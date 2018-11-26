Принц Гарри и Меган Маркл решились на переезд

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к переезду. Супруги решили перебраться из коттеджа Ноттингем, где проживают с момента помолвки, в более просторное и роскошное жилище.

Речь идет об особняке Фрогмор-хаус, что расположен близ Виндзорского замка. Как сообщают инсайдеры, в этом коттедже имеется десять спален, собственный спа-центр, спортивный зал и огромная детская комната. Помимо этого к дому прилегают 33 акра земли, засаженные садами. Есть на территории поместья и собственное озеро.

По официальной версии, причиной, заставившей Меган и Гарри захотеть жить за пределами привычной территории Кенсингтонского дворца, стала беременность герцогини Сассекской. По словам приближенных к королевской семье, будущие родители покинут Ноттингем в начале следующего года и уже на новом месте будут готовиться к появлению на свет своего первенца.

По версии же британских СМИ, причиной столь скоропалительного отъезда стали напряженные отношения между двумя братьями - Уильямом и Гарри. Известно, что на протяжении всей жизни, сыновья Дианы были близки и дружны между собой. Не изменила этого и женитьба Уильяма на Кейт Миддлтон. Но, после появления в жизни Гарри Меган Маркл, ситуация в корне поменялась и теперь между герцогом Кембриджским и герцогом Сассекским возникла "некоторая напряженность". Поговаривают, что братья дошли даже до "раздела" Кенсингтонского дворца.

Помимо всего прочего, известно, что проживать в новом доме принц Гарри будет не только со своей супругой. В Фрогмор-хаус переберется также и мама Меган Маркл - Дория Рагланд. Женщина будет помогать своей дочери ухаживать за новорожденным ребенком, который должен появиться на свет весной. В настоящее время Дория уже переехала из Лос-Анджелеса в Лондон.

