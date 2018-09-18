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Откровения Ирины Шейк


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Ирина Шейк призналась, что у нее есть целлюлит, она носит удобные хлопковые трусы и ничем не отличается от других женщин.

В интервью западным журналистам Ирина Шейк честно призналась, что не считает себя особенной. В своем мироощущении она такая же обычная женщина, как и все. По признанию модели, просыпаясь утром, она не бежит разглядывать себя к зеркалу и не крутится у него часами.

На свое отражение Ирина смотрит беспристрастно. К примеру, на днях она заметила, что на ее бедрах появился целлюлит. Поводом для депрессии это не стало. В такие моменты модель понимает, что ей просто нужно увеличить нагрузку в зале.

В плане питания Шейк не придерживается никаких диет. Она позволяет себе есть и хамон, и гамбургеры, когда ей этого хочется. Главное, по мнению Ирины, найти баланс между порциями съеденного и временем, проведенном в спортзале. Для женщин, которым это удалось, центр вселенной не смещается в сторону фигуры или лакомств. Спорт и еда приносят им удовольствие.

Рассказала Ирина и о своем нижнем белье. Несмотря на то, что она часто рекламирует изысканные кружева, в обычной жизни им она предпочитает удобное и практичное белье из хлопка.

Ирина отметила, что никогда не одевается вычурно для своего мужчины. Желание соблазнять его 24 часа в сутки у нее отсутствует. Также она не спускает тысячи долларов на какой-то особенный бюстгальтер. «Самому изысканному я предпочту пять обычных», – призналась модель. 

Краткая информация об Ирине Шейк

Имя: Ирина Шейк

Отчество: Валерьевна

День рождения: 06.01.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: Еманжелинск, Челябинская обл.

Рост: 178 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: модель

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0 Не нравится 0 Нравится 18.09.2018 Теги: Ирина Шейк

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