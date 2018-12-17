Гоша Куценко лишился части заработка из-за конфликта с «Первым каналом»
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В откровенном интервью авторского проекта «А поговорить?» Гоша Куценко рассказал о том, как складывается сейчас его карьера и что стало причиной серьезных изменений в ней.
По словам известного актера, уже больше 10 лет у него продолжается конфликт с «Первым каналом». Как ни странно, причину, с чего все начиналось, Гоша уже и не помнит, но на протяжении указанного времени его не приглашают ни в какие передачи. Также актера не берут на роли в проектах, которые курируют представители «Первого».
По признанию Куценко, среди уже выпущенных сериалов и фильмов были действительно стоящие и интересные лично ему роли. Гоше жаль, что все сложилось именно так. Например, на свой пятидесятилетний юбилей он хотел, чтобы его, как и других звезд кино, поздравили в передаче Урганта, но не сложилось.
Актер здраво и объективно оценивает свое положение и мастерство коллег. Он честно признался, что имеются артисты успешнее, чем он. Это Константин Хабенский, а также Сергей Безруков. Причиной их большой востребованности в различных проектах актер назвал умение выстраивать правильные взаимоотношения с руководством.
Несмотря на такое положение вещей, Куценко сильно не расстраивается. Работа у него есть. Он пробует себя в качестве режиссера и продюсера, а также активно продвигает собственный музыкальный коллектив.
Гоша отметил, что каждый успешный актер сталкивается с моментом перехода от участия во всех популярных проектах и съемках культовых лент к периоду, когда вместо главных ролей начинают предлагать все больше второстепенных. По мнению артиста, основной причиной этого является возраст.
Краткая информация о Гоше Куценко
Имя: Гоша Куценко
Отчество: Георгиевич
День рождения: 20.05.1967
Возраст: 51 год
Место рождения: Запорожье, Украина
Рост: 185 см
Вес: 83 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: актёр, режиссёр, сценарист, певец, продюсер