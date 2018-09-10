 
 
 

 
 
На главную
 
 

Мария Порошина развелась


0 0

Актриса, беременная пятым ребенком, уже месяц не состоит в браке. Новость стала неожиданностью для поклонников Порошиной.

Буквально неделю назад телезрителей обрадовала новость о том, что Мария Порошина в очередной раз беременна. Актриса сейчас снимается в продолжении сериала «Челночницы» и носит под сердцем пятого ребенка.

У нее уже есть четыре дочки. Отцом троих детей является актер Илья Древнов. С ним Мария познакомилась в театре «Ленком». В течение нескольких месяцев они общались на дружеской волне, а после симпатия переросла в бурный роман. Илья принял Марию с дочкой от Гоши Куценко. В браке у супругов появились еще три девочки. Оба они мечтали, чтобы семья была большой, и не отрицали появления еще одного ребенка в ближайшем будущем.

Беременность наступила, но крепкая с виду семья распалась. В начале лета иск о расторжении брака подала сама Мария. Мужу и жене, как положено, дали месяц на примирение. Позже они явились в зал судебного заседания, не изменив решения, и 27 июля были разведены.

Разошлись супруги без скандала, что стало причиной разлада неизвестно. На данный момент они оба никак не комментируют развод. 

Краткая информация о Марии Порошиной

Имя: Мария Порошина

Отчество: Михайловна

День рождения: 01.11.1973

Возраст: 44 года

Место рождения: Москва

Рост: 170 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: актриса

Смотреть фотографии с Марией Порошиной

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 10.09.2018 Теги: Мария Порошина

Как вы думаете, что стало причиной развода Марии и Ильи? 7  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору