Егор Крид ушел из Black Star

Последние новости в СМИ сообщают, что Егор Крид ушел из Блэк Стар в 2019 году. Есть несколько версий случившегося, и маловероятных объяснений, почему это могло произойти. И до сегодняшнего для было неизвестно, правда это или нет.

Предыстория событий

Тимур Юнусов, известный в кругу своих почитателей под псевдонимом Тимати, подписал контракт с Егором Кридом еще в 2012 году, когда начинающему дарованию было всего 17 лет. С того момента карьера Булаткина (это настоящая фамилия Егора, которую предал гласности разгневанный Тимати) быстро пошла вверх.

Когда стало известно, что Крид ушел из Black Star в 2019 году, поклонники артиста отказались в это верить. Однако впоследствии выяснилось, что Егор Булаткин из Пензы не по своей воле покидает Black Star.

Информированные источники сообщили, что Тимати буквально выгнал его в феврале нынешнего года, огласив настоящую фамилию и оставив за своим лейблом псевдоним Крид.

Сам герой скандальных слухов заявил, что уходит с целью начать свою собственную сольную карьеру. Под отлично придуманным и раскрученным псевдонимом, Егор Крид действительно обгонял в просмотрах роликов и треков своих коллег по музыкальному лейблу.

Его поклонники и фанаты почти поверили, что он ушел из Black Star, потому что перерос участие в лейбле и созрел для самостоятельных продвижений к вершине славы.

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Причины ухода

Есть несколько версий, почему Егор Крид уходит из Black Star, и не все из них представляются правдоподобными.

Так, например, основная трактовка событий заключается в грандиозном скандале из-за концерта в Абу-Даби. Там он просто отказался выступать, приведя в качестве объяснения свой напряженный график и неспособность в него вписываться из-за особенностей своей тонкой артистической натуры.

В то время, когда толпы зрителей ожидали его выхода на сцену, Егор Крид находился в роскошном номере отеля, напрочь отказавшись выходить на сцену. Приблизительная сумма ущерба составила для Тимати несколько миллионов рублей. Но это была далеко не единственная выходка Егора, спровоцировавшая скандалы и денежные потери для раскрученного лейбла, и совсем не удивительно, что он уходит из Black Star совсем не по своей воле.

Пока последние новости 2019 года сообщают, что в новом составе Егор Булаткин не значится, и что псевдоним Крид остается за Black Star.

Строятся догадки о том, что он сам запланировал свой уход из Лейбла, чтобы делать сольную карьеру и именно поэтому так много внимания уделял своим сольникам. Есть версия, что он должен выступить еще в 4 концертах, а затем покинет детище Тимати по настоянию последнего и останется без раскрученного псевдонима.

Поклонники певца уверены, что даже выступая под собственной фамилией, он останется известным и сохранит свою популярность.

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Другие версии событий

Есть малоправдоподобные утверждения, что уход Егора Булаткина из раскрученного музыкального лейбла связан с личными мотивами. Якобы причиной стал его роман с моделью Лишневской, которая до этого была пассией брата Тимати.

Однако многие информированные источники считают эту версию надуманной, потому что у Егора было множество бурных романов, но дело не в родственных чувствах, а в колоссальных денежных потерях из-за звездной болезни исполнителя и его сложного характера.