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Режиссерский дебют Брэдли Купера


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Фильм-мюзикл «Звезда родилась», премьера которого запланирована на октябрь, собирает все больше восторженных комментариев по поводу восхитительной игры Брэдли Купера и Леди Гаги. Но для самого Купера фильм имеет особое значение. Этот мюзикл стал его режиссерским дебютом.

Фильм рассказывает о стареющей звезде кантри, которая помогает молодой певице начать карьеру. Это первый фильм Купера с момента появления на свет в марте 2017 года его дочери Леи, матерью которой является российская модель Ирина Шейк. Но фильм занимает особое место в жизни Брэдли не только потому, что он впервые оказался в режиссерском кресле.

«Я провел почти 15 лет, переходя с одной съемочной площадки на другую. Теперь мне 39, и я решил остановиться и задуматься о том, чем же я действительно хочу заниматься. Мне хотелось рассказать историю Джозефа Меррика в картине "Человек-слон", - рассказывает Купер. - А потом эта история, «Звезда родилась», возникла передо мной, и я потратил четыре года на воплощение этого проекта. И я понял на будущее: даже если удается сделать только одно произведение искусства за пять лет, все потраченные усилия стоят того. Все стоило того, до тех пор, пока я чувствовал, что делаю фильм, который хочу сделать. А именно так и было».

Он также говорит, что рождение ребенка и семья в целом, что он называет настоящим чудом и о чем всегда мечтал, позволили ему взглянуть на себя по-другому. Теперь он больше внимания уделяет настоящему моменту. Говоря о работе с Леди Гагой, Купер неизменно рассыпается в восхвалениях и благодарностях.

«Есть важный момент сходства между нами, - говорит он. - Мы росли в атмосфере абсолютной любви. Когда встречаешь человека, чье детство было таким, это сразу чувствуется. Это то, чего я хочу для моей дочери, чтобы она всегда чувствовала, что ее любят».

Краткая информация о Брэдли Купер

Имя: Брэдли Купер

День рождения: 05.01.1975

Возраст: 43 года

Место рождения: г. Филадельфия, США

Рост: 185 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актер

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0 Не нравится 0 Нравится 14.09.2018 Теги: Брэдли Купер

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