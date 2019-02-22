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Ольга Серябкина подает в суд за клевету


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Бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина наряду с другими отечественными знаменитостями оказалась в центре скандала. На днях кто-то опубликовал в Сети список, в котором были перечислены имена звезд шоу-бизнеса, якобы подрабатывающих эскорт-услугами. Известную певицу настолько возмутила эта клевета, что она обратилась к адвокату Сергею Жорину, чтобы он помог ей вычислить и наказать автора этой лжи по всей справедливости - через суд.

Появившийся словно из ниоткуда список мгновенно взбудоражил всё Интернет-сообщество. Пользователи разделились на два лагеря. Первые считают что над знаменитостями кто-то просто неудачно пошутил, а вторые, и надо заметить таких большинство, уверены, что список в большей степени правдив. Изначально ни от кого из знаменитостей по поводу опубликованного списка комментариев не поступало. Однако сегодня выяснилось, что Ольга Серябкина и во всем поддерживающий ее наставник Максим Фадеев обратились к юристу.  Их цель - найти того, кто выложил ложные данные в Интернет и через суд добиться от него возмещения морального ущерба.

Как рассказала Ольга, изначально она планировала вообще полностью проигнорировать этот список. Для неё было главное, что все близкие люди и поклонники осознают, что это абсолютная неправда. Ведь она никогда ничем подобным не занималась. Но после того, как эти слухи начали разносить все, кому не лень, девушка решила действовать. И теперь она намерена защитить свои честь и достоинство в суде.

Известно, что помимо Ольги в списке фигурируют и другие не менее значимые имена. Среди них Ольга Бузова, напротив которой, впрочем, стоит пометка "только ужин", и Анастасия Каменская, которая в недавнем интервью призналась, что никогда не соглашалась на предложения богатых поклонников. Заступился за некоторых девушек и владелец агентства знакомств Петр Листерман. Так, он заявил, что ни Серябкина, ни Лобода, ни Бузова, ни Солдатова никогда небыли связаны с эскортом даже близко. А многие из обозначенных в списке сумм вообще полностью совпадают со стоимостью выступлений.

 

Краткая информация об Ольге Серябкиной

Имя: Ольга Серябкина

Отчество: Юрьевна

День рождения: 12.04.1985

Возраст: 33 года

Место рождения: г. Москва

Рост: 158 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певица, автор песен, модель

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0 Не нравится 0 Нравится 22.02.2019 Теги: Ольга Серябкина

А что вы думаете об этом списке? 5  

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  • Анастасия / 22.02.19 23:17
    -
    0
    +
    Кто знает, правда, или нет. Все может быть. Позиционируем мы себя все хорошо, а что там на сомом деле творится, никто никогда не расскажет. И даже если список правда, все будут это отрицать.
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  • влад Гродно / 22.02.19 22:42
    -
    0
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    Эта пузова сводница публичного дома , где учит молодых сношатся , она явно работница сексиндустрии ... сколько эскортниц выпустила в жизнь...
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  • Конфетка / 22.02.19 22:15
    -
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    Меня про Бузову рассмешило. Святая женщина. Даже в таких порочащих списках она осталась непорочной
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  • Николай / 22.02.19 22:14
    -
    0
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    да бросьте вы, кто когда такие списки всерьез будет составлять? шутка обычная, не больше.
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  • Екатерина / 22.02.19 20:39
    -
    1
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    Нет дыма без огня, вот что я думаю. Не хочу никого обвинять, может пару-тройку человек из списка действительно незаслуженно там оказались, но большая-то часть явно "при деле". Да и Листерман это подтвердил. Вы просто в новости не весь его комментарий передали. Там он еще сказал, что некоторые имена ему действительно знакомы, так как в бизнесе этом они часто мелькают.
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