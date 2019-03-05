В последнее время в сети появились слухи, что Егор Крид и Селена Гомес встречаются, что у них любовные отношения. Сплетни появились после того, как Крид в своем инстаграме несколько раз упомянул Гомес. Ранее он никак не интересовался западной звездой, однако неожиданно выложил фотографию и совместное видео. Пользователи сразу же уличили Егора в том, что видео – фейк, однако после этого слухи об их отношениях не прекратились.

Фотография где Крид и Селена Гомес вместе

Поводом для развития сплетен, что у Егора Крида и Селены Гомес отношения, сначала стала фотография, опубликованная в социальной сети звезды – 14 февраля 2019 года.

На фотографии звезды позировали вместе, Селена даже слегка приобнимала Егора. Оба казались счастливыми и искренними. Из-за этого многие фанатки начали волноваться. Некоторые даже сообщили, что не собираются отдавать российского кумира западу. Бояться есть чего: Селена завидная партия, к тому же, давно не в отношениях.

По другую сторону баррикад оказались фанаты, которые посчитали, что певцы идеально подходят друг другу. Егор давно не состоит в отношениях, как и Селена, которая все никак не может оправиться после тяжелого расставания с Джастином Бибером.

Учитывая молодость обоих звезд и их участие в музыкальной сфере логично предположить, что Селене Гомес и Криду есть, на чем сойтись. Фанатки отметили и то, как интересно сочетается внешность Селены и Егора.

Опровержение слухов

Вслед за фотографией, в которой еще не сразу можно было разглядеть фейк, на странице в Инстаграм Егора Крида появилось еще и видео. Подписал он его подобным образом: «Нашел старое видео». На записи было показано, как он и Селена едут в автомобиле и вместе подпевают музыке из радио. Впрочем, именно видео и стало причиной быстрого разоблачения публичной личности.

На самом деле эта запись была сделана довольно давно, и не Егором, а самой Селеной. В оригинальном файле в машине отсутствует кто-то, кроме самой певицы. Крид просто подобрал автомобиль, который по цвету и очертаниям максимально похож на автомобиль из видео Гомес, и сделал склейку.

Некоторые считают, что Крид таким образом просто пиарится. Другие же считают, что таким образом Егор привлекает внимание Гомес, с которой действительно мог пересечься где-то в США. Крид довольно много времени проводит за границей, в частности, в Лос-Анджелесе, где посещает звукозаписывающую студию, а также светские мероприятия.

Не исключено, что на одном из публичных визитов он встретил Гомес и заинтересовался ею, но не сумел найти подход, чтобы познакомиться напрямую.

Что касается фото Селены Гомес и Егора Крида, оно также оказалось поддельным. В оригинале на нем запечатлен совсем другой человек. Учитывая современные возможности фотошопа, подделать фотографию, добившись высокой реалистичности, не так уж сложно.

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Подробнее про личную жизнь Селены и Егора

Что касается Селены, есть сразу несколько аргументов, почему она не может быть в отношениях с русской поп-звездой.

Если бы кому-то стало известно, что Егор Крид и Селена Гомес встречаются, новость сразу бы разнесли по интернету вместе с доказательствами, так как:

Гомес – публичная личность, на ее канале 150 млн. подписчиков, журналисты постоянно пытаются получить снимки звезды. Новый любовный интерес не остался бы незамеченным. Еще более веский аргумент, почему Селена не могла бы обратить внимание на Крида – это проблемы со здоровьем. Как сообщают достоверные источники, девушка сейчас находится в ослабленном состоянии. Из-за стрессов она хотела бы взять перерыв, уделить время себе. Она открыто заявила, что сейчас не ищет новых отношений и о парнях не думает.

Впрочем, у Егора Крида и без Селены Гомес на личном фронте все может быть отлично. В последнее время появились слухи о его романе с блогером Настей Ивлеевой.