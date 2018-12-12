Лопырева подтвердила беременность
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Поклонники социальной сети инстаграм приписывали беременность Лопыревой последние несколько месяцев. Она упорно отрицала этот факт. Не так давно модель вернулась в Москву и была замечена в аэропорту с округлившимся животом. В своем аккаунте она продолжала публиковать фото с идеальной фигурой.
На днях Виктория официально подтвердила факт беременности. Интересно, что срок у модели уже большой и скрывать живот не представляется возможным. По словам светской львицы, начало беременности пришлось на Чемпионат мира по футболу, проходивший в России. Из-за напряжения, частых перелетов, а также возложенной на нее ответственности, думать о токсикозе и том, чтобы беречь себя, Виктории было некогда.
Именно в таком режиме и прошел первый триместр беременности модели. Лишь позже она смогла спокойно вздохнуть и немного отдохнуть на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
Сейчас Виктория вернулась в Россию. На новогодние праздники она хотела бы отправиться в теплые страны поближе к морю и солнцу, но получится это сделать или нет, она еще не знает.
С клиникой, в которой будут проходить роды, Лопырева еще не определилась. По словам модели, она легко собирается в дорогу, поэтому не исключено, что рожать ей придется за границей.
Имя мужчины, который стал отцом ребенка, Лопырева называть не стала. Она рассказала, что он далек от шоу-бизнеса и не является публичным человеком. С мужчиной она не расписана. На данный момент для них важен только малыш. Кстати, пол будущего младенца модель также предпочла не называть.
Виктория категорически отвергла предположение, что отцом ребенка может быть Николай Басков. По ее словам, они расстались уже давно и сохранили исключительно дружеские отношения.
Доброе утро, друзья! 💋 Хочу начать эту неделю с одной новости - я решила принять участие в челлендже успеха «Россия страна возможностей» 🇷🇺 . Мой успех неразрывно связан с футболом ⚽️, а передать эстафету я хотела бы @nikolaibaskov @aizeltrudel @ekaterina_smolnikova_official Присоединяйтесь к вызову и расскажите о своих историях успеха! #РоссияСтранаВозможностей #ЧелленджУспеха2018 ✊🏽
Девушка рассказала, что с изменением положения рацион питания ее остался прежним, и она, как и раньше, ведет активный образ жизни. Единственная трудность, с которой она пока столкнулась – это проблема со сном. Из-за большого живота, спать ей стало неудобно.
Краткая информация о Виктории Лопыревой
Имя: Виктория Лопырева
Отчество: Петровна
День рождения: 26.07.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: г. Ростов-на-Дону
Рост: 177 см
Вес: 64 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: модель, телеведущая
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Вам нравится Виктория? 3
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Ангелина / 12.12.18 14:12Внешне она мне нравится, но все эти слухи относительно ее заработков плюсов к имиджу явно не добавляют.
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Micha / 12.12.18 14:10Видно мужикам не стыдно спать с такими и детей рожать, а вот жениться и афишировать отношения - ниже достоинства???
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Милаха / 12.12.18 13:38Ходят слухи, что отцом Мутко может быть. Если это и, правда, то имя отца на официальном уровне мы узнаем все равно не скоро.