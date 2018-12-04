Владимир Кузьмин встречается с 26-летней девушкой
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63-летний Владимир Кузьмин показал поклонникам свою новую возлюбленную. Ею оказалась девушка по имени Светлана, которая моложе популярного исполнителя на 37 лет.
Совсем недавно стало известно, что Владимир Кузьмин развелся со своей женой Екатериной. Причём бывшие супруги сделали это настолько тихо, что для общественности новость оказалась полной неожиданностью. Более того, сам развод случился почти год назад, а о его причинах ни Владимир, ни Катя не распространяются по сей день.
Однако, известный музыкант времени зря не терял и уже обзавелся новой пассией. Речь идет о 26-летней девушке Светлане, которая приехала в Москву из Калининграда. Кстати, известно, что Света тоже достаточно близка к миру музыки, так как окончила московскую бизнес-школу по специальности "менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений". Помимо разговоров о музыке, пара увлекается ещё и яхтенным спортом. Ранее сообщалось, что Владимир Борисович подарил новой избраннице небольшую яхту, которая называется "Красотка".
Как рассказывают приближенные артиста, Кузьмин и Светлана очень близки во всех смыслах этого слова. Несмотря на огромную разницу в возрасте, они практически не расстаются. Девушка сопровождает певца на гастролях, всех выступлениях и конечно на отдыхе. Так, прошедшей весной Владимир и Света провели отпуск в Соединённых Штатах. Разумеется, живет пара тоже вместе.
В настоящее время девушка старается держаться в тени и не привлекать к себе лишнего внимания. Только один раз в разговоре с журналистами она своеобразно прорекламировала новый альбом Кузьмина - "Вечные истории" и призналась, что одна из песен в нем посвящена ей.
Краткая информация о Владимире Кузьмине
Имя: Владимир Кузьмин
Отчество: Борисович
День рождения: 31.05.1955
Возраст: 63 года
Место рождения: Москва
Рост: 173 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: музыкант, певец
Фотографии
Фотографии
А как Вы относитесь к большой разнице в возрасте супругов? 6
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Gavera Санкт-Петербург / 05.12.18 11:03Сколько можно,надоели уже эти старые,бросают своих жен,и все помоложе ищут.Как у них все просто.Может и женщинам так пора делать,бросать старых мужей и искать молодых!Молодым нужны только бабки от вас и извесность,а больше НИЧЕГО!ТЕЛО ТО НЕ МОЛОДОЕ,ВСЕ РАВНО НАЙДУТ МОЛОДОГО СЕБЕ ЛЮБОВНИКА.И ради наследства ещё.
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Y / 05.12.18 00:21Если это по любви то все хорошо, а вот если по расчету, то возникнут проблемы и как правило в ближайшем будующем... Я желаю им счастья и любви!
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Tim / 05.12.18 00:18Это их дело! Девушка не производит впечатление выскочки. Сказано же - держится в тени. Значит умнее всяких там Друзьяк оказалась. Возможно, у них действительно что-то и получится. С первой же супругой Кузьмин жил 17 лет. Это немало. И она была значительно младше его. И расстались они вон тихо. Так что, все и тут нормально будет.
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злюка / 05.12.18 00:15О, и Кузьмин туда же! Сейчас он счастливо живёт со своей 26-летний подругой, а через год мы все будем на шоу Малахова наблюдать историю, как у Серова.И будут очередные упреки, обвинения, слезы, беременность, измены и прочий мусор, что сопровождает такие вот парочки.
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ewwd / 04.12.18 23:26Нейтрально. С кем вступать в брак, это личное дело каждого человека. Есть пары, которые и с огромной разницей в возрасте живут долго и вполне счастливо. Детей растят. Для себя, я правда такого бы не хотела, но любовь есть любовь. Всякое случается.
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Минус / 04.12.18 23:21Отрицательно. Считаю, что разница в паре должна составлять не больше 5-7 лет. В остальных случаях отношения будут проблемными. Но, это исключительно мое мнение. Я никому его не навязываю.