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Украина отказалась от участия в конкурсе «Евровидение 2019»


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27 февраля многих любителей музыки огорошило решение, принятое Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. Ее представители, проводившие отбор участников для конкурса «Евровидение 2019», заявили, что страна в этом году не будет представлена в Тель-Авиве. Основная причина отказа – политические игрища власть имущих.

Главными претендентами на участие в «Евровидении 2019» от Украины были:

  • певица Maruv;
  • группа «Freedom Jazz»;
  • и популярная в России «Kazka».

В ходе отбора претендентов стали всплывать факты выступлений артистов в России. В связи с этим представители Национальной общественной телерадиокомпании предложили на законодательном уровне запретить украинским артистам давать гастроли или частные концерты на территории Российской Федерации.

Исполнители, песни которых оказались популярны не только на Родине, но и в соседней стране, были возмущены вмешательством политиков в музыкальную индустрию. В конце февраля главная претендентка Maruv сообщила, что считает подобные требования абсурдными. Именно по этой причине она не желает принимать участие в конкурсе. Певица была возмущена тем, что ее пытаются сделать одним из орудий политических баталий.

Исполнительницу поддержали многие представители сцены не только в Украине, но и в России. К примеру, Наташа Королева выразила надежду, что Украина наконец-то прозреет и увидит какое откровенное безобразие устроили «притворщики, вруны и воры», стоящие у власти.

В защиту Maruv высказывались также: Владимир Зеленский, Иван Дорн, Потап, Максим Фадеев, Андрей Разыграев многие другие.

Интересно, что вслед за девушкой от участия отказались и остальные претенденты.

Организаторы «Евровидения 2019» со своей стороны уже приняли заявление Украины. Они отметили, что будут рады видеть страну в следующем году.


0 Не нравится 2 Нравится 28.02.2019 Теги: Maruv

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