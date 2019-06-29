Певица Ольга Серябкина рассказала о своей любовной связи с Еленой Темниковой

Страсти вокруг скандального интервью, которое два дня назад дала Елена Темникова, по-прежнему не утихают. Напомним, что экс-солистка группы "Серебро" в откровенной беседе и Ириной Шихман рассказала о любовных отношениях, которые она якобы наблюдала между продюсером Максимом Фадеевым и своей коллегой и подругой Ольгой Серябкиной. По словам Елены, именно эта тайная связь со временем и послужила причиной их с Олей разногласий и ухода Темниковой из коллектива.

В свою очередь Ольга Серябкина тоже решила не молчать и рассказала свою правду о связи с бывшей подругой. В небольшом интервью, которое певица дала Интернет-порталу Super.ru, она призналась, что несколько лет состояла с Еленой в отношениях. Как выяснилось, девушки не только работали, но и жили вместе. "Это она была моей любовью, а не Максим", - призналась Ольга. Певицы старались не афишировать своих чувств, о которых знали лишь самые близкие люди, но проводили вместе практически все время. "Это можно проверить даже по нашему райдеру. Мы всегда жили в одном номере на гастролях", - утверждает Серябкина. Также она призналась, что очень доверяла Темниковой и любила ее. "Мы были вместе как девушка с девушкой, поэтому то, что она рассказывает сейчас про меня и Максима - это странно".

По мнению Ольги, разрыв в их паре шесть лет назад случился из-за того, что Елена постоянно была где-то между ней и Фадеевым. Команда работала очень плотно, творческие процессы не прекращались ни на минуту. И в какой-то момент Серябкина ощутила, что у нее пошел новый рост, что в свою очередь повлекло к появлению обычный женской конкуренции и ревности. И вскоре Темникова покинула группу.

Всё, что Елена наговорила в интервью про отношения с Фадеевым, Серябкина назвала фантазиями и выдумкой. По ее мнению, бывшей подруге просто понадобился информативный повод для пиара, чтобы привлечь к себе внимание. А сделать это она могла лишь упомянув такое громкое имя, как Максим Фадеев, а также вспомнив о своем скандальном уходе из "Серебро". Также Ольга намекнула, что эта история может закончиться в суде, ведь всё, что наговорила ее экс-коллега, по мнению певицы, "прямая клевета".

Категорически отрицает заявление Темниковой и продюсер Максим Фадеев. Музыкант заявил, что он семейный человек и не собирается реагировать на "грязные слухи с помойки".