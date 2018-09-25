Леди Гага рассказала об издевательствах

Критики не устают восхвалять игру Леди Гаги в роли начинающей карьеру певицы в фильме-мюзикле «Звезда родилась». Сама же поп-звезда рассказывает о том, что помогло ей погрузиться в сложный и ранимый мир этого персонажа.

В понедельник вечером Леди Гага дала интервью изданию PEOPLE перед премьерой ее нового фильма в Лос-Анджелесе. Она рассказала об издевательствах в школе и о том, как это помогло ей сыграть Элли, мечтающую прорваться в музыкальную индустрию, но не способную сделать это из-за недостатка уверенности.

«Между Элли и мной есть существенное различие, - говорит певица. - Когда я решила, что хочу писать и исполнять песни, я просто стала делать все, чтобы достичь этой цели. Я таскала с собой синтезатор по всему Нью-Йорку и стучала во все двери. Я действительно верила в себя. Элли не такая. Она совершенно не верит в себя. Она очарована музыкальной индустрией, но все же готова сдаться».

Леди Гага рассказывает, что для работы над фильмом ей пришлось вспомнить школьные времена, когда над ней издевались за то, что она мечтала о великом. «Вот как далеко мне пришлось зайти, - говорит она. - Но я пошла и еще дальше, потому что мне доверял Брэдли и позволил проявиться моей ранимой сущности».

О самом Купере Гага говорит, что он совершенно невероятный режиссер и актер, что она очень благодарна ему за фильм. Брэдли же говорит о Гаге, что они стали друзьями на всю жизнь и что ему повезло работать вместе с ней.

Фильм «Звезда родилась» - первый режиссерский проект актера Брэдли Купера. Мюзикл рассказывает о начинающей певице Элли, которая достигает успеха с помощью кантри-певца Джексона Мэйна. Между ними вспыхивает роман, но вместе с тем как слава Элли растет, самого Джексона настигает забвение.