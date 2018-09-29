Хабиб Нурмагомедов: биография и семья борца

Молодой и перспективный боец Хабиб Нурмагомедов, первый россиянин, ставший чемпионом в смешанных единоборствах UFC. Его спортивная биография обрела новый виток после победы над Элом Яквинтой. По национальности аварец, он вырос в семье потомственных борцов.

Именно отец, чемпион Украины по самбо и вольной борьбе стал первым тренером мальчика. Естественно, что за личной жизнью спортсмена следят миллионы его фанатов.

Детство и юность

Появился на свет будущий чемпион в небольшом дагестанском селении Сильди 20 сентября 1988 года. Сколько Хабиб себя помнит, он постоянно на ковре. Можно сказать, что учиться ходить и бороться начал одновременно. В двенадцатилетнем возрасте семья парня переехала в Махачкалу, где его папа создал спортивный лагерь для перспективных подростков.

В 15 лет парнишка решил устроиться охранником, чтобы помочь своим родителям материально, но отец увидел потенциал сына и воспротивился этому решению. Он считал, что спортсмен не должен думать о деньгах, а только о победе, иначе он никогда не достигнет высоких вершин.

Именно в это время тренером Хабиба стал Саидахмед Магомедов, который сделал в занятиях мальчика упор на вольной борьбе. К тому же известный Федор Емельяненко был кумиром юноши, и он горел желанием пойти по его стопам. Однако мудрый отец остановил парня и отправил его осваивать технику дзюдо к Джафару Джафарову, заслуженному тренеру России.

В дальнейшем Нурмагомедов продолжал оттачивать и удары по боевому самбо.

Спортивная карьера

Когда молодому человеку исполнилось 20 лет, он впервые вышел на большой ринг и довольно быстро добился высоких результатов. Буквально за 3 года Хабиб Нурмагомедов пополнил свою спортивную биографию многочисленными наградами и титулами, он стал чемпионом России, мира и Европы.

В своей среде даже получил прозвище «Орел», а чабанская папаха стала своеобразным оберегом, надевая ее, он показывает свою принадлежность к аварскому народу и гордость за него.

Достижения юноши заметила крупная, американская компания UFC и пригласила его к себе. Такой факт сразу поднял бойца на новый мировой уровень известности. Он стал активным участником соревнований самых сильных спортсменов в Лос-Анджелесе.

Первую победу Хабиб одержал в 23 года, его соперником был иранец Камал Шалорус, тогда юноша впервые применил технику «удушения». Его рейтинг повышался с каждым боем, и вот он уже на 4 месте, но лучшие победы еще впереди.

Триумф

2014 год стал довольно тяжелым для Хабиба. Перед началом одного из боев, парень рвет связки в коленном суставе и на целый год выбывает из спорта. Не успев начать тренировки в 2015, Нурмагомедов вновь покидает его, на этот раз из-за перелома ребра.

Лишь только через 2 года он возвращается и тут же нокаутирует Дарелла Хорчера. Затем должен был состояться бой с Эдди Альваресом, действующим чемпионом, это подтвердил и Дана Уайт, президент UFC.

Но впоследствии все изменилось, и Альварес бился с Конором Макгрегором. Может быть, в этой ситуации и надо искать истоки вражды Хабиба с агрессивным ирландцем.

В 2016 году боец встретился с одним из самых сильных спортсменов клуба Майклом Джонсоном, аварец применил болевой прием, благодаря которому американец даже не мог подать знак о своем поражении.

Если бы не опытный судья, неизвестно, чем бы мог закончиться этот поединок.

В 2017 прошел единственный, но разгромный бой с бразильцем Эдсоном Барбозой, а 8 апреля 2018 победа над американцем Элом Яквинте принесла Нурмагомедову титул чемпиона UFC в легком весе. По сообщениям прессы, за этот поединок Хабиб заработал 540 тысяч долларов.

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Список достижений спортсмена довольно велик, он стал лидером в следующих видах единоборств:

боевое самбо до 74 кг;

кубок мира среди спортивных клубов до 82 кг;

армейский рукопашный бой;

грепплинг;

панкратион.

Сейчас болельщики находятся в ожидании встречи Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором, их бой должен состояться 6 октября 2018 года. Интерес подогревается скандалом, разразившимся между спортсменами. Так, совсем недавно Конор вместе со своими приятелями обкидал тяжелыми предметами автобус, где находился Хабиб и другие люди.

В результате несколько человек получили ранения осколками стекла. Ирландца задержали, но он отделался смешным наказанием в виде 5 дней общественных работ и прослушивание психологических тренингов.

Основные ставки делаются на российского спортсмена, так как Макгрегор на протяжении двух лет не провел ни одного боя. Однако не исключают и непредвиденных ситуаций.

Личная жизнь

О семье аварца известно совсем немного, как, очень верующий человек, Хабиб не афиширует такую информацию. Спортсмен женат, но даже на свадебных фото, которые можно увидеть в его инстаграме, лицо невесты закрыто непрозрачной паранджой. В июне 2015 у молодых людей родилась дочь, а в декабре 2017 их семья пополнилась новым членом, у Нурмагомедова появился сын.

На соревнования мужчина никогда не берет с собой жену и детей, он не смешивает личную жизнь и спорт. Делает он это не только из соображений безопасности, но и для того, чтобы быть полностью сосредоточенным на предстоящем выступлении.

Огромное место в биографии Хабиба Нурмагомедова занимает религия, он является истинным мусульманином, соблюдает все предписания, читает намаз, не употребляет алкоголь и не курит. Отрицательно относится к посещению увеселительных учреждений.

Со своим младшим братом Абубакаром совершил хадж в Мекку. По словам самого мужчины, вера помогает ему спокойно переносить победы и поражения. Во время священного месяца Рамадан, спортсмен не проводит бои.

Естественно, что с борцом дружат многие известные личности, например, президент Чечни Рамзан Кадыров. А в 2017 боец был в гостях у самого Майка Тайсона, тот подарил ему перчатку с автографом, а Хабиб в свою очередь, презентовал американцу такую же папаху, как носит сам.

На данный момент Хабиб готовится к бою с Коном Макгрегором, которого с нетерпением ожидают и многочисленные болельщики спортсмена. Состоится он 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе.