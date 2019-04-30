Как себя чувствует сейчас Дмитрий Быков

Дмитрий Быков – известный радиоведущий, поэт, преподаватель, журналист, критик и публицист. В недавнем времени в его жизни произошло ужасное событие – он попал в реанимацию, где по предварительным данным находился в коме. Сейчас последние новости о здоровье Дмитрия Быкова свидетельствуют о том, что состояние улучшилось и писатель идет на поправку.

Некоторое время Дмитрий пребывал в больнице, так как ему нужен был ежедневный уход и соответствующее оборудование для поддержки процессов жизнедеятельности.

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Последние новости 2019

17 апреля Дмитрия Быков отправился из Москвы в Уфу, где должен был провести лекцию в одном из крупнейших университетов, но сделать это не удалось. В самолете публицист почувствовал недомогание и по прилету его сразу же госпитализировали. Состояние ухудшалось очень быстро, и врачи приняли решение ввести Дмитрия в медикаментозную кому.

Следующим же рейсом его отправили в столицу, где оказать соответствующую помощь должны были в НИИ нейрохирургии имени Бурденко.

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Последние новости о здоровье Дмитрия Быкова на 30 апреля 2019 году просто поражают, так как он уже вышел на работу. Вся проблема заключается в наличие дополнительных болезней у публициста. Что касается причины ухудшения состояния, то она держится в тайне.

Некоторые источники утверждают, что Дмитрия могли отравить, так как он не всегда лестно отзывается о действующей власти и даже допускает высказывания в отношении некоторых личностей. Но это все догадки, на данный момент все ожидают точного диагноза.

В интервью агентству «Интерфакс» Дмитрия Быков сообщил что он действительно отравился, так как в его крови были обнаружены некоторые вещества. Сам он не понимает, чем и когда мог отравиться. Несмотря на все это, он уже чувствует себя хорошо и идет на поправку.

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Что говорит сам Дмитрия Быков

Придя в сознание, писатель и публицист сам лично написал отдельную колонку где пытался объяснить всю ситуацию в его литературной манере. На самом деле он не собирается рассказывать истинные причины своего отравления и скорее всего никто не узнает. В скором времени он в качестве гостя посетит радиостанцию «Эхо Москвы», где может поделится некоторыми подробностями.

На последних снимках где изображен Дмитрий, можно с уверенностью сказать, что он выглядит как будто ничего серьезного не произошло.

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Сам Дмитрий очень сожалеет что ему не удалось провести лекцию в Уфе, которую он планировал очень долгое время. Но, если у него появится очередная возможность посетить этот прекрасный город, он обязательно подготовится и прилетит. На данный момент Дмитрий Быков активно занимается восстановлением здоровья и регулярно посещает больницу. На сегодняшний момент больше никаких интересных известий из жизни Дмитрия Быкова нет, но всегда можно подписаться на социальные сети поэта и публициста и следить за всем.