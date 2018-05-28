Все что мы знаем о Крисе Эвансе

Крис Эванс – молодой успешный актер, известный во всем мире своими ролями супергероев – Человека-Факела и Капитана Америки. Последняя из частей Мстителей – Война бесконечности, стала самой кассовой в истории «Марвел», а Крис Эванс получил немалый гонорар за перевоплощение в любимца миллионов поклонников.

Впереди заключительный эпизод борьбы марвеловских героев, среди которых немаловажную роль играет герой Эванса. И думается, что рекорды картины «Мстители: Война бесконечности» еще будут побиты.

Детство будущего супергероя

Кристофер Роберт Эванс родился 13 июня 1981 года в Бостоне, в обычной среднестатистической семье. Отец мальчика работал стоматологом, а мать – художественным руководителем театра «Конкорд». Крис не был единственным ребенком, родители воспитывали старшую сестру – Каролину, а чуть позже семья пополнилась еще одним сыном – Скоттом и дочерью – Шанной.

В 1989 году семья переехала в Садбери, где прошли школьные годы и юность будущего актера. Обладая спокойным нравом, мальчик вовсе не был тихоней.

Учителя и одноклассники вспоминают его заводной бунтарский характер и компанейские качества, благодаря которым он был популярен среди сверстников. В учебной программе Крис больше тяготел к гуманитарным наукам, тогда как точные науки давались ему с трудом.

В свободное от школы время Кристофер занимался танцами, любовь к которым привила его мать. Но самым важным увлечением юного Эванса был школьный драмкружок, в котором он смог проявить свои актерские способности.

Старшая сестра способствовала актерской биографии Криса, по ее совету он начал посещать актерские курсы при местном театре, поэтому к окончанию старшей школы юноша знал, с чем хочет связать свою жизнь.

Восхождение

Сразу после школы Эванс отправился в Нью-Йорк, желая покорить актерский олимп. Крис поступил в Институт Кино и Театра Ли Страсберга, параллельно участвуя в кастингах к различным сериалам. Первый игровой опыт связан с участием в сериалах «Противоположный пол» и «Новички», которые не завоевали высоких рейтингов, но подарили свой круг почитателей, дали толчок в развитии и осознания себя в роли актера.

Кристофера замечают режиссеры, которым нужны искренние и влюбленные в свое дело актеры. Дебютной ролью в полнометражном кино становится роль Джуда в семейной драме «Новоприбывшие».

Второй драматической ролью молодого исполнителя станет роль наркомана Сида в малобюджетной картине «Лондон».

Следующий этап игровой биографии открывает двери в большое кино, где Эванс играет на одной площадке с именитыми звездами. Он снимается в одной из главных ролей в картинах «Недетское кино», «Высший балл» и «Сотовый».

Среди партнеров по дублям можно увидеть Скарлетт Йоханссон, Ким Бейсингер, Джейсона Стэтхэма.

От Джонни Шторма до Капитана Америки

В 2005 году Эванс впервые примеряет костюм супергероя, снимаясь в первой части «Фантастической четверки». Крис становится Человеком Факелом, покорившим поклонников своей игрой в экранизации популярного комикса.

Вторая часть фильма подверглась более активной критике, нежели первая, поэтому следующую часть сняли намного позже и уже без Эванса.

В 2010 году актер подписывает многолетний контракт с «Марвел» и перевоплощается в нового супергероя – Капитана Америка. Премьера «Первого Мстителя» пришлась на 2011 год – Крис получил мировую известность и звание «Лучшего супергероя» на фестивале «Scream Awards».

Последующие части экранизаций о мстителях лишь укрепили позиции Эванса в рядах самых популярных и высокооплачиваемых актеров Голливуда.

Личная жизнь

Об этой стороне биографии знаменитость предпочитает не распространяться. Красавчик Эванс – воплощение мужества, при этом скромен, аккуратен и совсем не умеет врать. Среди прочих преимуществ актера – стабильное финансовое положение и веселый нрав.

Первый роман, о котором стало известно, случился с Кейт Босуорт в 1999 году. Спустя год пара распалась, не объявив о причинах этого шага.

Отношения с красавицей Джессикой Билл длились пять лет. Крис познакомился с девушкой на съемках фильма «Сотовый», перенеся любовные отношения из кино в жизнь. Пара рассталась, но сохранила дружеские отношения.

Следующей пассией Криса стала актриса Минка Келли. С этой девушкой отношения оборвала ссора. Через пять лет Эванс снова сходится с Келли, но через год молодые люди сообщают о разрыве, виной которому стали загруженность рабочих графиков и длительные отъезды на большие расстояния.

В 2016 году Кристофер начинает встречаться с актрисой Дженни Слейт, с которой познакомился на съемках фильма «Одаренная». Через год пара разошлась и Крис снова стал желанным холостяком.

Стоит отметить, что Крис может похвастаться не только разноплановой фильмографией, но и слухами о любовных романах. Неоднократно Эвансу приписывали отношения с разными красавицами и актрисами Голливуда. В их числе – фотомодель Жизель Бундхен, актрисы Лили Коллинз, Сандра Буллок, Дженнифер Лоуренс и Эшли Грин.

Больше всего вопросов и сомнений у фанатов вызывали отношения с коллегой по цеху – Черной вдовой. Крис Эванс не раз опровергал слухи, подчеркивая, что питает искренние братские чувства к Скарлетт Йоханссон.

На сегодняшний день о личной жизни обаятельного актера Криса Эванса ничего не известно, чему бесконечно рады его фанатки. Хотя сам Крис в своих интервью говорил о том, что свяжет жизнь с девушкой из киноиндустрии, которая сможет выдержать издержки непростой профессии.

Интересные факты

Крис Эванс – личность незаурядная. Его биография наполнена интересными фактами, о которых нельзя умолчать.

Несмотря на свою популярность Кристофер семейный человек. В свободное время Эванс навещает родителей и родных, с удовольствием возвращаясь в места, где прошли его детские годы и юность. Женой и детьми завидный холостяк Голливуда до сих пор не обзавелся.

Старшая сестра и младший брат актера также связали жизнь с кино. Брат нашел свою стезю в игре в сериалах. При этом Скотт Эванс открыто заявил о своей нетрадиционной ориентации. Крис во всем поддерживает брата, но подчеркивает то, что в его случае выбор однозначно пал на противоположный пол.

Много лет Крис придерживался вегетарианства, но в силу ускоренного метаболизма и профессиональных требований к спортивной форме и фигуре актер вернулся к употреблению пищи, животного происхождения.

Актер старается придерживаться здорового образа жизни, поэтому отказался от курения.

Для роли Капитана Америки актеру потребовалось изрядно поднапрячься, чтобы добиться необходимого рельефа и повысить выносливость организма. За три месяца Крис Эванс набрал 10 кг мышечной массы, увеличив свой вес до 90 кг.

При росте в 183 см это была вынужденная мера, иначе мы бы не увидели столь привлекательной атлетической фигуры супергероя, которому на съемочной площадке необходимо было носить на себе костюм, весивший 6 кг.

Благодаря правильно подобранным тренировкам и специальному питанию, с пониженным содержанием углеводов и высоким содержанием белка, Эванс добился поставленных целей.

У Криса есть фобия – боязнь высоты, поэтому актер предпочитает передвигаться наземным транспортом.

Эванс любит активные спортивные игры, такие как теннис и баскетбол. Крису нравится рисовать, петь и танцевать чечетку. А еще знаменитость принимает активное участие в благотворительности.

Биография знаменитого актера могла сложиться совсем по-другому, если бы не уговоры родных и друзей, сумевших убедить Криса подписать контракт с «Марвел». Благодаря влиянию близких людей мир увидел Капитана Америку в его блестящем исполнении.

На теле знаменитости несколько татуировок, которые несут определенный смысл для Эванса. Недавно на руке актера появилась татуировка, с измененным логотипом мстителей, в центре которого цифра 6 – по числу супергероев, участвующих в первой части франшизы.

Помимо Криса такой же «дружеский» символ набили Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни-младший, Джереми Реннер, Крис Хемсворт и Джош Лорд – мастер тату.

СМИ не раз пестрили заголовками об уходе Криса Эванса из вселенной «Марвел». На этот раз актер заявил о том, что собирается покинуть проект после четвертой части, премьера которой назначена на 2019 год. Первоначально контракт был заключен на шесть экранизаций, но ввиду популярности франшизу дополнили еще одним фильмом.

Крис Эванс, несмотря на свою популярность, не имеет официальной страницы в популярной сети инстаграм. Однако поклонники ведут фан-аккаунт, выставляющий новые фото и новости о звездном Капитане Америка.