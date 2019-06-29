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Певица Ольга Серябкина рассказала о своей любовной связи с Еленой Темниковой


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Страсти вокруг скандального интервью, которое два дня назад дала Елена Темникова, по-прежнему не утихают. Напомним, что экс-солистка группы "Серебро" в откровенной беседе и Ириной Шихман рассказала о любовных отношениях, которые она якобы наблюдала между продюсером Максимом Фадеевым и своей коллегой и подругой Ольгой Серябкиной. По словам Елены, именно эта тайная связь со временем и послужила причиной их с Олей разногласий и ухода Темниковой из коллектива.

В свою очередь Ольга Серябкина тоже решила не молчать и рассказала свою правду о связи с бывшей подругой. В небольшом интервью, которое певица дала Интернет-порталу Super.ru, она призналась, что несколько лет состояла с Еленой в отношениях. Как выяснилось, девушки не только работали, но и жили вместе. "Это она была моей любовью, а не Максим", - призналась Ольга. Певицы старались не афишировать своих чувств, о которых знали лишь самые близкие люди, но проводили вместе практически все время. "Это можно проверить даже по нашему райдеру. Мы всегда жили в одном номере на гастролях", - утверждает Серябкина. Также она призналась, что очень доверяла Темниковой и любила ее. "Мы были вместе как девушка с девушкой, поэтому то, что она рассказывает сейчас про меня и Максима - это странно".

По мнению Ольги, разрыв в их паре шесть лет назад случился из-за того, что Елена постоянно была где-то между ней и Фадеевым. Команда работала очень плотно, творческие процессы не прекращались ни на минуту. И в какой-то момент Серябкина ощутила, что у нее пошел новый рост, что в свою очередь повлекло к появлению обычный женской конкуренции и ревности. И вскоре Темникова покинула группу.

Всё, что Елена наговорила в интервью про отношения с Фадеевым, Серябкина назвала фантазиями и выдумкой. По ее мнению, бывшей подруге просто понадобился информативный повод для пиара, чтобы привлечь к себе внимание. А сделать это она могла лишь упомянув такое громкое имя, как Максим Фадеев, а также вспомнив о своем скандальном уходе из "Серебро". Также Ольга намекнула, что эта история может закончиться в суде, ведь всё, что наговорила ее экс-коллега, по мнению певицы, "прямая клевета".

Категорически отрицает заявление Темниковой и продюсер Максим Фадеев. Музыкант заявил, что он семейный человек и не собирается реагировать на "грязные слухи с помойки".

Краткая информация об Ольге Серябкиной

Имя: Ольга Серябкина

Отчество: Юрьевна

День рождения: 12.04.1985

Возраст: 34 года

Место рождения: г. Москва

Рост: 158 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певица, автор песен, модель

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4 Не нравится 3 Нравится 29.06.2019 Теги: Ольга Серябкина

А кому больше верите вы, Темниковой или Серябкиной? 2  

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  • Елена / 29.06.19 20:22
    -
    1
    +
    Какие же они обе ПРОТИВНЫЕ! И здесь уже не важно, кто говорит правду, кто врет, или они обе врут, главное, что все это ГРЯЗЬ, которую они из своей жизни выливают на нас.
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  • Самира / 29.06.19 14:07
    -
    4
    +
    Никогда не нравилась мне Серябкина, но интуитивно чувствую, что она говорит правду. Темникова уже неоднократно рассказывала похожие на вчерашнюю истории, и все они были "последний раз" и "эксклюзивные". Ей я не верю вообще. Она сейчас пытается всеми силами раскрутить себя, только вне команды Фадеева у нее это не очень получается. Серябкина же как-то более открытой и откровенной всегда была и не пыталась попиариться на ссоре с Темниковой. А эта ходит и рассказывает на каждом интервью, что в какой-то там тусовке Макс Фадеев постоянно о ней говорит. Сдалась она ему!
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