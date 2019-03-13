Максима Галкина обвинили в организации покушения на Филиппа Киркорова
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С неожиданным обвинением в свой адрес столкнулся сегодня шоумен и юморист Максим Галкин. Все дело в том, что один из подозреваемых в покушении на Филиппа Киркорова заявил, что заказчиком преступления был именно муж Примадонны.
Эта криминальная история тянется еще с 2017 года, когда в Махачкале были задержаны люди, готовившие взрыв на концерте отечественного короля поп-музыки. Трагическое событие должно было произойти в столице региона в середине лета того же года. К счастью его удалось предотвратить. А буквально вчера подозреваемые дали дополнительные показания, где заявили, что на самом деле это было заказное покушение на убийство. И за ним стоит не кто иной, как муж Аллы Борисовны - Максим Галкин.
Основной причиной для столь безжалостной расправы с Киркоровым называют банальную ревность. Мол, Максиму не нравится, что его супруга тепло общается с бывшим возлюбленным и порой проводит в его обществе время. По словам Хидирнеби Казуева, это основной подозреваемый в деле о покушении, Галкин видел в Киркорове соперника, именно поэтому и решил от него избавиться. Цена вопроса - два миллиона рублей.
По признанию все того же Казуева, сначала он согласился на это щедрое по местным меркам предложение, и даже взял в качестве аванса один миллион рублей и новый телефон для связи. Но потом, поняв, что из-за его действий может пострадать множество невинных людей, Хидирнеби, а также его сообщники, отказались от задуманного. Правда, что стало с авансовыми деньгами, злоумышленники не уточняют. Примечательно, но в качестве свидетелей, которые могут подтвердить его слова, Казуев предложил пригласить все того же Галкина и саму Аллу Борисовну. Более того, мужчина даже готов встретиться с ними на очной ставке. Однако следователь, занимавшийся этим делом, решил, что подозреваемый лишь хочет как можно дольше затянуть расследование, поэтому в ходатайстве об очной ставке с Пугачевой ему было отказано.
Что же касается Максима Галкина, то он наотрез отказался комментировать столь абсурдные обвинения, заявив, что это совершенно "не его тема". Чуть позже, впрочем, он записал видео для Инстаграм, где назвал все происходящее "фантазиями журналистов".
Краткая информация о Максиме Галкине
Имя: Максим Галкин
Отчество: Александрович
День рождения: 18.06.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: Наро-Фоминский район, Московская обл.
Рост: 178 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: юморист, шоумен
Фотографии
Фотографии
А вам нравится творчество Максима Галкина? 4
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Михаил Москва / 13.03.19 15:50Галкин пытается "убрать" Киркорова - я давно так не смеялся!
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Арзамас / 13.03.19 15:34В плане творчества мне больше Киркоров импонирует, конечно. Да, амплуа у них с Галкиным разные, но как артист Максим мне совсем не нравится, часто переигрывает. Но последняя его шутка его про расстроенного из-за того, "что так дешево" Филиппа - смешная )) А что касается новости, то все это глупости. Людям, которых задержали, просто не хочется в тюрьму, вот они и тянут время.
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Перчик / 13.03.19 15:28Заявление Макса по этому делу - огонь! Особенно концовка!
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Марина Ник. Саратов / 13.03.19 14:52Да что тут говорить, абсурдная ситуация. На месте Галкина я бы тоже хорошенько посмеялась. Это же надо такое придумать!.. И у Киркорова своя жизнь давно, и у Аллы с Максом прекрасная семья сложилась. И это здорово, что они вот так вот между собой тепло общаются. За такими отношениями смотреть гораздо приятнее, чем за разборками, оскорблениями и прочей грязью.