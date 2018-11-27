Крис Кельми после смерти Осина взялся за здоровье

Покойный Евгений Осин и Крис Кельми вместе попали в реабилитационный центр в Таиланде. В одном учреждении с ними находилась и Дана Борисова. Звезды успели друг с другом познакомиться на почве общих проблем, но мужчины, в отличие от Даны, не захотели пройти курс до конца.

Пагубное пристрастие к алкоголю довело Евгения до могилы. На похоронах певца Дана Борисова заявила журналистам, что Крис Кельми будет следующим в списке.

Как выяснилось позже, телеведущая может ошибаться. Известие о смерти Осина застало Криса за городом. По словам знакомых, незадолго до трагических событий он принял решение отказаться от алкоголя. Чтобы справиться с проблемой, музыкант покинул черту мегаполиса. В тихой и уединенной местности он восстанавливает свое душевное равновесие. Творчество помогает музыканту бороться с пагубными привычками. Сейчас он, по словам близких, работает над новым проектом.

Есть у Криса и проблемы. Длительный период алкогольных возлияний повлиял на состояние внутренних органов. Сейчас артист наблюдается у специалистов. У него имеются проблемы с сердцем и почками.