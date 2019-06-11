Моника Беллуччи в молодости сводила с ума мужчин

В мире огромное количество женщин, которые заслуживают статуса красавиц. Но если посмотреть на Монику Беллуччи, то можно заявить, что это самая красивая женщина в мире. Какой же была Моника Беллуччи в молодости?

Какая Моника была в молодости

Итальянок отличает необыкновенная красота, и Моника Беллуччи не исключение. Родилась актриса в 1964 году. С малых лет она была достаточно миловидной девушкой, которая очень хотела стать юристом. Но судьба распорядилась по-иному.

Чтобы получить образование, ей приходилось дополнительно работать. Но юридический факультет так и не был окончен, так как девушка выбрала другое направление и отправилась в Милан.

Практически с самого начала своей карьеры девушка была признана лучшими модельерами, после чего ее фотографии появились на обложках журнала.

Смотря на нее вдохновение получали известные люди, которые разрабатывали одежду. Среди них Дольче Габбана, Виктория Секрет, а также Прада.

Обратите внимание! Еще с молодости красавица хотела зарабатывать много денег. А так как модельный бизнес не приносил большого заработка, она отправилась на пробы в киностудию. После съемок в фильме "Малена" она была признана самой желанной женщиной в мире.

Моника не могла пожертвовать своей свободой, поэтому все личные отношения у нее заканчивались достаточно быстро. Сейчас она живет в Лиссабоне со своими дочерьми.

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Параметры фигуры

Моника Беллуччи с молодости отличалась красивой фигурой, о чем свидетельствуют фото в прошлом. Многие мужчины мечтали о ней, а женщины старались добиться параметров актрисы.

Объем груди Моники в молодости был 89, талия 61 см, вес 64 килограмма. При росте 175 см девушка выглядела просто великолепно.

Благодаря тому, что девушка была стройна и соблазнительна, она снималась во многих фильмах и была популярной среди не только итальянских продюсеров, но и других знаменитостей мира.

Интересный факт! Красота Моники природная, она никогда в своей жизни не делала пластических операций.

Несмотря на то что главным занятием ее жизни всегда было кино и модельный бизнес, девушка всегда отличалась грамотностью. Она владеет 4 языками - итальянским, английским, французским, испанским.

Кроме того, она всегда уделяла большое внимание спорту, занималась плаванием и йогой. Сейчас, несмотря на возраст, Моника выглядит просто великолепно. Ее фигуре позавидуют многие молодые девушки. Моника Беллуччи до сих пор остается идеалом, к которому должна стремиться каждая женщина.

Фигура после родов

Как и любая другая женщина, после родов Моника поправилась. Но несмотря на это у нее не возникало даже мысли о том, как похудеть до тех пор, пока она кормила грудью.

После она не стала садиться на диеты, а просто перешла на рацион правильного питания. Стала питаться овощами, нежирной рыбой. Да и диета ей не требовалась, по той причине, что каждый ее день был настолько насыщенным, что она тратила калорий больше, чем потребляла.

В зрелом возрасте Моника становится более женственной. Посмотрев на нее можно заметить энергию, излучаемую ей, а также полную гармонию между душой и телом. Если посмотреть ее фото в молодости и сейчас, можно сказать, что стареет она тоже красиво.