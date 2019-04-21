Биография Марии Куликовой
Мария Куликова — российская актриса театра и кино. Биография Марии Куликовой всегда была связана не только с фильмами, особенное влияние на ее жизнь оказывают муж и дети.
Биография
Родилась актриса в интеллигентной семье в 1977 году и воспитывалась по определенным строгим канонам. Уже с 10-летнего возраста занималась в художественной школе, что стало определённым стартовым этапом в ее карьере. По окончанию школы поступает в юридический институт, но для нее это стало огромной ошибкой. Вскоре поняв это, в тайне от родителей поступает в Щукинское училище которое с успехов заканчивает.
С этого этапа биография Марии Куликовой начала развиваться как у полноценной актрисы. Первая роль ей досталась в 22 года в фильме «Поворот ключа». Работал в некоторых картинах с известным режиссёром Егором Кончаловским. Также особенное внимание стоит остановить на ролях в сериале «убойная сила».
Заполучить основательную популярность удалось в картине «Две судьбы» именно здесь удалось раскрыть основные таланты за счет главной роли. Мария отдавалась своему делу с невероятной силой, что оказало влияние на рост популярности как актрисы.
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Получала роли в таких известных сериалах:
- «Ландыш серебристый-2»
- «Моя прекрасная няня»
- «Рельсы счастья»
- «Дело было в Гавриловке»
Карьера пошла в гору и актриса не останавливалась на достигнутом. Несмотря уже на хорошую популярность соглашалась даже на эпизодические роли.
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- Популярный медицинский сериал «Склифосовский» можно считать одним из важных этапов в жизни Марии. Она получила невероятный опыт, так как проект стал успешным, даже снималось небольшое продолжение по просьбе телезрителей. Профессионализма у Куликовой не занимать, и она постоянно старается совершенствоваться.
- После был сериал «Парфюмерша» и картина «Слишком красивая жена». Работа с известными режиссёрами, в том числе и Астаховым позволило получить уникальные роли. Сниматься в полнометражных картинах у нее не было определённого желания, так как Мария испытывала любовь к сериалам.
- В 2017 году телезрители смогли насладиться новыми сериями таких сериалов как «Парфюмерша» и «Склифосовский». В действительности эти проекты пользовались невероятной зрительской симпатией. В настоящее время актриса полностью загружена съемками.
Театральная карьера
Московский академический театр сатиры стал начальным этапом в карьере начинающей актрисы. Ей удалось добиться желаемых успехов и привлечь к себе особенное внимание. Первые постановки: «Секретарши», «Ханума». В 2003 году ей удалось принять участие в довольно креативной музыкальной постановке по произведению «Евгений Онегин».
Невероятное музыкальное сопровождение под руководством известных зарубежных дирижеров оставило неизгладимые впечатления не только у актеров, но и у зрителей.
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В 2011 году ей пришлось покинуть свой любимый театр из-за рождения ребенка. Таким образом большую часть времени она уделяла сыну и снималась в сериалах. Но любовь к театру все же ее переборола и в 2016 году снова начала сотрудничество с Независимым театральным проектом.
Профессиональный подход к своей работе всегда оставлял только положительные эмоции у зрителей. Мария полностью перевоплощалась на сцене театра и показывала невероятные успехи. Сегодня можно также прийти на спектакль и лицезреть ее успехи.
Личная жизнь Марии Куликовой
Кино также стало непосредственным участником формирования личной жизни. На съемках она познакомилась с Денисом Матросовым, с которым они прожили практически три года в гражданском браке. В 2011 году в семье появился первенец Иван, о котором она так давно мечтала.
После 14 лет совместной жизни они подали на развод, и в 2015 году Мария осталась с ребенком одна.
На протяжение нескольких лет ей приписывали романы с Авериным, Чернышевым и другими известными актерами, с которыми она снималась. Но все это были только слухи. В своих социальных сетях Куликова заявляет о том, что считается матерью-одиночкой.
Интересные факты из жизни
Конечно же биография Марии Куликовой интересна многим зрителям, но большую часть привлекают интересные факты, о которых они не знают.
- В детстве, когда она была свободна от учебы, родители ее брали на работу, для Марии это был настоящий праздник, так как ей удавалось побывать на телевидении.
- Первая роль актрисы – Баба-Яга
- Большую часть свободного времени любит проводить со своим сыном.
- Очень любит тратить деньги и практически никогда их не откладывает.
Последние новости
Работоспособность актрисы впечатляет многих ее поклонников. Она одновременно может сниматься сразу в нескольких картинах, а иногда их число доходит до десяти. Стоит отметить, что к полнометражному кино она относится скептически и предпочитает сниматься только в сериалах, где требуется полное перевоплощение.
Один из последних сериалов стал проект «Ангелина», где Куликова сыграла главную роль травницы. Судя по фото Марии Куликовой в 2019 году, ее биография и личная жизнь складывается удачным образом.
После была мелодрама «Впереди день» с уникальным сюжетом, который вызвал восторг многих кинокритиков.
Личная жизнь и биография актрисы Марины Куликовой полна событий и сегодня можно с уверенностью говорить о ее успехах как в кино, так и в воспитании ребенка. Мария прилагает особенные усилия, чтобы в ее семье была гармония.
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А какая роль Марии Куликовой вам нравится больше? 3
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Галина / 21.04.19 17:31Очень интересные роли у Марии Куликовой. Она выкладывается на все сто процентов и не перестает радовать своих поклонников. Хотелось бы оставить только лестные отзывы о ее работе.
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Анна / 21.04.19 17:14Настолько современная и в то же время утонченная натура. Сегодня очень сложно отыскать актрису, которая быдла бы похожа на Марию. Очень люблю смотреть сериалы с ее непосредственным участием.
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Валентин / 21.04.19 17:09Уникальная актриса уникальна во всем. Ее отношение к семейным ценностям впечатляет, так как ради ребенка бросила работу в театре. Остается только пожелать определённых успехов в будущем.