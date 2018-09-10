Мария Порошина развелась

Актриса, беременная пятым ребенком, уже месяц не состоит в браке. Новость стала неожиданностью для поклонников Порошиной.

Буквально неделю назад телезрителей обрадовала новость о том, что Мария Порошина в очередной раз беременна. Актриса сейчас снимается в продолжении сериала «Челночницы» и носит под сердцем пятого ребенка.

У нее уже есть четыре дочки. Отцом троих детей является актер Илья Древнов. С ним Мария познакомилась в театре «Ленком». В течение нескольких месяцев они общались на дружеской волне, а после симпатия переросла в бурный роман. Илья принял Марию с дочкой от Гоши Куценко. В браке у супругов появились еще три девочки. Оба они мечтали, чтобы семья была большой, и не отрицали появления еще одного ребенка в ближайшем будущем.

Беременность наступила, но крепкая с виду семья распалась. В начале лета иск о расторжении брака подала сама Мария. Мужу и жене, как положено, дали месяц на примирение. Позже они явились в зал судебного заседания, не изменив решения, и 27 июля были разведены.

Разошлись супруги без скандала, что стало причиной разлада неизвестно. На данный момент они оба никак не комментируют развод.