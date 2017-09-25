Корчевников возвращается с новым шоу

Борис Корчевников в августе официально покинул телеканал «Россия 1». Как теперь выясняется - покинул ненадолго. В конце недели в одной из студий пройдет съемка нового шоу Корчевникова.

Новый проект Бориса получил название «Судьба человека». Судя по названию, в передаче будет идти речь о людях с удивительной судьбой. Детали нового шоу станут известны позже. «Гостями студии развлекательной телепрограммы становятся звезды первой величины», - цитирует Starhit инсайдеров. В эфир программа выйдет, скорее всего, уже в октябре.

Напомним, весной стало известно о назначении Корчевникова генеральным директором и продюсером телеканала «Спас». Назначение произошло по благословению патриарха Кирилла. При этом Борис оставался ведущим ток-шоу «Прямой эфир».

В августе Корчевников покинул проект, уступив место Андрею Малахову. В прощальной передаче Борис обмолвился о планах вернуться в эфир канала «Россия 1». «У меня язык не поворачивается назвать Андрея преемником, тем более, что с ним это будет совсем другой проект. Как вы понимаете, у нас бесконечно много общих тем. В каком-то смысле даже общая жизнь! Мы оба живем только профессией и за последние годы пропустили через себя очень много общих или похожих историй и судеб людей», – говорил шоумен.

Ранее мы писали:

Джигурда высказался о драке с Корчевниковым. Никита прокомментировал инцидент в программе "Прямой эфир".

Никита Джигурда прокомментировал уход Корчевникова. По словам барда, к ведущему пришел «Джигурдец».

Шепелева уличили в заносчивости. Публика недовольна шоуменом.