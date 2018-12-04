Владимир Кузьмин встречается с 26-летней девушкой

63-летний Владимир Кузьмин показал поклонникам свою новую возлюбленную. Ею оказалась девушка по имени Светлана, которая моложе популярного исполнителя на 37 лет.

Совсем недавно стало известно, что Владимир Кузьмин развелся со своей женой Екатериной. Причём бывшие супруги сделали это настолько тихо, что для общественности новость оказалась полной неожиданностью. Более того, сам развод случился почти год назад, а о его причинах ни Владимир, ни Катя не распространяются по сей день.

Однако, известный музыкант времени зря не терял и уже обзавелся новой пассией. Речь идет о 26-летней девушке Светлане, которая приехала в Москву из Калининграда. Кстати, известно, что Света тоже достаточно близка к миру музыки, так как окончила московскую бизнес-школу по специальности "менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений". Помимо разговоров о музыке, пара увлекается ещё и яхтенным спортом. Ранее сообщалось, что Владимир Борисович подарил новой избраннице небольшую яхту, которая называется "Красотка".

Как рассказывают приближенные артиста, Кузьмин и Светлана очень близки во всех смыслах этого слова. Несмотря на огромную разницу в возрасте, они практически не расстаются. Девушка сопровождает певца на гастролях, всех выступлениях и конечно на отдыхе. Так, прошедшей весной Владимир и Света провели отпуск в Соединённых Штатах. Разумеется, живет пара тоже вместе.

В настоящее время девушка старается держаться в тени и не привлекать к себе лишнего внимания. Только один раз в разговоре с журналистами она своеобразно прорекламировала новый альбом Кузьмина - "Вечные истории" и призналась, что одна из песен в нем посвящена ей.

