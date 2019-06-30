Биография и личная жизнь Максима Фадеева

Имя российского музыканта, композитора и продюсера Максима Фадеева известно в мире шоу-бизнеса с начала 90-х годов. Между тем, о его биографии и личной жизни известно немного. В свете скандального интервью, которое дала Елена Темникова, пользователи стали интересоваться его женой и детьми, его семейными фото.

Детские годы

У Максима Фадеева биография начинается в южно-уральском городе Кургане, где он появился на свет 6 мая 1968 года в музыкальной семье. Его мать руководила хором, имела хорошие вокальные данные и специализировалась на исполнении русских народных и цыганских песен. Отец преподавал в музыкальном училище и сочинял музыку, считался в городе лучшим композитором.

Родная бабушка Максима училась вокалу у легендарной Лидии Руслановой. Его двоюродный дедушка – Тимофей Белозеров состоял в союзе советских композиторов и сочинял мелодии к песням.

Максима в музыкальной семье рос еще брат Артем, который также продюсирует исполнителей и сочиняет музыку. Он тоже добился успеха на музыкальном поприще, сочиняя песни для Глюкозы и Кати Лель.

Музыкальное образование Макс Фадеев, чья личная жизнь сегодня вызывает повышенный интерес, начал в 5 лет. Родители отдали его в музыкальную школу, где он был одним из лучших учеников.

В 12 лет мальчик увлекся современной музыкой, научившись самостоятельно играть на бас-гитаре. Помогла в этом милиция, куда подросток был поставлен на учет в детскую комнату. После этого он стал играть в городских музыкальных группах, выступавших на дискотеках в селах и в городском ДК.

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После окончания школы он поступает в курганское музыкальное училище сразу на два отделения. В это время у Макса Фадеева в профессиональной и личной жизни произошли очень важные события. В 17 лет он пережил клиническую смерть и операцию на сердце. У мальчика был врожденный порок сердца, но это не мешало ему вести активный образ жизни. На операционный стол он попал из тренажерного зала, где сердце не выдержало нагрузок.

Оправившись после болезни, Максим Фадеев круто меняет свою биографию, попав сначала на фестиваль «Юрмала 89», а потом и в Москву, куда его приглашает известный музыкант Сергей Крылов. Именно он помог ему устроиться в столице и войти в мир шоу-бизнеса.

Музыкальная карьера

В Москве Максим Фадеев начал свою профессиональную биографию с профессии аранжировщика, так как его музыкальные произведения сильно отличались от того, что нравилось публике.

Сразу по приезду в Москву молодой музыкант, в личной жизни которого с 1991 года появилась любимая жена Наташа, начал работать с известными российскими исполнителями, создавая для них аранжировки. У него еще не было своих детей. В те времена его фото еще не появлялись в глянцевых журналах, он не был еще одним из известных российских продюсеров, так как решил завоевывать мир шоу-бизнеса не с помощью сольных выступлений, а другим способом.

Музыкант в столице начинает карьеру продюсера и автора музыкальных композиций, отказавшись от планов на сольную карьеру, что существенно изменило его профессиональную и личную жизнь.

В 1993 году он начинает свой первый успешный проект с молодой певицей Линдой, для которой писал не только музыку, но и стихи. На протяжении 6 лет эта певица была культовым исполнителем отечественных молодежных песен. В сентябре этого же года на их выступление в Киеве пришло более 400 тыс. зрителей, что было рекордом, не побитым до сегодняшнего времени.

Для певицы Линды Фадеев написал музыку и стихи к 6 альбомам, трем из которых был присвоен уровень:

платинового;

золотого;

серебряного.

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Фадеев переезжает работать в Германию, а потом в Чехию, где начинает работать над музыкой для фильма «Триумф». После этого он организует новые музыкальные проекты: «Total» и «Монокини».

В 2002 году успешного продюсера приглашают на проект «Фабрика звезд-2». В 2006 году он создает новый успешный проект – группу «Серебро». Его солисткой стала одна из участниц телевизионного конкурса «Фабрика звезд-2» – Елена Темникова.

В 2003 году музыкант создает свой продюсерский центр «Монолит Рекордс», который стал успешным брендом.

Группа «Серебро» стала одним из самых успешных проектов продюсера. В 2007 году трио девушек представляло Россию на конкурсе «Евровидение», на котором смогла занять третье место. Фадеев за свою музыкальную карьеру раскрутил немало талантливых исполнителей.

Музыкант всегда удивляет публику не скандалами вокруг своего имени, а стремлением осваивать новые горизонты. В 2007 году Фадеев представил мультфильм в формате 3Д, который посвятил своему сыну Савве. Анимационная лента была поставлена по книге музыканта, которую он назвал именем своего сына.

В 2010 году лента была успешно представлена на международном рынке. Для съемок под американского зрителя для нее написал адаптированный сценарий Грегори Пуарье. В 2014 году вышло продолжение мультфильма под названием «Савва. Сердце воина».

У Фадеева особое отношение к детям, что связано с его личными событиями в жизни. В 2013 году он приходит в качестве наставника на музыкальный проект «Голос. Дети». За несколько часов до начала отбора продюсера госпитализировали с почечным приступом. Фадеев пообещал, что вернется на проект, как только поправит свое здоровье. Макс выполнил свое обещание, кроме этого за работу с детьми он не взял гонорар, сказав, что не может этого сделать, так как считает всех участников своими родными детьми.

Выступая в телевизионном формате, Фадеев опять смог два раза подряд в двух сезонах сделать своих учениц победительницами. Однако участвовать в третьем сезоне этого телевизионного проекта в 2016 году продюсер отказался. Возможно, это было связано с тем, что в 2015 он начал раскручивать певицу из Узбекистана Наргиз Закирову.

Кроме продюсерской работы и вокала Фадеев активно занимается режиссурой. В 2016 году он снял, работая режиссером и оператором, клип на песню «Прощай, мой друг», которую исполнила Ольга Орлова.

Личная жизнь

У Макса Фадеева счастливая биография и личная жизнь, несмотря на то, что с женой Наташей они пережили тяжелую трагедию, потеряв первого ребенка в младенческом возрасте в результате врачебной ошибки. На семейных фото музыкант всегда снимается в кругу любимой супруги и любимого сына.

Со своей женой Максим познакомился еще тогда, когда играл в музыкальной группе «Конвой». Он увидел Наташу на кастинге, который проводился для съемок клипа, и сказал, что она будет его супругой.

Семейный союз оказался на редкость счастливым. Супруги не расстаются с 1991 года. Они вместе посещают все светские мероприятия и довольно охотно делятся с публикой своими семейными фото.

Вместе они смогли пережить не только успех Фадеева, но также потерю первого ребенка. Горе еще больше объединило их семью. Рождение сына Саввы стало для Макса самым счастливым событием в жизни.

Продолжаем следить за биографией Максима Фадеева, и ждем очередных хитов.