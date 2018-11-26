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Принц Гарри и Меган Маркл решились на переезд


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Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к переезду. Супруги решили перебраться из коттеджа Ноттингем, где проживают с момента помолвки, в более просторное и роскошное жилище.

Речь идет об особняке Фрогмор-хаус, что расположен близ Виндзорского замка. Как сообщают инсайдеры, в этом коттедже имеется десять спален, собственный спа-центр, спортивный зал и огромная детская комната. Помимо этого к дому прилегают 33 акра земли, засаженные садами. Есть на территории поместья и собственное озеро.

По официальной версии, причиной, заставившей Меган и Гарри захотеть жить за пределами привычной территории  Кенсингтонского дворца, стала беременность герцогини Сассекской. По словам приближенных к королевской семье, будущие родители покинут Ноттингем в начале следующего года и уже на новом месте будут готовиться к появлению на свет своего первенца.

По версии же британских СМИ, причиной столь скоропалительного отъезда стали напряженные отношения между двумя братьями - Уильямом и Гарри. Известно, что на протяжении всей жизни, сыновья Дианы были близки и дружны между собой. Не изменила этого и женитьба Уильяма на Кейт Миддлтон. Но, после появления в жизни Гарри Меган Маркл, ситуация в корне поменялась и теперь между герцогом Кембриджским и герцогом Сассекским возникла "некоторая напряженность".  Поговаривают, что братья дошли даже до "раздела" Кенсингтонского дворца.

Помимо всего прочего, известно, что проживать в новом доме принц Гарри будет не только со своей супругой. В Фрогмор-хаус переберется также и мама Меган Маркл - Дория Рагланд. Женщина будет помогать своей дочери ухаживать за новорожденным ребенком, который должен появиться на свет весной. В настоящее время Дория уже переехала из Лос-Анджелеса в Лондон. 

Краткая информация о Принце Гарри

Имя: Принц Гарри

День рождения: 15.09.1984

Возраст: 34 года

Место рождения: Лондон, Великобритания

Рост: 187 см

Вес: 85 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: герцог Сассекский

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0 Не нравится 0 Нравится 26.11.2018 Теги: принц гарри

А как Вы считаете, почему принц Гарри и Меган Маркл решились на переезд? 5  

Оставить комментарий
  • Леся / 26.11.18 21:13
    -
    2
    +
    От Маркл сбежали даже приближенные помощники, не выдержали ее характер. Судя по всему, он у нее ужасный. И я думаю, что их уже просто попросили из Кенсингтона, как она там всех достала.
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  • Акуся / 26.11.18 21:11
    -
    1
    +
    Почему случился переезд? Да потому, что эту Меган Маркл все терпеть там уже не могут. Никто кроме Гарри с ней и не общается. Как я где-то слышала, Меган хочет очень много всего, а Гарри кричит, чтобы ей дали то, что она желает. Ей действительно далеко до той же Кейт Миддлтон, которая во дворце вполне прижилась.
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  • 123 / 26.11.18 20:33
    -
    5
    +
    Принц Гарри будет жить с тещей. Это даже забавно.
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  • Машуня / 26.11.18 20:27
    -
    -2
    +
    Какая они красивая пара! И что по этой Меган постоянно "проезжаются"? И братьев-то она рассорила, и одевается она не по дресс-коду, и ведет себя не по протоколу... Правильно, пусть лучше съезжают и живут своей тихой жизнью. Тронам им все равно не видать, так что смело можно заняться чем-то другим.
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