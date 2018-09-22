Мария Порошина беременна 5 ребенком: кто отец ребенка

От кого Мария Порошина беременна 5 ребенком, этот вопрос не перестает мучить поклонников актрисы. Всего неделю назад они узнали о разводе женщины с ее вторым мужем Ильей Древновым. Хотя произошло это еще в июле, но известно стало только сейчас. Раньше, бывшие супруги скрывали свое расставание, причина неизвестна до сих пор.

Однако в дальнейшем Мария надеется, что они сохранят с мужчиной дружеские отношения ради совместных детей.

Подробности

С первым мужем Гошей Куценко, Мария познакомилась еще во время учебы во МХАТе. Официально свои отношения, влюбленные не оформляли, жили гражданским браком, вскоре у них родилась дочь Полина. Актрисе пришлось бросить театр и заняться семьей и ребенком. Долго этот брак не просуществовал и молодые расстались. Сейчас они очень тепло отзываются друг о друге.

Вторым мужем Порошиной стал Илья Древнов, с которым она познакомилась во время антракта, в буфете театра «Ленком». С ним Мария тоже не торопилась в загс и только рождение детей заставило супругов оформить свои отношения официально.

Вместе они прожили 17 лет. У них растут три дочери: Аграфена, Серафима и Глафира. Старшая Полина стала самостоятельной уже в 18 лет и сейчас живет отдельно. Порошина много работает, когда младшей было всего полтора месяца, она продолжила сниматься.

Ее фильмография насчитывает несколько десятков кинолент, вот наиболее известные из них:

«Антикиллер», «Бригада» (2002);

«Всегда говори всегда» (2003-2012);

«Ночной дозор» (2004);

«Елки» (2010);

«Новогодний переполох» (2013);

«Челночницы» (2016);

«Березка» (2018).

Даже сейчас, находясь в положении, Мария продолжает работу в кино, скоро на экраны выйдет фильм «Фаина», о жизни великой Раневской, где Порошина сыграет ее близкую подругу.

Управляться с детьми и хозяйством актрисе помогали две няни и бабушки.

Имена своим девочкам Мария давала согласно православному, церковному календарю. Что интересно, Илья является мусульманином, но уважительно относится к христианству. Для дочери от первого брака с Гошей Куценко, мужчина смог стать другом, можно сказать, он вырастил ее.

Порошина и Бойко

Окружение звезды сериала «Челночницы» утверждают, что Мария беременна от актера Ярослава Бойко. Якобы между ними проскочила искра во время турне со спектаклем «Неоконченный роман». До этого долгие годы снимались в нашумевшей киноленте «Всегда говори всегда».

К слову сказать, артист женат на Рамуне Ходоркайте, балетмейстере и педагоге. Они воспитывают двоих совместных детей, Максима и Эмилию. Когда их сыну было всего 2 года, у Бойко завязался роман с актрисой Евгенией Добровольской, результатом, которого стало рождение сына Яна, сейчас парню уже 16 лет.

Тогда мудрая женщина смогла простить любвеобильного мужа и сохранить семью.

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Развод актриса оформила уже, будучи глубоко беременной, и сообщила, что Илья Древнов не является, отцом ее ребенка.

Чтобы развеять слухи, которыми все больше обрастала ее беременность, Мария заявила, что с Бойко ее связывают совместная работа, многолетняя дружба и больше ничего. А сына, уже известен пол малыша, актриса ждет от любимого человека, который не является гражданином России. А также, артистка попросила дать ей право на личную жизнь, а злопыхателям посоветовала, сосредоточиться на самих себе.

После развода женщина продолжает много работать, всем было известно, что в материальном плане, именно она была добытчиком для семьи.

Казалось бы, актриса расставила все точки, но для фанатов так и остался открытым вопрос, от кого же все-таки Мария Порошина беременна 5 ребенком.