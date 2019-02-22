Ольга Серябкина подает в суд за клевету

Бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина наряду с другими отечественными знаменитостями оказалась в центре скандала. На днях кто-то опубликовал в Сети список, в котором были перечислены имена звезд шоу-бизнеса, якобы подрабатывающих эскорт-услугами. Известную певицу настолько возмутила эта клевета, что она обратилась к адвокату Сергею Жорину, чтобы он помог ей вычислить и наказать автора этой лжи по всей справедливости - через суд.

Появившийся словно из ниоткуда список мгновенно взбудоражил всё Интернет-сообщество. Пользователи разделились на два лагеря. Первые считают что над знаменитостями кто-то просто неудачно пошутил, а вторые, и надо заметить таких большинство, уверены, что список в большей степени правдив. Изначально ни от кого из знаменитостей по поводу опубликованного списка комментариев не поступало. Однако сегодня выяснилось, что Ольга Серябкина и во всем поддерживающий ее наставник Максим Фадеев обратились к юристу. Их цель - найти того, кто выложил ложные данные в Интернет и через суд добиться от него возмещения морального ущерба.

Как рассказала Ольга, изначально она планировала вообще полностью проигнорировать этот список. Для неё было главное, что все близкие люди и поклонники осознают, что это абсолютная неправда. Ведь она никогда ничем подобным не занималась. Но после того, как эти слухи начали разносить все, кому не лень, девушка решила действовать. И теперь она намерена защитить свои честь и достоинство в суде.

Известно, что помимо Ольги в списке фигурируют и другие не менее значимые имена. Среди них Ольга Бузова, напротив которой, впрочем, стоит пометка "только ужин", и Анастасия Каменская, которая в недавнем интервью призналась, что никогда не соглашалась на предложения богатых поклонников. Заступился за некоторых девушек и владелец агентства знакомств Петр Листерман. Так, он заявил, что ни Серябкина, ни Лобода, ни Бузова, ни Солдатова никогда небыли связаны с эскортом даже близко. А многие из обозначенных в списке сумм вообще полностью совпадают со стоимостью выступлений.