Мария Порошина развелась
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Актриса, беременная пятым ребенком, уже месяц не состоит в браке. Новость стала неожиданностью для поклонников Порошиной.
Буквально неделю назад телезрителей обрадовала новость о том, что Мария Порошина в очередной раз беременна. Актриса сейчас снимается в продолжении сериала «Челночницы» и носит под сердцем пятого ребенка.
У нее уже есть четыре дочки. Отцом троих детей является актер Илья Древнов. С ним Мария познакомилась в театре «Ленком». В течение нескольких месяцев они общались на дружеской волне, а после симпатия переросла в бурный роман. Илья принял Марию с дочкой от Гоши Куценко. В браке у супругов появились еще три девочки. Оба они мечтали, чтобы семья была большой, и не отрицали появления еще одного ребенка в ближайшем будущем.
Беременность наступила, но крепкая с виду семья распалась. В начале лета иск о расторжении брака подала сама Мария. Мужу и жене, как положено, дали месяц на примирение. Позже они явились в зал судебного заседания, не изменив решения, и 27 июля были разведены.
Разошлись супруги без скандала, что стало причиной разлада неизвестно. На данный момент они оба никак не комментируют развод.
Краткая информация о Марии Порошиной
Имя: Мария Порошина
Отчество: Михайловна
День рождения: 01.11.1973
Возраст: 44 года
Место рождения: Москва
Рост: 170 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, что стало причиной развода Марии и Ильи? 7
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Cat Moscow / 10.09.18 17:48Как? Как от такой женщины можно уйти?
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Sveta / 10.09.18 11:22Чушь это. Чужая семья потемки, особенно если они не хотят причины разногласий на суд вездесущей общественности выносить. Вырастят они их. Все при делах и работе.
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Рамина / 10.09.18 11:20Ай-я-яй! Как же так? Сенсацию прозевали…
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Талия / 10.09.18 11:18Странно, когда такие многодетные и с виду крепкие пары разбегаются. Казалось бы, не молодые, обязанностей полно, куда бежать уже? Разгребайте, воспитывайте, ставьте на ноги.
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Kisa / 10.09.18 10:50А давайте погадаем на ромашке?.. Сами скажут, если захотят.
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Марк / 10.09.18 10:48На УЗИ сказали 5-тая тоже дочь. Мужик в шоке сбежал)))