Новая солистка Виа Гры - Ульяна Синецкая: кто она

В коллективе группы «Виа Гра» опять грядет обновление. Из коллектива ушла Анастасия Кожевникова, которая оказалась в составе группы, благодаря конкурсу «Хочу в «Виа Гру» 5 лет назад. Поклонники мучились вопросом, кто же будет петь вместо, выбывшей девушки.

Сейчас уже не делают из этого тайну, новой солисткой «Виа Гра» стала Ульяна Синецкая. Меломанам ее имя хорошо известно, потому, что девушка была участницей многих музыкальных проектов.

Юношеская пора

Будущая певица родилась в Югорске 29 марта 1995, но спустя некоторое время семья переехала в Екатеринбург. С ранних пор девочка занималась вокалом, а в возрасте 10 лет стала финалисткой «Детского Евровидения».

Активности Ульяны можно позавидовать, еще учась в школе, она была награждена титулом «Маленькая вице-мисс Мира» и премией «Золотой цилиндр». Несколько раз пробовала себя в роли, ведущей на фестивалях.

Поэтому окружающие удивились, когда девушка поступила в Российскую академию образования и выбрала своей будущей профессией, психологию. Позже новая солистка «Виа Гра» призналась, что в песне вся ее жизнь, но она решила, что психология будет ей только помогать в любимом деле. Параллельно с учебой Ульяна стала работать в эстрадном театре родного города.

Творческая биография

В 2014 исполнение песни Владимира Преснякова «Белый снег», на телепроекте «Голос-3», принесло Ульяне Синецкой удачу. К ней повернулся мэтр эстрады Александр Градский, под руководством которого, девушка и продолжила дальнейшую работу в этом конкурсе, но в финал юная певица не попала.

После проекта девушка продолжала заниматься вокалом и даже записала несколько кавер-версий популярных песен вместе с Самвелом Варданяном тоже участником шоу «Голос-3», и выложила их на YouTube. Кстати, во время проекта у Синецкой завязался роман с молодым человеком.

В 2017 было запущено шоу «Новая фабрика звезд», естественно, что Ульяна стала его участницей. Интересно, но и Самвел не отставал от своей возлюбленной и тоже был в числе конкурсантов. Благодаря шоу, Синецкой довелось спеть с такими известными артистами, как Валерий Меладзе, Никита Алексеев, Полина Гагарина и даже с «Виа Грой».

Дискография девушки включает в себя:

«Лети» (2017);

«Ула, Ула-ла» (2017);

«Деньги» (2017);

«Вдох, пульс, ритм» (2018).

По итогам отчетного концерта было принято решение не в пользу девушки и ей предстояло покинуть проект. Но тут, волей случая, вмешался Филипп Киркоров, Синецкая спела его хит «О любви» и мужчина был в восторге от ее исполнения. И хотя члены жюри голосовали против, знаменитый певец настоял на своем решении, и Ульяна прошла в финал.

После этого, девушка стала солисткой поп-группы «CASH», которая дебютировала на гала-концерте «Новой фабрики звезд». Но вскоре коллектив распался.

Личная жизнь

Познакомившись с Самвелом Варданяном, еще на шоу «Голос-3», девушка продолжает с ним встречаться до сих пор. Своих отношений молодые люди никогда не скрывали. Ребята часто вместе поют и делятся совместным творчеством, выкладывая клипы, в интернет-сетях.

Хотя сейчас влюбленные не вместе, но их чувства остались прежними, и они подумывают о свадьбе.

Константин Меладзе уже давно обратил внимание на талантливую девушку, и когда Анастасия Кожевникова вышла замуж и заявила о своем желании строить сольную карьеру, предложил Ульяне Синецкой стать новой солисткой «Виа Гры». Теперь в составе группы поют Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая.

Для справки, «Виа Гра» сформировалась в 2000 году, за время существования, ее состав менялся около 20 раз. Самым гениальным признано трио Анны Седоковой, Веры Брежневой и Надежды Мейхер-Грановской.