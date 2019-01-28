Ксения Собчак покинула студию НТВ, заявив, что ее заманили обманом
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Имя Ксении Собчак вот уже несколько недель не сходит с первых полос большинства интернет и печатных изданий. То все вокруг обсуждают ее якобы роман с режиссером Константином Богомоловым, то ее муж Максим Виторган вступает в драку с соперником из-за супруги, и вот теперь очередное событие - сама Ксения устроила скандал на телеканале НТВ.
Со слов Ксении Анатольевны, в студию передачи "Центральное телевидение", что выходит на НТВ, её заманили обманом. Так, изначально Собчак предложили принять участие в программе, чтобы обсудить сложившуюся политическую ситуацию на Украине, тем более, что совсем недавно Ксения была в Киеве с визитом. Однако, едва теледива поняла, что в первую очередь на этом ток- шоу хотят разузнать все про ее личную жизнь, и в частности про драку Виторгана и Богомолова, она тут же развернулась и, не входя "в кадр", покинула студию. После, в своём телеграм-канале звезда, общаясь с подписчиками, также не скрывала эмоций. Причём ее возмутила не столько попытка обмана со стороны журналистов, сколько их профнепригодность. А еще импровизированный ринг, на котором дрались самые настоящие боксеры, пока ведущий высмеивал случившуюся накануне "великосветскую дуэль".
Впрочем, организаторы интервью решили доказать, что всё не совсем так, как утверждает Ксения Анатольевна. И следом за этим в Сети появились скриншоты переписки с Собчак, из которых становится ясно, что на самом деле теледива была ознакомлена с темой передачи, видела и утвердила вопросы, которые ей будут задавать, а также подтвердила, что драка Виторгана и Богомолова не является фейком.
Следует заметить, что далеко не все верят в то, что этот конфликт происходит по-настоящему. Напротив, многие считают, что это очередной пиар-ход, который подогревает интерес к паре Собчак-Виторган, а также к творчеству Богомолова.
Краткая информация о Ксении Собчак
Имя: Ксения Собчак
Отчество: Анатольевна
День рождения: 05.11.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 167 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: ведущая, журналист
Фотографии
Фотографии
А вы верите в этот конфликт и развод Собчак и Виторгана? 4
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Сергей / 28.01.19 19:54Ксюша и Максим привыкли жить на широкую ногу, сына растят, значит денежка нужна и не маленькая. Вот и крутятся как могут, имени своего не жалея. Если бы вам платили столько же, столько платят им за постановочные драки и прочую ерунду, вы бы тоже наплевали на мораль и пиарились как могли. Это нынче дюже популярно.
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Ника / 28.01.19 19:49Красивая пара Собчак и Виторган. Будет жаль, если разойдутся.
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11111 / 28.01.19 19:45Вот для чего все это надо? Пиар, не пиар - да наплевать! В стране повышают цены на хлеб, молоко, курицу, бензин, а мы обсуждаем будуарные страсти Собчак, Виторгана и Богомолова и смотрим, как Ксюша с загадочной полуулыбкой спешит по коридорам телецентра. Вот это новость! Как бы я жила без этого?!
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Алиса Петровна / 28.01.19 19:42Неа, не верю. Это не те люди, чтобы оскандалиться на изменах. Если бы в этом браке действительно все было так плохо, то вряд ли бы мы знали об этом. Собчак и Виторган слишком умны, чтобы их измены, если таковые имеются, стали достоянием общественности. А вот то, что это хорошо спланированное шоу - я очень даже верю. И режиссером здесь выступает Константин Юрьевич Богомолов.