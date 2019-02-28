Поклонники уверены, что у принца Гарри и Меган Маркл родится девочка

Чем меньше времени остается до появления на свет наследника принца Гарри и Меган Маркл, тем больше внимания со стороны поклонников и журналистов приковано к королевской чете. А самые популярные вопросы на сегодняшний день это: кого ждет герцогиня Сассекская, и наиболее вероятное имя ребенка.

Впрочем, что касается пола, то все, кто пристально следит в последнее время за Меган, уверены, что она ждет именно девочку. И первую очередь подтверждает это недавняя традиционная вечеринка "Baby Shower" которая прошла на минувшей неделе в Нью-Йорке. Напомним, тогда герцогиня, несмотря на большой срок, пролетела полмира, чтобы встретиться со своими друзьями и устроить застолье в честь будущего малыша. И хотя на самом мероприятии нигде не был написан пол ребенка, как обычно бывает в этом случае, но антураж в нежно-розовом и салатовом оттенках однозначно наводит на мысли, что вечеринка была организована в честь девочки. Невольно подтвердила пол будущего ребёнка и одна из подруг Меган, сопроводив свое видео с вечеринки для Instagram хэштегом girl (англ. "девочка").

Что же касается имени, то букмекерские канторы уверяют, что в абсолютных лидерах здесь Виктория. Люди охотно делают ставки на это имя, так как уверены, что герцог и герцогиня Сассекские назовут свою новорожденную дочь в честь легендарной Королевы Виктории, которая правила Объединенным Королевством с 1837 по 1901 год. Также очень многие делают свой выбор в пользу имени Диана, подозревая, что принц Гарри захочет назвать малышку в честь безвременно ушедшей матери. Однако скептики считают, что этому никогда не бывать - нынешняя королева Великобритании Елизавета II просто этого не допустит. Среди же мужских имен, которые впрочем пользуются наименьшей популярностью, лидируют Филипп и Альберт.

Напомним, что ребенок Гарри и Меган должен появиться на свет уже наступающей весной. Роды будут проходить в госпитале "Линдо Уиг" - одном из лучших медицинских учреждений Лондона.