Ксения Собчак покинула студию НТВ, заявив, что ее заманили обманом

Имя Ксении Собчак вот уже несколько недель не сходит с первых полос большинства интернет и печатных изданий. То все вокруг обсуждают ее якобы роман с режиссером Константином Богомоловым, то ее муж Максим Виторган вступает в драку с соперником из-за супруги, и вот теперь очередное событие - сама Ксения устроила скандал на телеканале НТВ.

Со слов Ксении Анатольевны, в студию передачи "Центральное телевидение", что выходит на НТВ, её заманили обманом. Так, изначально Собчак предложили принять участие в программе, чтобы обсудить сложившуюся политическую ситуацию на Украине, тем более, что совсем недавно Ксения была в Киеве с визитом. Однако, едва теледива поняла, что в первую очередь на этом ток- шоу хотят разузнать все про ее личную жизнь, и в частности про драку Виторгана и Богомолова, она тут же развернулась и, не входя "в кадр", покинула студию. После, в своём телеграм-канале звезда, общаясь с подписчиками, также не скрывала эмоций. Причём ее возмутила не столько попытка обмана со стороны журналистов, сколько их профнепригодность. А еще импровизированный ринг, на котором дрались самые настоящие боксеры, пока ведущий высмеивал случившуюся накануне "великосветскую дуэль".

Впрочем, организаторы интервью решили доказать, что всё не совсем так, как утверждает Ксения Анатольевна. И следом за этим в Сети появились скриншоты переписки с Собчак, из которых становится ясно, что на самом деле теледива была ознакомлена с темой передачи, видела и утвердила вопросы, которые ей будут задавать, а также подтвердила, что драка Виторгана и Богомолова не является фейком.

Следует заметить, что далеко не все верят в то, что этот конфликт происходит по-настоящему. Напротив, многие считают, что это очередной пиар-ход, который подогревает интерес к паре Собчак-Виторган, а также к творчеству Богомолова.