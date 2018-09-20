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Ксения Собчак снова беременна: новости 2018

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Уже несколько месяцев в интернете, пользователи склоняют вопрос, правда ли, что Ксения Собчак беременна во второй раз.

Заговорили об этом еще в марте 2018, когда она баллотировалась на пост президента, слишком уж эмоциональной и возбужденной была девушка, к тому же сменила привычный стиль одежды на просторные балахоны. Однако журналистка все отрицала и выкладывала в сетях фото в купальнике.

Что было

В 2013 Собчак неожиданно для всех выходит замуж, ее избранником становится телеведущий Максим, сын известного, советского актера Эммануила Виторгана. Никто и не надеялся увидеть Ксению в подвенечном платье, сама женщина неоднократно заявляла, что у нее очень сильный, волевой характер, и тяжело найти мужчину себе под стать. Свадьба оказалась неожиданностью даже для самых близких людей.

Многие пророчили этой паре быстрый развод, но в этом же году у них рождается сын Платон. Кстати, свою первую беременность Собчак скрывала, пока это не стало очевидным.

Также и в этот раз, журналистка опять все отрицает и даже выложила историю в инстаграм, где читает в одной из газет, о том, как она похорошела и прямо вся светиться, благодаря беременности, как сообщил какой-то мужчина, связавшийся с редакцией журнала. И тут же Ксения Собчак смеется над этим, давая понять, что не знает никакого человека, который мог бы поделиться этой новостью.

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Что сейчас

Этим летом супруги вели благотворительный фестиваль в Москве «Настроение-лето», и у поклонников вызвал недоумение наряд Ксении, зеленое платье с высокой баской и пышной юбкой, которые наводило на мысли о беременности Собчак. Но и тогда телеведущая отшутилась тем, что распустила себя, ей надо худеть.

Мама девушки, Людмила Нарусова сказала, что была бы рада появлению еще одного внука или внучки, но обсуждать, наличие или отсутствие беременности у дочери отказалась.

И лишь недавно ее официальный представитель Кирилл Суханов сообщил о том, что Ксения Собчак беременна во второй раз. Однако, он заявил, что срок еще маленький, поэтому как-то комментировать эту новость не будет.

Так, что к подготовке программы «Кандидат в ассистенты» журналистка приступила уже, находясь в положении.

Интересно, что дедушка Платона, Эммануил Гедеонович на передаче Бориса Корчевникова «Судьба человека» сообщил, что они с женой ждут появления второго совместного ребенка. Напомним, что 26 февраля 2018 года у Виторгана и его жены Ирины Млодик родилась дочь Этель.

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20.09.2018
Теги: Ксения Собчак беременна фото

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