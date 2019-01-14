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Александр Цекало развелся

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Александр Цекало оказался в центре внимания еще в ноябре 2018 года. Журналисты сфотографировали его на отдыхе с молодой женщиной, которая не является ему законной супругой. Ведущий поспешил заверить всех окружающих, что с Викторией Галушко он давно развелся. Поэтому никто не имеет права называть его новую избранницу «любовницей».

Шум вокруг «семейной трагедии»

Как только о похождениях Цекало стало известно широкой публике, на защиту сестры стала Вера Брежнева. В Инстаграм певица писала, что ей очень тяжело и больно смотреть на страдания Виктории и на недостойное поведение ее супруга.

Сама же Галушка отказывается общаться с журналистами и посвящать их в подробности своей личной жизни. К тому же девушка говорит, что не относится к миру шоу-бизнеса, так зачем разводить вокруг столько шума.

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По этой причине роль «доброй феи» взяла на себя старшая сестра. Но первый ее пост в социальных сетях был настолько расплывчатым, что никто из подписчиков толком и не понял о чем идет речь. 

Но в скором времени и остальные знаменитости заговорили о любвеобильном характере Александра Цекало. Например, Лолита довольно жестко высказалась о похождениях своего коллеги и заявила, что он несправедливо обошелся со своей супругой.

Заявление российского шоумена

Александр Евгеньевич не стал ходить вокруг до около и в разговоре с журналистами прямо заявил о разводе с женой. Российский продюсер признался, что давно не живет с этой женщиной и не желает, чтобы его называли изменником.

Более того, Цекало сообщил, что его новая девушка – не очередная партия «для развлечения», а невеста. Жгучая брюнетка Дарина сподвигла шоумена не только на новые творческие проекты, но и на четвертый брак.

Российский продюсер считает, что нет ничего страшного в том, что он развелся с сестрой Веры Брежневой. Да, с Викой его связывают 10 лет совместной жизни и общие дети. Но это не значит, что нужно терпеть отношения, исчерпавших себя.

Александр не отказывается от родительских обязательств и клятвенно обещает помогать своей семье, а именно:

  • десятилетней дочери Александре;
  • шестилетнему сыну Михаилу.

Когда звездная пара начала переживать сложные времена, Александр Цекало не рассказывал об этом близким людям и тем более журналистам. Но когда новую избранницу заметили на публике и друзья стали задавать неудобные вопросы, пришлось рассказать о разводе.

В коротком интервью российский певец и режиссер рассказал о своем решении расторгнуть третий брак и «начать новую жизненную страницу». Ведь если одни отношения перестали приносить удовольствие, то зачем измываться над собой и делать то, что попросту убивает вдохновение и не дает никакой тяги к жизни и многостороннему росту.

Александр еще раз акцентировал внимание на том, что Дарину никто не имеет права называть любовницей, так как он ни дня не изменял законной супругой. И совсем скоро шоумен собирается снова звать близких друзей на свою свадьбу.

Для многих поклонников и пользователей Интернета, развод Александра Цекало и Виктории Галушки стал полной неожиданностью. Остается лишь надеется, что женщина сможет быстро прийти в себя и перестанет страдать от одиночества.

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14.01.2019
Теги: Александр Цекало развод новости

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  • Тамара / 14.01.19 12:51
    -
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    Не верю, что Цекало «чист» и не было отношений с этой Дариной до развода. Он ведь уже меняет третью жену, хотя возраст уже такой, что на пенсию пора, а не в ЗАГС.
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  • Анна / 14.01.19 12:49
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    0
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    Викторию жалко. Она никогда не рассказывала о проблемах в семье, о возможной неверности супруга. Молча держала все в себе и, скорее всего, плакала по ночам. Какой же в ней стержень. Удачи и процветания!
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  • Bera / 14.01.19 12:49
    -
    0
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    Не могу сказать, что это очень неожиданно. И дело не в самом Цекало, а в мире шоу-бизнеса. Там очень мало крепких пар и счастливых семей. Так что в 2019 году может быть еще несколько разводов.
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