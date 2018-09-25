Леди Гага рассказала об издевательствах
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Критики не устают восхвалять игру Леди Гаги в роли начинающей карьеру певицы в фильме-мюзикле «Звезда родилась». Сама же поп-звезда рассказывает о том, что помогло ей погрузиться в сложный и ранимый мир этого персонажа.
В понедельник вечером Леди Гага дала интервью изданию PEOPLE перед премьерой ее нового фильма в Лос-Анджелесе. Она рассказала об издевательствах в школе и о том, как это помогло ей сыграть Элли, мечтающую прорваться в музыкальную индустрию, но не способную сделать это из-за недостатка уверенности.
«Между Элли и мной есть существенное различие, - говорит певица. - Когда я решила, что хочу писать и исполнять песни, я просто стала делать все, чтобы достичь этой цели. Я таскала с собой синтезатор по всему Нью-Йорку и стучала во все двери. Я действительно верила в себя. Элли не такая. Она совершенно не верит в себя. Она очарована музыкальной индустрией, но все же готова сдаться».
Леди Гага рассказывает, что для работы над фильмом ей пришлось вспомнить школьные времена, когда над ней издевались за то, что она мечтала о великом. «Вот как далеко мне пришлось зайти, - говорит она. - Но я пошла и еще дальше, потому что мне доверял Брэдли и позволил проявиться моей ранимой сущности».
О самом Купере Гага говорит, что он совершенно невероятный режиссер и актер, что она очень благодарна ему за фильм. Брэдли же говорит о Гаге, что они стали друзьями на всю жизнь и что ему повезло работать вместе с ней.
Фильм «Звезда родилась» - первый режиссерский проект актера Брэдли Купера. Мюзикл рассказывает о начинающей певице Элли, которая достигает успеха с помощью кантри-певца Джексона Мэйна. Между ними вспыхивает роман, но вместе с тем как слава Элли растет, самого Джексона настигает забвение.
Краткая информация о Леди Гага
Имя: Леди Гага
День рождения: 28.03.1986
Возраст: 32 года
Место рождения: г. Нью-Йорк, США
Рост: 155 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: певица, автор песен
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А вы считаете себя решительным человеком? 5
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Ирина / 26.09.18 12:50Мне странно слышать, когда говорят, что лучше слиться с толпой, я лучше буду умной одиночкой, чем как все, думаю, все умные люди всегда были вне толпы.
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Света / 26.09.18 12:48Я вообще не любила ходить в школу, всего 2 подружки, а с другими отношения складывались отвратительно. Класс это маленькая толпа, в которой вредно выделяться.
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Миа / 26.09.18 12:47Просто каждому свое, кому-то быть обычным обывателем, а кому-то звездой. Леди Гага несомненно звезда.
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Мирра / 26.09.18 12:45Я вот не настолько решительна, не смогла бы пробиться в шоу-бизнесе, там надо быть акулой, а я не готова была бы так продавать свою душу.
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tanuki / 26.09.18 12:44Всегда приходится терпеть издевательства, если ты не такой как все, белых ворон всегда заклевывали другие, так что это неизбежно.