Когда бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

Многие фанаты смешанных единоборств UFC с нетерпением ждут того дня, когда состоится бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Дата предстоящего поединка назначена на 6 октября 2018 года.

Особый интерес к бою подогревает то, что спортсмены испытывают друг другу сильную неприязнь и от этого сражение обещает быть по-настоящему зрелищным.

Противостояние сильных соперников

Совсем скоро настоящие ценители спорта смогут увидеть бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, который состоится в Лас-Вегасе. Сейчас оба спортсмена активно готовятся к предстоящему поединку. Известно, что Хабиб проходит физическую подготовку в США. По мнению его отца, борец имеет все шансы, чтобы победить соперника.

За всю карьеру на счету у Хабиба около 26 боев и ни одного поражения.

Кроме того, он получил звание двукратного чемпиона мира по боевому самбо и чемпиона Европы по панкратиону. Также он является действующим чемпионом UFC в легком весе.

Не менее сильным соперником выступает Конор Макгрегор. Стоит отметить, что по некоторым критериям он значительно превосходит своего конкурента. Борец неоднократно принимал участие в трех весовых категориях, из которых несколько раз получал чемпионский пояс.

Конор участвовал в 24-х боях, из которых одержал победу в 21-м поединке. Стоит отметить, что главными его наградами и достижениями являются:

шестикратный обладатель премии «Выступление вечера»;

двукратный обладатель премии «Лучший бой вечера»;

звание лучшего международного бойца года (2014).

По мнению многих спортивных аналитиков, Макгрегор обладает очень необычным стилем ведения поединка. Также спортсмен может нокаутировать соперника как левой, так и правой рукой.

История конфликта

Обстановку накаляет не только очевидное соперничество между спортсменами накануне важного боя, дата которого назначена на 6 октября 2018 года, но и их взаимные оскорбления. Хотя сначала их отношения можно было назвать приятельскими. Конор отметил Нурмагомедова еще в 2015 году, когда россиянин только появился в лёгком весе.

Тогда Макгрегор был уверен, что Хабиб находится в прекрасной физической форме и способен завоевать не один чемпионский титул.

Но по мере того, как каждый стремился добиться больших успехов в карьере, отношения стали натянутыми. Точкой кипения можно назвать день, когда Макгрегор стал участником боев в легком весе и, тем самым обошел Нурмагомедова в титульном поединке с Рафаэлем Дос Аньосом.

Стоит отметить, что на тот момент на счету Хабиба было около семи побед в боях по смешанному единоборству. В то время, как Конор не успел выиграть ни одного.

Спустя некоторое время Нурмагомедов резко высказался в адрес Макгрегора и заявил о том, что готов показать ему, как надо драться. Тогда Конор сослался на недостаток времени и объяснил, что выйдет на ринг только в том случае, если соперник приведет веские для этого аргументы.

А в августе 2018 года конфликт вновь набрал свои обороты. В этот раз провокатором выступил американец, назвав российского спортсмена трусом. Хабиб предпочел не отвечать.

Кто победит

О том, когда состоится бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым, стало известно еще в начале августа на пресс-конференции, посвященной турниру UFC 227. Место и дата назначены: поединок пройдет в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года.

Одно известно точно, борьба за чемпионский пояс будет очень интересной. Предугадать победителя довольно сложно, ведь у каждого из них есть несколько действующих приемов.

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Среди главных преимуществ российского спортсмена можно выделить:

отличную физическую подготовку;

действующую тактику изматывания соперника;

высокий темп борьбы.

Стоит отметить, что если спортсмен переводит бой в партер, то, скорее всего, его соперник уже проиграл.

Макгрегор тоже имеет несколько козырей, способных нанести встречный удар сопернику:

отличная тактика ведения встречного боя;

умеет проводить джебы и отличается хорошими ударами справа;

наносит опасные удары в стойке.

Если провести анализ возможностей каждого из них, то можно отметить, что победа будет на стороне того, кто умеет защищаться. Несмотря на большой опыт Макгрегора, увеличение темпа выбивает его из колеи и он не всегда способен уйти от удара. Но если Конор начнет атаковать и пойдет в ближний бой, то поединок будет проходить по его сценарию.

У обоих спортсменов есть равные шансы на победу, и итог будет зависеть только от качества их подготовки в день Х.

Стоит отметить, что пока нет точной информации о том, во сколько пройдет бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Но известно, что в России поединок будет доступен телезрителям в воскресенье 7 октября.

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