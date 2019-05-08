Биография Ивана Трушкина

Иван Трушкин – один из молодых и уже признанных журналистов канала НТВ. В википедии сведений и его биографии немного. Известно, что он не женат и не имеет детей. Ведет на известном канале передачу «Вежливые люди», а так же выходит в новостной эфир несколько раз в день.

Биография

Известны только немногочисленные факты биографии Иван Трушкина, телеведущего канала НТВ. Родился Иван в Москве 16 июля 1987 года. Мечта стать журналистом появилась еще в школе, парень хорошо учился и проявлял интерес ко многим предметам. Закончив успешно 11 классов юноша поступил в МГУ и закончил его отлично.

За время учебы Иван в совершенстве овладел английским языком и итальянским на уровне разговорной речи. На втором курсе проходил практику на канале НТВ, где был замечен талант юноши. Поэтому после окончания ВУЗа был приглашен на постоянную работу.

В биографии не сказано, кто есть родители Ивана Трушкина, журналиста канала НТВ.

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Сегодня Иван Трушкин является специальным корреспондентом, редактором международником канала НТВ и ведущим. С 2005 года ведет популярную телепередачу «Вежливые люди» вместе со своими друзьями и коллегами А. Хащенко, А. Никоновым, Р. Осташко. В 2011 году был приглашен работать новостным репортером на этом же канале.

Иван проработал 7 лет новостным репортером, за это время объездил полсвета. Вел прямые трансляции с Америки во время выборов Трампа, с Каира прикрываясь от слезоточивых газов и камней, рассказывал, как происходит добыча нефти и газа в труднодоступных условиях вечной мерзлоты.

Иван Трушкин, являясь ведущим передач компании НТВ, совершенно немного рассказывает о своих родителях и биографии, но активно ведет соцсети, где можно посмотреть его фото.

Развлекательное шоу «Вежливые люди»

Передача «Вежливые люди», которую ведет Трушкин с коллегами, стала достаточно популярной сразу после первых выходов в эфир. В ней обсуждаются все новости, которые были прочитаны с утра в газетах и на страницах интернета. Программа работает, поддерживает интерес абсолютно всех категорий граждан, обсуждая политику, социальные преобразования, самые трендовые темы сети и наиболее популярные видео.

В общем, в программе говорят обо всем, что интересно стране!

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Иван Трушкин и «Место встречи»

Завсегдатай ведущим передачи «Место встречи» является Андрей Норкин, но в одном из эфиров он неожиданно удалился из студии. После показа рекламы продолжил вести шоу один из гостей журналистов – Александр Годунов, далее вещать эфир, попросили Ивана Трушкина.

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Начиная с 3 апреля 2019 года передачу ведет Трушкин, не так давно он выразил свое мнение о передачи в целом и о здоровье Андрея Норкина:

«Поработав в прямом эфире за ведущего этой программы, я понял, каких эмоциональных сил требует общение с нашими уважаемыми экспертами. И неудивительно, что Андрея Владимировича, который это делает на протяжении нескольких лет, немного подвело здоровье. Но мы все надеемся, что он как можно скорее вернется в эту студию», — сказал Трушкин.

Имея даже небольшие сведения из биографии Ивана Трушкина, уже можно сказать, что он добился неплохих результатов и стал одним из самых популярных журналистов НТВ.