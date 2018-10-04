Светлана Орлова уходит с поста Губернатора

После второго тура выборов во Владимирской области член партии «Единая Россия» Орлова Светлана Юрьевна уходит с поста Губернатора. Последние новости о провале партии власти в этом субъекте федерации вызвали неоднозначные комментарии в интернете и в прессе.

Орлова проиграла при повторном голосовании 23 сентября представителю ЛДПР Владимиру Сипягину, который до этого представлял партию в местном законодательном органе.

Биография

После того, как стало понятно, что Орлова Светлана Юрьевна уходит с поста Губернатора Владимирской области, последние новости об этом из партии власти носят негативный оттенок, несмотря на то, что на посту главы региона она смогла сделать довольно много.

Поражение при последнем голосовании Единороссов в этом регионе многими воспринимается как кризис внутри партии, который говорит о необходимости кадрового обновления.

Меж тем, Орлова имеет большой управленческий опыт и давно входит в обойму непотопляемых управленцев от партии Едроссов.

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Она родилась 23 октября 1954 г. в Приморье, в небольшом городе Облучье в семье железнодорожников. Окончив школу № 70 в 1972 г., Светлана стала студенткой Уссурийского пединститута. В 1977 г. получила диплом филолога. Ее направили по распределению работать воспитателем в детском интернате № 2 города Владивостока, где она также выполняла обязанности пионерской вожатой.

В 1979 г. Орлова вступает в КПСС и начинает делать карьеру партработника, последовательно продвигаясь по партийной лестнице.

В разное время она занимала во Владивостоке и Приморье следующие должности:

инструктора Советского райкома;

была заведующей отделом во Фрунзенском райсовете;

завсектором в Приморском краевом комитете по физкультуре и спорту.

После развала СССР она заканчивает курсы для женщин, стремящихся сделать карьеру в бизнесе. Они были открыты на базе Академии народного хозяйства Правительством РФ.

Выход в большую политику

Стать управленцем в новой России ей помог опыт работы в первой Государственной Думе, куда она была избрана от партии «Женщины России». В рамках работы в законодательном органе Орлова возглавляла комитет по налогам, бюджету и банкам.

Параллельно с работой в Заксобрании она обучается в Московской школе политических исследований, которую заканчивает в 1995 г.

После этого она в 1995 г. снова избирается в Госдуму второго созыва в качестве одномандатника в Арсеньевском избирательном округе № 49 Приморья, в которой работает по 1999 г. Она снова работала главой комитета по налогам и бюджету, была заместителем управляющего в партии «Российские регионы», не забывая постоянно повышать свою квалификацию управленца.

Орлова в 1998 г. закончила краткосрочные курсы по налогам и формированию бюджета и налоговому законодательству. Обучение она проходила у преподавателей Финансовой академии, работающей при Правительстве РФ, по специализации налогообложения.

Ее работа в Госдуме второго созыва была замечена Правительством. С. Кириенко, занимавший в то время пост премьера, предложил ей возглавить Госкомитет по рыболовству. Орлова отказалась от работы в правительстве и решила выдвинуть свою кандидатуру на пост Губернатора Приморья.

Однако принять участие в выборах она не смогла, так как не была зарегистрирована в качестве кандидата из-за неправильного оформления декларации о доходах.

В начале текущего века Орлова становится членом политсовета в партии «Единство», с 2000 по 2001 гг. занимает должность вице-президента научно-производственной организации «Кросна». Она выполняет обязанности зама главы Парламентского клуба. В 2001 г. по рекомендации бывшего Губернатора Кузбасса Амана Тулеева ее избирают в Совет Федерации в качестве представителя Кемеровской области.

В рамках работы в СФ Орлова занимала ряд ответственных должностей:

первого зама председателя СФ по бюджету;

члена Комиссии по работе со Счетной палатой;

ответственного лица за работу с Комиссией по конституционным полномочиям Совета Федераций.

В 2005 г. она защищает кандидатскую диссертацию по специализации экономика. После этого раздавались голоса критиков, которые обвиняли ее в том, что она не сама написала такой объемный труд за столь короткое время из-за большой загруженности работой в Совете Федерации.

После избрания на второй президентский срок В. В. Путина в 2013 г., он назначает Светлану Орлову временно исполняющей функции Губернатора Владимирской области по рекомендации ряда экспертов. В этом же году на выборах она набирает 75% и побеждает кандидатов от системной оппозиции.

Причины поражения на выборах

Через 5 лет Орлова Светлана Юрьевна уходит с поста Губернатора Владимирской области, проиграв выборы, последние новости о которых в сентябре не сходили с первых полос печатных и электронных изданий. После единого дня голосования второй тур пришлось назначать в 16 регионах, в том числе и во Владимирской области.

Это одно из весомых поражений регионального руководителя, утвержденного В. В.Путиным.

Политологи указывали на то, что у Орловой очень маленькая поддержка среди электората по причине обострения борьбы региональных элит в регионе. Выборы в ряде регионов привели к власти представителей официальной оппозиции: коммунистов либеральных демократов.

Эксперты указывают на то, что Орлова создала за первый срок губернаторства региональную элиту, которая вызывала много нареканий. Внутриэлитные разборки не позволили команде губернатора хорошо подготовиться к выборам.

По мнению представителей ЛДПР, Светлана Орлова может считаться худшим губернатором прошедшего года. Особенно злы на нее либерал-демократы Владимирской области из-за проведенного ею закона, ограничивающего полномочия губернатора в регионе.