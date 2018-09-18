L’Officiel не платит фотографам

Журнал, возглавляемый Собчак, задолжал фотографам больше 50 тысяч и просит их не устраивать истерик. О явных проблемах гламурного издания сообщил Ян Югай.

Известный фотограф недавно сотрудничал с журналом, но обещанного за проделанную работу гонорара так и не увидел.

В самом начале Ян ожидал оплаты. После стал интересоваться у руководства, когда же все-таки ему перечислят положенную сумму. В ответ его попросили не устраивать истерик. Денег при этом никто так и не выплатил. Сумма гонорара, по признанию Яна, составляет 50 тысяч рублей.

После такого ответа Югай принял решение предать инцидент огласке. По его словам, он просто обязан был предупредить коллег о недобросовестности заказчика.

Напомним, что L’Officiel сегодня возглавляет Ксения Собчак. На руководящем посту она находится с 2014 года. Ей приходилось прерывать деятельность на данной должности на несколько месяцев. Это было связано с предвыборной гонкой. После она с помпой вернулась обратно.

Летом этого года в сети появлялись слухи, что холдинг, владеющий несколькими глянцевыми журналами, в том числе и L’Officiel, испытывает финансовые трудности. Так, был закрыт журнал SNC, который ранее также возглавляла Ксения Собчак. Numero владелец холдинга продал Forbes.

Параллельно с этими событиями ходили разговоры, что и L’Officiel находится под угрозой закрытия. Причиной назывались финансовые трудности, о которых свидетельствовали невыплаченные долги за аренду, а также за услуги специалистов разного профиля. Руководство журнала информацию опровергало, но, как выяснилось теперь, проблемы с деньгами у издания все же имеются.