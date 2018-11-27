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Крис Кельми после смерти Осина взялся за здоровье


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Покойный Евгений Осин и Крис Кельми вместе попали в реабилитационный центр в Таиланде. В одном учреждении с ними находилась и Дана Борисова. Звезды успели друг с другом познакомиться на почве общих проблем, но мужчины, в отличие от Даны, не захотели пройти курс до конца.

Пагубное пристрастие к алкоголю довело Евгения до могилы. На похоронах певца Дана Борисова заявила журналистам, что Крис Кельми будет следующим в списке.

Как выяснилось позже, телеведущая может ошибаться. Известие о смерти Осина застало Криса за городом. По словам знакомых, незадолго до трагических событий он принял решение отказаться от алкоголя. Чтобы справиться с проблемой, музыкант покинул черту мегаполиса. В тихой и уединенной местности он восстанавливает свое душевное равновесие. Творчество помогает музыканту бороться с пагубными привычками. Сейчас он, по словам близких, работает над новым проектом.

Есть у Криса и проблемы. Длительный период алкогольных возлияний повлиял на состояние внутренних органов. Сейчас артист наблюдается у специалистов. У него имеются проблемы с сердцем и почками. 

Краткая информация о Крисе Кельми

Имя: Крис Кельми

День рождения: 21.04.1955

Возраст: 63 года

Место рождения: г. Москва

Рост: 177 см

Вес: 79 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: музыкант, композитор



0 Не нравится 0 Нравится 27.11.2018 Теги: Крис Кельми

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