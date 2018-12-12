Лопырева подтвердила беременность

Поклонники социальной сети инстаграм приписывали беременность Лопыревой последние несколько месяцев. Она упорно отрицала этот факт. Не так давно модель вернулась в Москву и была замечена в аэропорту с округлившимся животом. В своем аккаунте она продолжала публиковать фото с идеальной фигурой.

На днях Виктория официально подтвердила факт беременности. Интересно, что срок у модели уже большой и скрывать живот не представляется возможным. По словам светской львицы, начало беременности пришлось на Чемпионат мира по футболу, проходивший в России. Из-за напряжения, частых перелетов, а также возложенной на нее ответственности, думать о токсикозе и том, чтобы беречь себя, Виктории было некогда.

Именно в таком режиме и прошел первый триместр беременности модели. Лишь позже она смогла спокойно вздохнуть и немного отдохнуть на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Сейчас Виктория вернулась в Россию. На новогодние праздники она хотела бы отправиться в теплые страны поближе к морю и солнцу, но получится это сделать или нет, она еще не знает.

С клиникой, в которой будут проходить роды, Лопырева еще не определилась. По словам модели, она легко собирается в дорогу, поэтому не исключено, что рожать ей придется за границей.

Имя мужчины, который стал отцом ребенка, Лопырева называть не стала. Она рассказала, что он далек от шоу-бизнеса и не является публичным человеком. С мужчиной она не расписана. На данный момент для них важен только малыш. Кстати, пол будущего младенца модель также предпочла не называть.

Виктория категорически отвергла предположение, что отцом ребенка может быть Николай Басков. По ее словам, они расстались уже давно и сохранили исключительно дружеские отношения.

Девушка рассказала, что с изменением положения рацион питания ее остался прежним, и она, как и раньше, ведет активный образ жизни. Единственная трудность, с которой она пока столкнулась – это проблема со сном. Из-за большого живота, спать ей стало неудобно.