Нурсултан Назарбаев - биография, личная жизнь

Нурсултан Абишевич Назарбаев – Президент Казахстана, возглавлявший свою страну практически 30 лет. Его биография имеет интересные факты, а личная жизнь наполнена счастьем семейной жизни. Известно, что 19 марта в 2019 году Назарбаев подал в отставку.

Биография

Практически в середине лета, а точнее 6 июля 1940 года, в небольшом казахском селе Чемолган, в простой семье сельскохозяйственных работников родился будущий президент этой страны.

Его детские годы выпали на тяжелые военные и послевоенные годы. Но, несмотря на все трудности, и в том числе период голода, родительская любовь и забота смогли дать счастливые детские годы маленькому мальчику.

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В школьные годы его характеризовали как умного, целеустремленного и увлекающегося ребенка. Уже сызмальства он отличался напористостью и умением преодолевать все препятствия на пути к поставленной цели. После того, как он окончил школу, в нем взыграло желание помочь своим родителям.

Решив стать металлургом, он отправился на металлургический комбинат города Темиртау. Вскоре после этого его отправили в Днепродзержинск (Украина).

Когда молодому человеку исполнилось 20 лет, он получил диплом металлурга по окончании ПТУ. И зарабатывая деньги впоследствии, он отправлял половину своему отцу, оказывая помощь родителям, младшим братьям, и сестре. Так как Нурсултан Абишевич зарекомендовал себя высококлассным работником, его направили от предприятия в политехнический институт города Караганды.

Там он провел три года учебы и впоследствии он был направлен на "Завод ВТУЗ". Именно его диплом он и получил.

После этого Нурсултан в 32 года резко изменил направление своей деятельности, которая приобрела политическую направленность. В это время он стал секретарем парткома. И уже в 1976 году его карьерный рост начал набирать интенсивные обороты. В столь достаточно юном возрасте он стал секретарем ЦК компартии Казахстана. А уже через 8 лет председателем Совмина Казахской ССР. В возрасте 49 лет он стал народным депутатом.

Прошел всего лишь один год и в 1990 году он становится Президентом республики. Именно в этот тяжелый период стране нужен был такой сильный и целеустремленный лидер, который понимал нужды простых граждан.

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Именно его мудрое политическое правление привело к тому, что страна достаточно легко пережила кризисные девяностые. Основная цель политика – стратегическая программа, которая была рассчитана изначально на 40 лет.

Но, планы были колоссальные – Нурсултан Абишевич мечтал, что его страна войдет в 50 самых развитых экономик мира. Это и свершилось приблизительно через 12 лет после начала его правления.

За этот период президент Казахстана смог ввести свою страну в несколько политических, экономических и стратегических блоков. Это лишь усилило позиции этой страны на мировой арене.

Стоит отметить, что страна, а точнее ее граждане настолько любили своего президента, что в 2007 году, ровно через 17 лет его правления, под него была изменена Конституция Казахстана. В результате чего он получил возможность пожизненного правления. Через 3 года после этого ему было присвоено звание Лидера нации.

В соответствии с таким постановлением Нурсултан Абишевич Назарбаев полностью был избавлен от любого вида ответственности, а именно, уголовной и административной. То есть, он получил статус полной неприкосновенности.

Также интересным фактом его политической биографии является то, что на всех выборах Президента страны Казахстан, народ осуществлял свой выбор практически единогласно.

На сегодняшний день именно Назарбаев является лидером во всем мире по длительности нахождения в статусе Президента страны. И по рейтингам, проводимым различными агентствами, Нурсултан Абишевич всегда, в последнее время, входил в десятку самых могущественных и влиятельных правителей на планете.

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Семья и личная жизнь Назарбаева

Несмотря на то, что биография Назарбаева Нурсултана Абишевич крутится вокруг политики, он все же оставался любящим мужем и заботливым отцом.

В брак Назарбаев вступил тогда, когда ему исполнилось 22 года. В то время они с будущей супругой были работниками одного предприятия. То есть, можно с уверенностью сказать, что их свела именно любовь к работе.

Личная жизнь Нурсултана Назарбаева такая же яркая и насыщенная, как и его политическая деятельность.

Впоследствии супруга Сара Алпысовна стала основательницей крупного фонда, занимающегося благотворительностью и носящего название "Бобек".

Дети супругов:

Когда Нурсултану Назарбаеву исполнилось 23 года, его супруга подарила ему первенца – дочь Даригу. Впоследствии она пошла по стопам отца, то есть занялась политической деятельностью. Дарига получила степень доктора политических наук и вошла в парламент республики. После первой дочери в семье Назарбаевых появилась вторая, через 4 года. Ее имя – Динара. Эта дочь стала заниматься образованием и педагогической деятельностью. Позже она возглавила фонд образования имени Нурсултана Назарбаева. По многочисленным данным, в 2011 году, она стала самой богатой женщиной республики Казахстан. В 1980 году чета Назарбаева порадовалась появлению третьей, самой младшей дочери – Алие. Эта дочь стала экономистом и позже возглавила крупную строительную организацию, которая реализовывала одни из самых успешных проектов в этой стране.

На данный момент, говоря о Назарбаеве, стоит отметить что его политическая биография и личная жизнь являются ярчайшим примером успешного человека.

На данный момент он – счастливый отец троих детей и дедушка восьмерых внуков.

Почему Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Одной из последних новостей этой недели явилась новость о том, что Назарбаев покидает свой пост.

Рассматривая многочисленные вопросы, почему Нурсултан Назарбаев ушел в отставку, стоит отметить тот факт, что структура и политическая организация данной страны начала меняться. Путем принятия различных законов произошло перераспределение полномочий власти.

На данный момент Назарбаев оставляет за собой лидерскую позицию в правящей партии страны. Ему стало сложно контролировать социально политическую ситуацию в стране. К тому же, вопросы, касающиеся безопасности ушли от президентского контроля в Совет Безопасности.

При этом возраст Назарбаева является одним из ответом на вопрос – почему он ушел в отставку.

Стоит отметить что лидер страны будучи достаточно дальновидным политиком подготовил себе преемника – это спикер сената Токаев. Выбирал Нурсултан Назарбаев неспроста.

Он понимал, что в такой азиатской стране, как его родной Казахстан являются сильными кланы. А Токаев является фигурой, которая находилась на равном удалении от всех правящих кланов и элит в Казахстане.

К тому же, его политика настолько многовекторная, что он успел наладить отличные отношения с Китаем, сохранить достаточную связь с Россией и Вашингтоном.

Таким образом, напрашивается вывод, что Нурсултан Абишевич Назарбаев обеспечил стране дальнейшее развитие, стараясь не ослаблять влияние и собственный контроль.

Биография Назарбаева включает в себя моменты, которые положительно повлияли на развитие страны.