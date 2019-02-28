Поклонники уверены, что у принца Гарри и Меган Маркл родится девочка
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Чем меньше времени остается до появления на свет наследника принца Гарри и Меган Маркл, тем больше внимания со стороны поклонников и журналистов приковано к королевской чете. А самые популярные вопросы на сегодняшний день это: кого ждет герцогиня Сассекская, и наиболее вероятное имя ребенка.
Впрочем, что касается пола, то все, кто пристально следит в последнее время за Меган, уверены, что она ждет именно девочку. И первую очередь подтверждает это недавняя традиционная вечеринка "Baby Shower" которая прошла на минувшей неделе в Нью-Йорке. Напомним, тогда герцогиня, несмотря на большой срок, пролетела полмира, чтобы встретиться со своими друзьями и устроить застолье в честь будущего малыша. И хотя на самом мероприятии нигде не был написан пол ребенка, как обычно бывает в этом случае, но антураж в нежно-розовом и салатовом оттенках однозначно наводит на мысли, что вечеринка была организована в честь девочки. Невольно подтвердила пол будущего ребёнка и одна из подруг Меган, сопроводив свое видео с вечеринки для Instagram хэштегом girl (англ. "девочка").
Что же касается имени, то букмекерские канторы уверяют, что в абсолютных лидерах здесь Виктория. Люди охотно делают ставки на это имя, так как уверены, что герцог и герцогиня Сассекские назовут свою новорожденную дочь в честь легендарной Королевы Виктории, которая правила Объединенным Королевством с 1837 по 1901 год. Также очень многие делают свой выбор в пользу имени Диана, подозревая, что принц Гарри захочет назвать малышку в честь безвременно ушедшей матери. Однако скептики считают, что этому никогда не бывать - нынешняя королева Великобритании Елизавета II просто этого не допустит. Среди же мужских имен, которые впрочем пользуются наименьшей популярностью, лидируют Филипп и Альберт.
Напомним, что ребенок Гарри и Меган должен появиться на свет уже наступающей весной. Роды будут проходить в госпитале "Линдо Уиг" - одном из лучших медицинских учреждений Лондона.
Краткая информация о Меган Маркл
Имя: Меган Маркл
День рождения: 04.08.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Лос-Анджелес, США
Рост: 170 см
Вес: 61 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А какая пара больше нравится вам: Кейт и Уильям, или Меган и Гарри? 4
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Я / 28.02.19 19:20Сумочка у Меган на фотке - просто отпад!
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Роза ПалЫвна / 28.02.19 17:55Не понимаю, откуда столько придирок к жене Гарри. Она красивая женщина, достойная внимания. И рядом с муже смотрится не сколько не хуже, чем та же Кейт рядом с Уильямом. Да, для англичан у нее несколько экзотичная внешность. Но ведь это не главное! А главное, что эти двое друг друга любят и у них скоро родится замечательный малыш.
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Миланет / 28.02.19 16:58Что касается конкретно заданного вопроса, то мне, если честно, по душе больше Кейт и Уильям. Они какие-то более правильные, более по-английски классические, если можно так сказать. Когда представляю себе королевскую семью, то ум приходят именно они. И смотрятся вместе хорошо, и любовь между ними чувствуется теплая, надежная. Нет между Гарри с Меган тоже, конечно, любовь видно. Но она там больше на страсть похожа. А это не внушает доверие. А если по теме новости, то здесь соглашусь с предыдущим комментарием - не важно кто родится, лишь бы здоровеньким был.
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Настя / 28.02.19 16:21Главное, чтобы ребенок был здоровым. А уж мальчиком он будет, или девочкой - это дело второе.