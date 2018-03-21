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Владимир Пресняков устал от Бузовой


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Популярный музыкант Владимир Пресняков на следующей неделе отметит самый настоящий юбилей. 29 марта артисту исполнится 50 лет, и по такому случаю певец готовится выступить с концертом. А пока Владимир высказался о тенденциях в современном шоу-бизнесе.

Относительно недавно старший сын Владимира Никита довольно резко высказался о творчестве Ольги Бузовой. Но, как выясняется, сам поп-музыкант относится к Бузовой терпимо, хотя и признает, что постоянные новости о девушке утомляют.

«Все эти истории, которые живут день, к примеру, "Бузова показала сиську", обязательно кто-то возьмет и напишет. Следующий день — Бузова опять что-то сделала — ничего, кстати, не имею против этой девушки, она добрая, классная. Но все это считанные дни. Ты забываешь, что было в России позавчера», – сказал Пресняков в интервью изданию Meduza.

Что же касается творчества Никиты, то Владимир Владимирович полагает, что сын в самом начале пути. «Люди его поколения намного лояльнее и добрее, но все равно его постоянно здесь преследует тема "внук Пугачевой, сынишка Преснякова-Орбакайте, этих попсовиков", и я, честно говоря, удивляюсь, как ему хватает сил это выдержать», – заметил Пресняков.

Ранее мы писали:

Владимир Пресняков: «Я самый счастливый папа». Певец считает себя большим везунчиком.

Никита Пресняков: «Очень тяжело быть сыном звезд». По признанию юноши, быть представителем золотой молодежи не всегда легко и приятно. 

Наталья Подольская похвасталась стройной фигурой. Певица быстро восстановилась после родов. 



0 Не нравится 0 Нравится 21.03.2018 Теги: Владимир Пресняков

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