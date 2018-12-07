Максим Фадеев через свою официальную страничку в Инстаграм обратился к девушкам, которые пытаются пройти кастинг в новый состав группы "SEREBRO". Так, продюсер попросил не присылать свои видео тех красавиц, у кого сделаны пластические операции на лице и груди.

После объявления об уходе из "SEREBRO" Ольги Серябкиной, Макс Фадеев и его команда задумались о полной смене состава группы. По утверждению музыканта, никто ни с кем не ругался и между девочками все хорошо, просто продюсерский центр MALFA принял такое решение. И едва был объявлен кастинг по соответствующему хэштегу в Инстаграм, как тысячи девушек тут же начали присылать Максиму свои видео с исполнением.

В настоящее время претенденток, желающих попасть под крыло Фадеева, насчитывается более двадцати тысяч. Ранее продюсер уже вводил некоторые критерии для поиска. Так, он заявил, что категорически не хочет иметь дело ни с кем из "Дома 2", хотя несколько известных участниц и присылали ему свои выступления. Теперь вот Максим решил ввести ограничения по внешности. А если говорить конкретнее, то в новое "SEREBRO" не попадут девушки с переделанным лицом. Никакой ринопластики, филлеров и накаченных губ - только естественная красота и неоспоримый талант. И даже силиконовая грудь оказалась под запретом. Пожалуй, эти критерии значительно уменьшат число кандидаток в группу.