День Рождения.

— Как ты относишься к популярности Ольги Бузовой как певицы? У тебя в машине звучат ее песни?

Мне нравится то, что она делает. Она трудоголик. Это ценно. И еще она очень обаятельная!

А что самое главное,у нее армия поклонников! Это достойно уважения. Я подпеваю, когда слышу ее песни)

— Твой клип на песню «Разные» — что в нем принципиально нового?

Голый мужской торс) И я в длинном платье)))) В клипе у нас есть эротические сцены, танцы в ледяной воде, всё очень красиво. Очень рада была работать с режиссёром Максимом Рожковым. На съемки клипа приезжал еня поддержать мой друг, и автор песни — Базиль. Снимать было очень интересно. Клип получился классный, современный-просто бомба!

— Признайся, ты часто проверяешь соцсети? Считаешь себя зависимой от интернета?

К счастью, совсем нет. Вот правда. Многие мои поклонники заметили, что я не самый активный пользователь соцсетей. Нахожу больше времени на себя и окружающий мир. Мне это ближе!

— Насколько масштабны твои мечты?

До самых звезд!

Блиц-опрос «Клео»:

— Ты «сова» или «жаворонок»?

Жаворонок.

— Как ты снимаешь стресс?

Смотрю фильм «Красотка».

— У тебя было прозвище в детстве?

Малышка.

— Горы или море?

Озеро в горах)