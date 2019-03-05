Егор Крид и Селена Гомес встречаются?
В последнее время в сети появились слухи, что Егор Крид и Селена Гомес встречаются, что у них любовные отношения. Сплетни появились после того, как Крид в своем инстаграме несколько раз упомянул Гомес. Ранее он никак не интересовался западной звездой, однако неожиданно выложил фотографию и совместное видео. Пользователи сразу же уличили Егора в том, что видео – фейк, однако после этого слухи об их отношениях не прекратились.
Фотография где Крид и Селена Гомес вместе
Поводом для развития сплетен, что у Егора Крида и Селены Гомес отношения, сначала стала фотография, опубликованная в социальной сети звезды – 14 февраля 2019 года.
На фотографии звезды позировали вместе, Селена даже слегка приобнимала Егора. Оба казались счастливыми и искренними. Из-за этого многие фанатки начали волноваться. Некоторые даже сообщили, что не собираются отдавать российского кумира западу. Бояться есть чего: Селена завидная партия, к тому же, давно не в отношениях.
По другую сторону баррикад оказались фанаты, которые посчитали, что певцы идеально подходят друг другу. Егор давно не состоит в отношениях, как и Селена, которая все никак не может оправиться после тяжелого расставания с Джастином Бибером.
Учитывая молодость обоих звезд и их участие в музыкальной сфере логично предположить, что Селене Гомес и Криду есть, на чем сойтись. Фанатки отметили и то, как интересно сочетается внешность Селены и Егора.
Опровержение слухов
Вслед за фотографией, в которой еще не сразу можно было разглядеть фейк, на странице в Инстаграм Егора Крида появилось еще и видео. Подписал он его подобным образом: «Нашел старое видео». На записи было показано, как он и Селена едут в автомобиле и вместе подпевают музыке из радио. Впрочем, именно видео и стало причиной быстрого разоблачения публичной личности.
На самом деле эта запись была сделана довольно давно, и не Егором, а самой Селеной. В оригинальном файле в машине отсутствует кто-то, кроме самой певицы. Крид просто подобрал автомобиль, который по цвету и очертаниям максимально похож на автомобиль из видео Гомес, и сделал склейку.
Некоторые считают, что Крид таким образом просто пиарится. Другие же считают, что таким образом Егор привлекает внимание Гомес, с которой действительно мог пересечься где-то в США. Крид довольно много времени проводит за границей, в частности, в Лос-Анджелесе, где посещает звукозаписывающую студию, а также светские мероприятия.
Не исключено, что на одном из публичных визитов он встретил Гомес и заинтересовался ею, но не сумел найти подход, чтобы познакомиться напрямую.
Что касается фото Селены Гомес и Егора Крида, оно также оказалось поддельным. В оригинале на нем запечатлен совсем другой человек. Учитывая современные возможности фотошопа, подделать фотографию, добившись высокой реалистичности, не так уж сложно.
Подробнее про личную жизнь Селены и Егора
Что касается Селены, есть сразу несколько аргументов, почему она не может быть в отношениях с русской поп-звездой.
Если бы кому-то стало известно, что Егор Крид и Селена Гомес встречаются, новость сразу бы разнесли по интернету вместе с доказательствами, так как:
- Гомес – публичная личность, на ее канале 150 млн. подписчиков, журналисты постоянно пытаются получить снимки звезды. Новый любовный интерес не остался бы незамеченным.
- Еще более веский аргумент, почему Селена не могла бы обратить внимание на Крида – это проблемы со здоровьем. Как сообщают достоверные источники, девушка сейчас находится в ослабленном состоянии. Из-за стрессов она хотела бы взять перерыв, уделить время себе. Она открыто заявила, что сейчас не ищет новых отношений и о парнях не думает.
Впрочем, у Егора Крида и без Селены Гомес на личном фронте все может быть отлично. В последнее время появились слухи о его романе с блогером Настей Ивлеевой.
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А как вы думаете, могли стать парой Селена Гомес и Егор Крид? 3
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Лана / 05.03.19 15:59А мне бы хотелось увидеть Селену и Егора вместе. Если не как пару, то хотя бы в качестве партнеров по коллаборации.
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Света / 05.03.19 15:58Егору не нужны никакие зарубежные певицы! У нас и в России достаточно кандидаток на роль его невесты.
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Anna / 05.03.19 15:58Как обычно, одни фейки. Псевдозвезды любят таким заниматься, чтобы повысить продажи своих синглов.