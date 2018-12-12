 
 
 

 
 
На главную
 
 

Лопырева подтвердила беременность


0 0

Поклонники социальной сети инстаграм приписывали беременность Лопыревой последние несколько месяцев. Она упорно отрицала этот факт. Не так давно модель вернулась в Москву и была замечена в аэропорту с округлившимся животом. В своем аккаунте она продолжала публиковать фото с идеальной фигурой.

На днях Виктория официально подтвердила факт беременности. Интересно, что срок у модели уже большой и скрывать живот не представляется возможным. По словам светской львицы, начало беременности пришлось на Чемпионат мира по футболу, проходивший в России. Из-за напряжения, частых перелетов, а также возложенной на нее ответственности, думать о токсикозе и том, чтобы беречь себя, Виктории было некогда.

Именно в таком режиме и прошел первый триместр беременности модели. Лишь позже она смогла спокойно вздохнуть и немного отдохнуть на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Сейчас Виктория вернулась в Россию. На новогодние праздники она хотела бы отправиться в теплые страны поближе к морю и солнцу, но получится это сделать или нет, она еще не знает.

С клиникой, в которой будут проходить роды, Лопырева еще не определилась. По словам модели, она легко собирается в дорогу, поэтому не исключено, что рожать ей придется за границей.

Имя мужчины, который стал отцом ребенка, Лопырева называть не стала. Она рассказала, что он далек от шоу-бизнеса и не является публичным человеком. С мужчиной она не расписана. На данный момент для них важен только малыш. Кстати, пол будущего младенца модель также предпочла не называть.

Виктория категорически отвергла предположение, что отцом ребенка может быть Николай Басков. По ее словам, они расстались уже давно и сохранили исключительно дружеские отношения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доброе утро, друзья! 💋 Хочу начать эту неделю с одной новости - я решила принять участие в челлендже успеха «Россия страна возможностей» 🇷🇺 . Мой успех неразрывно связан с футболом ⚽️, а передать эстафету я хотела бы @nikolaibaskov @aizeltrudel @ekaterina_smolnikova_official Присоединяйтесь к вызову и расскажите о своих историях успеха! #РоссияСтранаВозможностей #ЧелленджУспеха2018 ✊🏽

Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

Девушка рассказала, что с изменением положения рацион питания ее остался прежним, и она, как и раньше, ведет активный образ жизни. Единственная трудность, с которой она пока столкнулась – это проблема со сном. Из-за большого живота, спать ей стало неудобно. 

Краткая информация о Виктории Лопыревой

Имя: Виктория Лопырева

Отчество: Петровна

День рождения: 26.07.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: г. Ростов-на-Дону

Рост: 177 см

Вес: 64 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: модель, телеведущая

Смотреть фотографии с Викторией Лопыревой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 12.12.2018 Теги: виктория лопырева

Вам нравится Виктория? 3  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору