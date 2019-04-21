Мария Куликова — российская актриса театра и кино. Биография Марии Куликовой всегда была связана не только с фильмами, особенное влияние на ее жизнь оказывают муж и дети.

Биография

Родилась актриса в интеллигентной семье в 1977 году и воспитывалась по определенным строгим канонам. Уже с 10-летнего возраста занималась в художественной школе, что стало определённым стартовым этапом в ее карьере. По окончанию школы поступает в юридический институт, но для нее это стало огромной ошибкой. Вскоре поняв это, в тайне от родителей поступает в Щукинское училище которое с успехов заканчивает.

С этого этапа биография Марии Куликовой начала развиваться как у полноценной актрисы. Первая роль ей досталась в 22 года в фильме «Поворот ключа». Работал в некоторых картинах с известным режиссёром Егором Кончаловским. Также особенное внимание стоит остановить на ролях в сериале «убойная сила».

Заполучить основательную популярность удалось в картине «Две судьбы» именно здесь удалось раскрыть основные таланты за счет главной роли. Мария отдавалась своему делу с невероятной силой, что оказало влияние на рост популярности как актрисы.

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Получала роли в таких известных сериалах:

«Ландыш серебристый-2»

«Моя прекрасная няня»

«Рельсы счастья»

«Дело было в Гавриловке»

Карьера пошла в гору и актриса не останавливалась на достигнутом. Несмотря уже на хорошую популярность соглашалась даже на эпизодические роли.

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Популярный медицинский сериал «Склифосовский» можно считать одним из важных этапов в жизни Марии. Она получила невероятный опыт, так как проект стал успешным, даже снималось небольшое продолжение по просьбе телезрителей. Профессионализма у Куликовой не занимать, и она постоянно старается совершенствоваться. После был сериал «Парфюмерша» и картина «Слишком красивая жена». Работа с известными режиссёрами, в том числе и Астаховым позволило получить уникальные роли. Сниматься в полнометражных картинах у нее не было определённого желания, так как Мария испытывала любовь к сериалам. В 2017 году телезрители смогли насладиться новыми сериями таких сериалов как «Парфюмерша» и «Склифосовский». В действительности эти проекты пользовались невероятной зрительской симпатией. В настоящее время актриса полностью загружена съемками.

Театральная карьера

Московский академический театр сатиры стал начальным этапом в карьере начинающей актрисы. Ей удалось добиться желаемых успехов и привлечь к себе особенное внимание. Первые постановки: «Секретарши», «Ханума». В 2003 году ей удалось принять участие в довольно креативной музыкальной постановке по произведению «Евгений Онегин».

Невероятное музыкальное сопровождение под руководством известных зарубежных дирижеров оставило неизгладимые впечатления не только у актеров, но и у зрителей.

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В 2011 году ей пришлось покинуть свой любимый театр из-за рождения ребенка. Таким образом большую часть времени она уделяла сыну и снималась в сериалах. Но любовь к театру все же ее переборола и в 2016 году снова начала сотрудничество с Независимым театральным проектом.

Профессиональный подход к своей работе всегда оставлял только положительные эмоции у зрителей. Мария полностью перевоплощалась на сцене театра и показывала невероятные успехи. Сегодня можно также прийти на спектакль и лицезреть ее успехи.

Личная жизнь Марии Куликовой

Кино также стало непосредственным участником формирования личной жизни. На съемках она познакомилась с Денисом Матросовым, с которым они прожили практически три года в гражданском браке. В 2011 году в семье появился первенец Иван, о котором она так давно мечтала.

После 14 лет совместной жизни они подали на развод, и в 2015 году Мария осталась с ребенком одна.

На протяжение нескольких лет ей приписывали романы с Авериным, Чернышевым и другими известными актерами, с которыми она снималась. Но все это были только слухи. В своих социальных сетях Куликова заявляет о том, что считается матерью-одиночкой.

Интересные факты из жизни

Конечно же биография Марии Куликовой интересна многим зрителям, но большую часть привлекают интересные факты, о которых они не знают.

В детстве, когда она была свободна от учебы, родители ее брали на работу, для Марии это был настоящий праздник, так как ей удавалось побывать на телевидении. Первая роль актрисы – Баба-Яга Большую часть свободного времени любит проводить со своим сыном. Очень любит тратить деньги и практически никогда их не откладывает.

Последние новости

Работоспособность актрисы впечатляет многих ее поклонников. Она одновременно может сниматься сразу в нескольких картинах, а иногда их число доходит до десяти. Стоит отметить, что к полнометражному кино она относится скептически и предпочитает сниматься только в сериалах, где требуется полное перевоплощение.

Один из последних сериалов стал проект «Ангелина», где Куликова сыграла главную роль травницы. Судя по фото Марии Куликовой в 2019 году, ее биография и личная жизнь складывается удачным образом.

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После была мелодрама «Впереди день» с уникальным сюжетом, который вызвал восторг многих кинокритиков.

Личная жизнь и биография актрисы Марины Куликовой полна событий и сегодня можно с уверенностью говорить о ее успехах как в кино, так и в воспитании ребенка. Мария прилагает особенные усилия, чтобы в ее семье была гармония.