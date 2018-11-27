Крис Кельми после смерти Осина взялся за здоровье
0 0
Покойный Евгений Осин и Крис Кельми вместе попали в реабилитационный центр в Таиланде. В одном учреждении с ними находилась и Дана Борисова. Звезды успели друг с другом познакомиться на почве общих проблем, но мужчины, в отличие от Даны, не захотели пройти курс до конца.
Пагубное пристрастие к алкоголю довело Евгения до могилы. На похоронах певца Дана Борисова заявила журналистам, что Крис Кельми будет следующим в списке.
Как выяснилось позже, телеведущая может ошибаться. Известие о смерти Осина застало Криса за городом. По словам знакомых, незадолго до трагических событий он принял решение отказаться от алкоголя. Чтобы справиться с проблемой, музыкант покинул черту мегаполиса. В тихой и уединенной местности он восстанавливает свое душевное равновесие. Творчество помогает музыканту бороться с пагубными привычками. Сейчас он, по словам близких, работает над новым проектом.
Есть у Криса и проблемы. Длительный период алкогольных возлияний повлиял на состояние внутренних органов. Сейчас артист наблюдается у специалистов. У него имеются проблемы с сердцем и почками.
Краткая информация о Крисе Кельми
Имя: Крис Кельми
День рождения: 21.04.1955
Возраст: 63 года
Место рождения: г. Москва
Рост: 177 см
Вес: 79 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: музыкант, композитор
Как вы относитесь к публичным признаниям Даны в проблемах своих коллег? 4
-
El_corazon / 27.11.18 12:19Употребление чего не надо явно сказалось и на ее психике. Настырно лезть и призывать бороться тех, кто этого делать не хочет – сизифов труд.
-
Марк / 27.11.18 11:51Она не хочет пойти поработать? Или уже не берут никуда?
-
Лана / 27.11.18 11:47Не знала, что они дружками были. Как по мне, бывших алкоголиков не бывает. Не верю, что с такой стадии можно соскочить.
-
MadaMa / 27.11.18 11:44А среди звезд есть вообще здоровые, непьющие и с нормальной ориентацией?