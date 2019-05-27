Дарина Эрвин до и после пластики

В конце прошлого года в СМИ появилась информация о том, что Дарина Эрвин сделала несколько пластических операций. Учитывая, что все процедуры пластического хирурга стоят дорого, Дарине Эрвин помог их оплатить Александр Цекало. После этого прошла новость, что Александр и Дарина поженились.

Какие операции делала Дарина

Точной информации о том, как часто Дарина посещала пластического хирурга, нет. Можно только догадываться сколько раз девушка прибегала к услугам профессионала, если сравнить фотографии "до" и "после". Посмотрев на них можно сказать о том, что Дарина прибегала к услугам минимум 4 раза.

Среди операций можно отметить:

подтяжка лица;

ринопластика;

увеличение объема груди;

инъекции ботокса и увеличение губ.

Профессионалы, которые могут отличить тело "до" и "после" утверждают, что девушка делала даже липосакцию, корректировала форму нижней челюсти.

Сравним лицо Дарины "до" и "после", чтобы определиться с тем, что делала девушка.

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Пластика на лице

На фотографии "до", глаза у девушки выглядят интересно, по-восточному. Разрез был довольно узкий, который присущ азиатским девушкам. Мода на широко открытые глаза сделала свое дело и девушка обратилась к хирургу. После операции глаза стали больше, а также приподнялись уголки. Кроме того, что провели операцию на веках, так еще и была работа с верхней и средней третью лица, а также носогубной зоной.

После проведения пластики, девушка начала носить линзы, за счет чего изменился цвет ее глаз. Теперь ее глаза стали небесно-голубыми.

Обратите внимание! Раньше девушка имела округлую форму лица, а после того, как в ней поработали хирурги, форма стала овальной. Также добавлен акцент в область скул.

Все изменения, которые были сделаны на лице девушки, стали напоминать модные теперь аристократические черты лица.

Что касается тела, Дарина никогда не была полной. Поэтому худоба была скорее всего достигнута самостоятельно.

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Ринопластика

Природа наделила Дарину красивым носом, который сочетался с остальными чертами лица. Но несмотря на это, на носике тоже видны изменения. Теперь он стал гораздо уже и чего очертания более четкими. Многие считают, что новый нос не очень гармонирует с чертами лица. Учитывая, что скулы у Дарины не маленькие, новый нос не очень вписывается в ее образ в целом.

Ринополастика - серьезная операция. Ответственность врача не только в том, что она должна пройти без последствий, так еще и врач должен просчитать насколько хорошо его новое творение будет смотреться на лице.

Объемные губы

Посмотрев на лицо, стоит сказать о том, что губы однозначно увеличены. Но несмотря на это, улыбка как была обаятельной, так и осталась. Говоря о результате, вряд ли его можно назвать хорошим, так как губы стали слишком объемными и не естественными.

Мода на пухлые губы прошла давно, поэтому стоит ожидать в скором времени повальное их уменьшение.

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Увеличение груди

Сравнив фотографии, можно сделать вывод, что грудь у Дарины была увеличена с использованием имплантов. На фотографиях "до" грудь была маленького размера, а "после" - увеличилась. Четвертый размер груди не заметить невозможно. Бюст девушке действительно идет, так как выделяется на фоне контуров тела.

Независимо от того, какие операции сделала Дарина Эрвин, она действительно преобразилась после пластики. Теперь девушка выглядит моложе и эффектней, у нее действительно появились аристократические черты лица.