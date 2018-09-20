Когда бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора
Многие фанаты смешанных единоборств UFC с нетерпением ждут того дня, когда состоится бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Дата предстоящего поединка назначена на 6 октября 2018 года.
Особый интерес к бою подогревает то, что спортсмены испытывают друг другу сильную неприязнь и от этого сражение обещает быть по-настоящему зрелищным.
Противостояние сильных соперников
Совсем скоро настоящие ценители спорта смогут увидеть бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, который состоится в Лас-Вегасе. Сейчас оба спортсмена активно готовятся к предстоящему поединку. Известно, что Хабиб проходит физическую подготовку в США. По мнению его отца, борец имеет все шансы, чтобы победить соперника.
За всю карьеру на счету у Хабиба около 26 боев и ни одного поражения.
Кроме того, он получил звание двукратного чемпиона мира по боевому самбо и чемпиона Европы по панкратиону. Также он является действующим чемпионом UFC в легком весе.
Не менее сильным соперником выступает Конор Макгрегор. Стоит отметить, что по некоторым критериям он значительно превосходит своего конкурента. Борец неоднократно принимал участие в трех весовых категориях, из которых несколько раз получал чемпионский пояс.
Конор участвовал в 24-х боях, из которых одержал победу в 21-м поединке. Стоит отметить, что главными его наградами и достижениями являются:
- шестикратный обладатель премии «Выступление вечера»;
- двукратный обладатель премии «Лучший бой вечера»;
- звание лучшего международного бойца года (2014).
По мнению многих спортивных аналитиков, Макгрегор обладает очень необычным стилем ведения поединка. Также спортсмен может нокаутировать соперника как левой, так и правой рукой.
История конфликта
Обстановку накаляет не только очевидное соперничество между спортсменами накануне важного боя, дата которого назначена на 6 октября 2018 года, но и их взаимные оскорбления. Хотя сначала их отношения можно было назвать приятельскими. Конор отметил Нурмагомедова еще в 2015 году, когда россиянин только появился в лёгком весе.
Тогда Макгрегор был уверен, что Хабиб находится в прекрасной физической форме и способен завоевать не один чемпионский титул.
Но по мере того, как каждый стремился добиться больших успехов в карьере, отношения стали натянутыми. Точкой кипения можно назвать день, когда Макгрегор стал участником боев в легком весе и, тем самым обошел Нурмагомедова в титульном поединке с Рафаэлем Дос Аньосом.
Стоит отметить, что на тот момент на счету Хабиба было около семи побед в боях по смешанному единоборству. В то время, как Конор не успел выиграть ни одного.
Спустя некоторое время Нурмагомедов резко высказался в адрес Макгрегора и заявил о том, что готов показать ему, как надо драться. Тогда Конор сослался на недостаток времени и объяснил, что выйдет на ринг только в том случае, если соперник приведет веские для этого аргументы.
А в августе 2018 года конфликт вновь набрал свои обороты. В этот раз провокатором выступил американец, назвав российского спортсмена трусом. Хабиб предпочел не отвечать.
Кто победит
О том, когда состоится бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым, стало известно еще в начале августа на пресс-конференции, посвященной турниру UFC 227. Место и дата назначены: поединок пройдет в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года.
Одно известно точно, борьба за чемпионский пояс будет очень интересной. Предугадать победителя довольно сложно, ведь у каждого из них есть несколько действующих приемов.
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Среди главных преимуществ российского спортсмена можно выделить:
- отличную физическую подготовку;
- действующую тактику изматывания соперника;
- высокий темп борьбы.
Стоит отметить, что если спортсмен переводит бой в партер, то, скорее всего, его соперник уже проиграл.
Макгрегор тоже имеет несколько козырей, способных нанести встречный удар сопернику:
- отличная тактика ведения встречного боя;
- умеет проводить джебы и отличается хорошими ударами справа;
- наносит опасные удары в стойке.
Если провести анализ возможностей каждого из них, то можно отметить, что победа будет на стороне того, кто умеет защищаться. Несмотря на большой опыт Макгрегора, увеличение темпа выбивает его из колеи и он не всегда способен уйти от удара. Но если Конор начнет атаковать и пойдет в ближний бой, то поединок будет проходить по его сценарию.
У обоих спортсменов есть равные шансы на победу, и итог будет зависеть только от качества их подготовки в день Х.
Стоит отметить, что пока нет точной информации о том, во сколько пройдет бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Но известно, что в России поединок будет доступен телезрителям в воскресенье 7 октября.
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Как вы думаете у кого какие шансы на победу? 3
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Стас / 20.09.18 14:17Мне кажется, что у Макгрегора практически нет шансов. Он во многом проигрывает, Хабибу. К тому же долгий перерыв в карьере обязательно даст о себе знать. Думаю, что дагестанец выиграет бой с вероятностью в 70%. Но все зависит от того, насколько точными будут его удары и тактика изматывания.
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Роберт / 20.09.18 14:16Феноменальная статистика побед Хабиба Нурмагомедова просто обескураживает. Ему остается только повторить те же трюки, которые удавались с другими борцами. У него все обязательно получится.
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Вылерий / 20.09.18 14:15Я отдаю предпочтение Конору. Он уверенно чувствует себя на ринге и умеет быстро двигаться, позволяя сменить позицию и избежать опасных ударов со стороны соперника. Уверен, американец получит еще одно звание чемпиона.