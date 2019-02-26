Личная жизнь и биография Константина Богомолова

Знаменитый театральный режиссер Константин Богомолов известен всему миру благодаря своим провокационными спектаклями по мотивам классический произведений. Его постановки — это тот случай, когда зрители приходят посмотреть не на сюжет, а на видение режиссера. Конечно же, поклонникам интересно узнать о биографии, личной жизни и творчестве скандального режиссера Константина Богомолова.

К работам Богомолова невозможно относиться с равнодушием. Кто-то после просмотра спектакля говорит о том, что это было странное и невразумительное действо не подвластное описанию, другие считают режиссера гением со своим креативным видением классических постановок.

Биография режиссера

Константин Богомолов родился в 1975 году и все детские и юношеские годы провел в Москве. Рос он в семье знаменитого киноведа и кинокритика СССР Юрия Богомолова. В семье всегда царила атмосфера творчества, помимо кино и театра мама Кости – Ольга Ульянова приучала к литературе, в частности к поэзии. У Богомолова также есть родная сестра Ольга, которая пошла по стопам отца и стала кинокритиком.

Маленький Костя рос спокойным, уравновешенным ребенком. Его любимым увлечением было чтение, особенно он любил классическую литературу. В подростковом возрасте у Богомолова появилась особая любовь к стихам, он даже сам пробовал писать, что у него успешно получилось. Произведения юного Константина не раз публиковали в газетах и журналах.

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Поэзия и литература сильно увлекли будущего режиссера, и поэтому он решил пойти учиться на филолога. Он поступил в МГУ, с успехом его закончил и даже поступил в аспирантуру.

Но затем Богомолов решил резко изменить свою жизнь, не замыкаться в себе и книгах, и связать себя с творческой работой, основанной на общении с людьми. Он поступает в ГИТИС на режиссерский факультет. Уже в то время преподаватели отмечали нестандартное мышление Константина и его потенциал.

Поэзия и режиссура

Первым шагом Константина Богомолова в творчестве стала поэзия. С 1990 по 1995 годы его произведения активно публиковались в журналах и литературных сборниках, а потом он с головой ушел в режиссерскую деятельность.

Первой его постановкой стал спектакль «Лекция о пользе убийств, или Шесть трупов в поисках действия». Работа сразу привлекла внимание критиков, они по достоинству оценили креативный подход Богомолова, небанальную интерпретацию классики. Зрители также оценили молодого режиссера, на его спектаклях стали собираться полные залы.

Работы Константина Богомолова не раз отмечались на театральных премиях, среди них:

«WONDERLAND-80»;

«ТурандотТ»;

«Лир» и др.

Карьера режиссера началась с должности помощника художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова, и только после перехода в Ленком он начал ставить свои собственные постановки.

Его спектакли не раз удосуживались присуждения различных премий и наград. Среди них награда от Олега Табакова, номинации на «Золотую маску», премия в категории «Режиссер года: Новая волна», лауреат театрального фестиваля чайка и многие другие регалии.

Последние новости 2019 года из творчества Богомолова

Совсем недавно у Константина Богомолова вышли две постановки, «Три сестры» и «Слава», которые зрители и критики оценили довольно высоко.

Известный театральный режиссер ставит не только спектакли, но и работает над фильмами, сериалами и клипами. Также он является преподавателем школы нового кино и руководителем ее актерского отделения. Под его руководством ежегодно проходит премия, посвященная театральному искусству, «Гвоздь сезона».

В марте 2019 года у режиссера выходит новый проект – сериал «Содержанки», в котором главные роли исполняют звезды отечественного кинематографа, такие как И. Старшенбаум, М. Зудина, С. Бурунов и другие.

Личная жизнь: жена, дети

О подробностях личной жизни Богомолов старается не рассказывать, однако известно, что его женой много лет была знаменитая российская актриса Дарья Мороз.

До встречи с будущей супругой у Константина были отношения с актрисой Ниной Пыховой. После расставания с Богомоловым девушка практически сразу создала семью и родила ребенка.

С Дарьей Мороз режиссер познакомился в 2009 году во время постановки его спектакля «Волки и овцы». Актрисе Богомолов предложил одну из главных ролей вдовы Купавиной. На то время Мороз еще была замужем, но встреча с харизматичным режиссером перевернула ее жизнь.

Весной 2010 года пара поженилась, а в сентябре того же года у них родилась дочка Анна. В данный момент девочке 8 лет, она увлекается музыкой и теннисом. Учится она в школе при посольстве Германии в Москве.

В 2016 году появились слухи, что пара уже совместно не живет, так как в социальных сетях совместных фотографий больше не появлялось, с работы супруги уезжали отдельно друг от друга и на различных премьерах и награждениях появились по одному.

Все расспросы журналистов Константин и Дарья игнорировали и ситуацию никак не объясняли. И только спустя два года появилась официальная информация о том, что пара рассталась. Причиной распада семьи стал тот факт, что постоянные гастроли и разъезды разлучали пару, супруги практически не проводили время вместе, все меньше и меньше стали общаться друг с другом. Супруга чувствовала, что для Константина карьера важнее семьи, и она просто не смогла с этим больше мириться.

Бывшие супруги по-прежнему поддерживают дружеские отношения и совместно воспитывают дочку Анну.

Журналисты также часто расспрашивают Богомолова по поводу спорной информации о его национальности, но режиссер никаких комментариев по этому поводу не дает.

Константин Богомолов и Ксения Собчак

После развода Константина Богомолова все чаще и чаще стали замечать в компании с Ксенией Собчак, что подогревало слухи об их романе. Многие уже начали говорить о разводе популярной телеведущей с мужем Виторганом.

Однако, супруг Собчак все домыслы отрицал и уверял, что в их семье все хорошо. Но верится в эту информацию с трудом, так как общаются супруги все меньше и даже Новый год 2019 встретили по отдельности.

В начале этого года и вовсе прогремел громкий скандал: Богомолов и Собчак в очередной раз вместе отправилась отдыхать в один из столичных ресторанов, где и разгорелась драка между режиссером и Виторганом. На данный момент ни Собчак, ни Виторган не говорят о своем браке, общественность уверена, что распад звездной четы не за горами.

Малоизвестные факты о Константине Богомолове: