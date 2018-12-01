Умер Джордж Буш-старший: причина смерти

Сегодня в Сети появилась новость о том, что 30 декабря 2018 года, на 95-м году жизни, умер Джордж Буш-старшый. Его жизненная позиция и биография в целом сильно повлияла на мировую политику. Причиной смерти талантливого политика стала гипотония, хотя точные сведенья о состоянии мужчины в последние годы общественности не сообщались. Известно, лишь то, что Буш-старший страдал болезнью Паркинсона и последние 6 лет передвигался на коляске.

Начало большого пути

Будущий президент США Джордж Герберт Уолкер Буш родился 12 июня 1924 года в штате Массачусетс. Отец мальчика был известным политиком и банкиром, поэтому их семья никогда не нуждалась в деньгах.

Джордж Буш с отличием окончил академию Филипса, которая сегодня является одной из самых лучшей в мире для людей, желающие связать свою жизнь с банкирским делом.

В 1942 году будущий политик отправился служить в действующие войска, а после окончания ускоренных летних курсов Джордж получил звание самого молодого летчика в истории американских ВВС.

Через 3 года Буш демобилизовался, имея за плечами неоценимый опыт, почетные грамоты и массу знаков отличия.

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После возвращения домой юноша экстерном заканчивает Йельский университет – ему удалось изучить всю учебную программу за 2,5 года, хотя обычному студенту на это нужно не меньше 4 лет.

Помимо этого, Джордж находит время на свои хобби, а также принимал участие в бурной студенческой жизни. А именно:

возглавлял баскетбольную команду университета;

стал председателем студенческого братства.

После получения диплома амбициозный парень начал осваивать нефтяной бизнес в Техасе, а еще устроился на должность ведущего специалиста по продажам. Благодаря врожденному таланту и смекалке Буш очень быстро продвинулся по карьерной лестнице и стал владельцем большой компании.

В скорее после этого в газетах стали появляться статьи о молодом миллионере, который смог «сколотить» состояние, только-только перешагнув тридцатилетний рубеж.

Политическая карьера

Джордж Буш всегда мечтал о лучшей жизни и не собирался останавливаться на достигнутом. Поэтому в 1964 году молодой мужчина баллотировался на должность сенатора, но проиграл из-за недостаточного количества сторонников в Техасе.

Первая в жизни серьезная неудача заставила Буша оставить свой нефтяной бизнес и начал продвигаться по карьерной лестнице в политическом мире.

За всю свою жизнь 41 президент США поменял не одну государственную должность, среди которых:

конгрессмен в палате представителей (1966-1970 года);

постпред США в ООН (1970 год);

глава национального комитета республиканцев (1972 год);

глава ЦРУ (1976 год).

В 1980 году талантливый политик впервые баллотировался в президенты, но выборы оказались неудачными. Но Джорджу Бушу предложили занять место вице-президента, которое мужчина с благодарностью принял.

Долгожданная победа и правильные решения

Через 8 лет Джордж Герберт Уолкер Буш все же смог занять кресло главы государства. В первую очередь политик начал налаживать отношения с Советским Союзом.

Буш несколько раз назначал встречу с Михаилом Горбачовым, а также инициировал разрушение Берлинской стены, которая разделяла Германию на два разных государства.

Благодаря активным действиям и продуманных политическим ходам, президенту США удалось прекратить Холодную войну и заключить мирный договор со своими «вечными соперниками».

К сожалению, Джордж Буш проиграл повторные выборы (в 1992 году), но так и остался уважаемым человеком среди политиков и бизнесменов. Мужчина всегда помогал своему народу и возглавлял множество благотворительных фондов.

Личная жизнь

Сразу после возвращения из армии будущий президент женился на Барбаре Пирс, которая родила своему мужу шестерых детей. На сегодняшний день двое из них (Джорж Уокер Буш и Джон Эллис) также занимаются политикой, а о судьбе Нейла Маллона, Марвина Пирса и Дороти Буш Кох ничего не известно.

Самое большое горе в семье Буша произошло в день, когда умерла его средняя дочь Паулина – девочка прожила всего 4 года и скончалась от лейкемии, которую в то время вылечить было невозможно.

В начале 2018 года скончалась Барбара Пирс. Близкие друзья признались, что эта трагедия сильно повлияла на Джорджа. Мужчина потерял вкус к жизни и, возможно, из-за этого так скоро отправился к своей супруге.