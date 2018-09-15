Кто такой Тони Роббинс

На вопрос "Тони Роббинс – кто это такой?» можно дать очень развернутый ответ, ведь он является одним из самых популярных и успешных ораторов, предпринимателей, бизнес-тренеров и писателей на тему саморазвития во всем мире. Но для того чтобы достичь таких результатов, Роббинсу пришлось преодолеть много трудностей.

Детство и подростковый возраст

Тони родился 29 февраля 1960 года в штате Калифорния, США. Мальчик не мог похвастаться благополучным детством, ведь денег в семье всегда было очень мало, и зачастую он даже не получал подарки на день рождения. Более того, его мама постоянно активно устраивала свою личную жизнь, поэтому Роббинса воспитывали разные отцы.

К слову, фамилия Роббинс не является его родной. Она досталась ему от одного из его отчимов.

С самого детства Тони ставил перед собой цели и успешно добивался их, а также всегда старался двигаться только вперед. Такое мышление оказалось очень полезным для его дальнейшей карьеры.

Главным увлечением Роббинса в подростковом возрасте было нейролингвистическое программирование (НЛП), которому он уделял очень много времени. Он был настолько заинтересован этим направлением, что его старания заметил даже Джон Гриндер – один из основателей НЛП. Впоследствии Гриндер даже был его наставником и научил своего ученика очень многому.

Начало карьеры

Будучи еще довольно юным, Тони уже прекрасно разбирался в НЛП, помогал людям в борьбе с их страхами и даже создал личный «алмазный» метод для избавления от фобий. Из-за этого в раннем возрасте на Роббинса свалилась большая популярность, что не самым положительным образом отразилось на его психическом состоянии. Юноша замкнулся в себе, и у него началась самая настоящая депрессия.

Из этого тяжелого состояния Тони вытащил его близкий друг, напомнив, что его жизнь находится только в его руках. А также то, что у него есть все необходимое для изменения жизни в лучшую сторону. Этот момент стал переломным в жизни Роббинса.

Всемирная известность

После этого Тони Роббинс полностью погрузился в работу. В этот период у него произошел конфликт с одним довольно успешным психиатром, который на протяжении нескольких лет не мог вылечить свою клиентку от боязни змей. Энтони сделал громкое заявление, в котором сказал, что с легкостью избавит эту девушку от ее фобии.

«Состязание» произошло в одном из небольших отелей, где собралась целая толпа народа. Используя свои обширные знания, а также специальные приемы, Роббинс сделал так, что уже через пару секунд вокруг женщины ползали змеи, и она не проявляла ни малейшего беспокойства.

Затем Роббинс написал свои первые книги «Разбуди во мне исполина» и «Беспредельная власть», и они разошлись огромными тиражами. Вместе с популярностью Энтони росло и его состояние, и он уже спокойно мог позволить себе купить замок над скалами.

Личная жизнь

Личная жизнь занимает далеко не главное место в биографии Тони Роббинса, тем не менее ей тоже следует уделить внимание. В своих работах бизнес-тренер часто упоминал свою супругу Бекки и даже полностью посвятил ей одну из своих книг. Сам Энтони неоднократно говорил, что они с Бекки очень разные люди, но все равно счастливы вместе.

К сожалению, их совместная жизнь продлилась недолго, и в 2001 году супруги развелись. Несмотря на это Бекки и Тони удалось сохранить дружеские отношения, а Бекки до сих пор работает в одной из его компаний.

В 2001 году писатель женился на своей новой избраннице Сейдж. По сей день супруги счастливо живут в браке, и Сейдж помогает Тони в его исследованиях и работах.

Болезнь

В 1994 году у Тони Роббинса была обнаружена такая болезнь, как гипофизарная опухоль. По словам самого писателя, причиной опухоли стал некроз аденомы. Из-за давления аденомы на гипофиз, а, следовательно, и болезни под названием акромегалия, гормон роста у Энтони превысил норму в несколько раз – рост писателя составляет 2 метра.

Посоветовавшись с несколькими авторитетными врачами, Роббинс решил не удалять аденому.

Бизнес и благотворительность

Тони Роббинс не только сумел известным специалистом в области НЛП, но и заработал большое состояние на своих бизнесах. В данный момент бизнесмен является директором 7 частных и 5 холдинговых компаний, все из которых смогли занять лидирующие места на рынке продаж.

Несмотря на большую загруженность в сфере бизнеса, Роббинс все еще продолжает заниматься любимым делом и создает новые тренинги и книги.

И вовсе не безуспешно – его самая известная книга «Персональная власть» была издана на 18 языках и продана тиражом более 40 млн экземпляров, а его тренинги и аудиокурсы изучили более 50 млн человек из более чем 100 стран.

Особую роль в биографии Тони Роббинса играет благотворительность. До того момента, как он стал мультимиллионером и приобрел такую огромную популярность, он кормил только 2 бездомные семьи.

Сейчас же его благотворительный фонд просто вторит чудеса:

благодаря ему 3 млн человек из разных стран мира регулярно получают помощь в виде продуктов, вещей и финансов;

одна из благотворительных программ оказывает помощь 2 тыс. школ;

финансы этого фонда поддерживают 700 тюрем;

помощь оказывается также 100 тыс. медицинским учреждениям.

Немного меньше 30 лет назад Тони стал наставником малообеспеченных учеников 5 класса одной из школ Техаса, дав им возможность получить дальнейшее образование в колледже. В 2003 году эти ученики с отличием окончили высшие учебные заведения и все это благодаря Тони Роббинсу.

Недавно Энтони совместно со своим другом и коллегой Кло Маданесом открыли собственный Центр стратегического коучинга, который фокусируется на решении личных проблем людей, связанных с личной, организационной и семейной психологией.

На этом биография Тони Роббинса не кончается, ведь сейчас его деятельность находится в самом разгаре, и он точно будет радовать нас своими новыми достижениями и тренингами еще много лет. Так что остается только пожелать удачи этому целеустремленному человеку и следить за его новыми работами.